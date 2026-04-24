Javier Milei habló sobre las Malvinas: “Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros”

El video presenta un segmento de entrevista con dos mujeres en un estudio. Una mujer habla por un micrófono mientras otra escucha. En un recuadro lateral, se observa a un hombre en un evento del Foro Económico Mundial en Davos. Una gráfica en pantalla identifica al Presidente de la Nación, Javier Milei. El contenido aborda la posición del gobierno argentino respecto a la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich, y el espacio marítimo correspondiente. Este material es una cobertura periodística.

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho“ en relación al reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, aunque reconoció: ”No depende solo de nosotros".

“Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”, señaló el mandatario, ayer, en una entrevista con el canal digital Neura.

Y agregó: “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”.

Las palabras de Milei cobran especial relevancia en el marco de una información difundida hoy por Reuters, sobre un documento interno que circula en los niveles más altos del Departamento de Defensa de Estados Unidos con una serie de represalias que la administración de Donald Trump evalúa contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a apoyar las operaciones militares en Medio Oriente.

Entre esas medidas figura la reconsideración del respaldo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en su sitio oficial que las islas se encuentran bajo administración británica, pero reconoce la reivindicación argentina. Hasta ahora, esa ha sido la postura formal de Washington. La filtración del correo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin embargo, sugiere que esa posición podría modificarse como instrumento de presión sobre Londres, en un momento en que la relación entre Trump y el primer ministro británico Keir Starmer muestra desacuerdos específicos. Trump calificó a Starmer de “cobarde” por no sumarse al operativo militar en Irán, según recogió The Independent.

Javier Milei y Donald Trump

La reacción de Reino Unido y la OTAN

La reacción de los diarios británicos The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian fue inmediata. Todos dedicaron espacio de portada y análisis al asunto. The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la OTAN reticentes, y subrayó que la posible revisión del respaldo a la reclamación británica sobre las Malvinas supone un giro en la tradicional alianza entre ambos países. Daily Mail amplió que el documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos también contempla la suspensión de España de la OTAN, a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán.

The Sun citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de mil novecientos ochenta y dos, quien sostuvo que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. El conflicto bélico de ese año dejó un saldo de aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

La sintonía entre Milei y Trump aparece de fondo en este escenario. En esa línea, el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, visitó Argentina esta semana y reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”. El funcionario, entre otros puntos, anunció que EEUU ampliará su asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, la oficina de Keir Starmer señaló en las últimas horas que la soberanía británica sobre las Malvinas “no está en cuestión”, de acuerdo consignó EFE.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, sostuvo el portavoz gubernamental. Y agregó: “Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación”.

Este último punto refiere al referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98 % a favor de la permanencia dentro del Reino Unido, una consulta que no fue reconocida por Argentina, que sigue reclamando la soberanía de esas islas situadas a 500 kilómetros de sus costas continentales.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer haya recalcado en numerosas ocasiones que no piensa “dejarse arrastrar a la guerra” contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a “propósitos defensivos”.

Esa postura le ha valido al líder laborista numerosos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, que le acusa de no haber estado a la altura de lo que se espera de un aliado.

Ha añadido además varias críticas a Starmer por políticas internas, ya sea la cuestión migratoria -considera que el Reino Unido es laxo con el control migratorio- o la energética, en la que ha manifestado su oposición a la moratoria a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte decretada por Londres.