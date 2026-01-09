La hora de los gobernadores: un sector del PRO piensa en Frigerio, Torres y Jorge Macri para una transición

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Al momento de hacer un balance de lo que fue el 2025, un importante dirigente partidario, ante la consulta de este medio, realizó un crudo diagnóstico del estado de situación del PRO y habló de una “etapa de transición” en el corto plazo para redefinir objetivos. Ese camino, señaló, debería ser encabezado por aquellos que conservan territorialidad, gestión y poder, es decir, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.

“El partido a nivel nacional está presente en todos los distritos, sigue siendo uno de los tres partidos nacionales existentes hoy en la actualidad, y eso es un capital político que hay que seguirlo trabajando. El 2026 es un año de redefinir realmente cuál va a ser el objetivo. Si Mauricio (Macri) no tiene ganas, o no tiene un proyecto político, o si los gobernadores están en la suya y van a priorizar lo provincial, me parece que hay que redefinir cuál es el objetivo como partido nacional. Tenemos que enfocarnos en las elecciones anticipadas que van a haber en 2027, para que los gobernadores propios conserven los lugares que tienen e, incluso, ayudar a los aliados también, entendiendo que es una utopía pensar que el PRO va a tener un candidato en el 2027″. El análisis, del mismo dirigente, se contrapone a las declaraciones públicas del propio Macri sobre los planes de tener un candidato propio en las próximas elecciones.

Así, la discusión ahora se centra en la disyuntiva de ser un partido testimonial o una oferta de poder real, frente a la opción nacional de La Libertad Avanza, que logró quedarse con parte del electorado que antes votaba PRO. “Si Mauricio está medio en retirada, me parece que los gobernadores tienen que tomar la posta”, planteó un sector del partido amarillo. Un guiño para Jorge Macri, Frigerio y Torres.

Jorge Macri, durante una exposición en la UIA (Jaime Olivos)

El mandatario porteño ya piensa en su reelección. Es por ello que planificó una ciudad de Buenos Aires enfocada en la gestión, sitiada de obras en 2026 que pueda capitalizar en 2027, como la finalización de la cárcel de Marcos Paz, la modernización de la autopista de Dellepiane, iniciar los túneles para la Línea F de subte y nuevos vagones para las líneas A, C y B, avanzar con nuevos pasos bajo nivel, finalizar los 71 paradores del trambús, entre otros.

Macri sabe que su futuro, en parte, está atado a la suerte de Javier Milei, con quien mantiene una relación zigzagueante. Sabe que, si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a Ignacio Torres

En cuanto a Torres, el chubutence atraviesa horas de preocupación por los incendios forestales que afectan a la Patagonia. En las últimas elecciones legislativas enfrentó y compitió contra LLA, aunque es uno de los mandatarios que la Casa Rosada considera “dialoguistas” y el propio ministro del Interior, Diego Santilli, viajó esta semana para supervisar los trabajos de contingencia en las zonas afectadas, como El Hoyo y Epuyén, pero también para negociar los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, sostuvo el funcionario nacional.

Hace una semana, y en diálogo con Perfil, Torres -de buena relación con la exdiputada nacional María Eugenia Vidal, aunque mirado de reojo por algunos dirigentes por su participación en Provincias Unidas- también hizo un balance del 2025 y habló de las proyecciones para 2026/2027.

“Yo estoy profundamente convencido que el tiempo, a quienes mantenemos la coherencia en la política, nos termina dando la razón, no soy de los que cambian de parecer de un momento para el otro o cambian de camiseta según la coyuntura. Hay una resistencia a la frustración muy grande, y tenemos una Argentina que hoy es binaria, que es pendular, donde también eso tuvo un factor en la elección que se polarizó mucho a nivel nacional”, señaló.

Sobre la etapa que se viene, amplió: “Veo un esquema frentista. Hay una crisis de representación partidaria muy importante, donde se votan nombres propios y, y creo que vamos hacia frentes hasta incluso más transversales. Hoy, yo veo un frente que contenga a parte del peronismo (...). Lo veo más amplio de lo que fue en su momento Juntos por el Cambio”.

A pesar de ciertas rispideces, por ejemplo con Cristian Ritondo, y según supo este medio, el gobernador mantiene su presencia en la mesa directiva de PRO, pero también “su posicionamiento dentro de lo que es Provincias Unidas”, y la postura “dialoguista con el Gobierno, donde las cosas que considere que estén bien las va a acompañar, como lo hizo con el presupuesto, y las cosas que vea que afectan a su provincia, o no está de acuerdo, se va a oponer”.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio

Frigerio, en cambio, tiene una relación más cercana con LLA y mantiene su posicionamiento de aliado al Gobierno, tanto a nivel provincial como nacional. “Obviamente, se va a plantar cuando haya medidas o propuestas o leyes que afecten los recursos y los intereses de la provincia. Va a seguir participando de las reuniones de la mesa directiva del PRO, pero su cabeza, su tiempo y su energía están cien por ciento puestas en la gestión”, graficó a Infobae un dirigente cercano.

En las últimas elecciones, Frigerio y LLA lograron un acuerdo para competir de manera conjunta, el mismo que suscribieron el PRO y los libertarios en otras 10 provincias, y la Casa Rosada descuenta el apoyo político desde Entre Ríos a proyectos como la reforma laboral. De todas formas, y para reforzar el entendimiento, Santilli tiene en el calendario de su nueva gira por el país reunirse con el mandatario provincial.

Con relación a esta iniciativa, un grupo de legisladores peronistas de la provincia advirtieron que la reforma laboral afectará la coparticipación. Según las estimaciones que realizaron los representantes del PJ en el Congreso, las cuentas de esta provincia se verían seriamente afectadas y se podría dejar de percibir vía coparticipación unos $81.265 millones si el el proyecto avanza.

Uno de los dirigentes que habla de transición es el diputado Martín Yeza. La semana pasada, y ante a consulta de Infobae, el ex intendente de Pinamar planteó que ”el PRO estuvo buscando al líder perfecto, y eso no existe ni va a existir, pero sí hay materia prima para construir un equipo perfecto; y el proceso de reconstrucción tiene que estar puesto al 2031″. “Que en el medio cada elección nos encuentre construyendo un partido sólido y serio”, concluyó.