Los planes de Jorge Macri para 2026: una ciudad sitiada de obras en busca de la reelección

El jefe de Gobierno porteño mira con entusiasmo lo que viene. Asegura, puertas adentro, que todos los indicadores de la gestión repuntaron tras la derrota electoral en mayo. La relación con los libertarios y la nueva configuración de fuerzas en CABA

El jefe de Gobierno, Jorge
El jefe de Gobierno, Jorge Macri (Fotografía: Jaime Olivos)

Jorge Macri ya piensa en su reelección. Es algo natural. Todo mandatario con posibilidades legales de hacerlo planifica con anticipación cómo retener el poder y un plan de gobierno de ocho años. Pero el Jefe de Gobierno porteño tiene un doble desafío: cómo encarar ese proceso con un partido que achicó su estructura pero, sobre todo, con una fuerza que compite por su electorado: La Libertad Avanza.

En esta línea, el alcalde porteño planifica una ciudad de Buenos Aires enfocada en la gestión, sitiada de obras en 2026 que pueda capitalizar en 2027. “Terminamos muy bien el año, sobre todo por la cachetada que nos comimos en mayo. Hoy tenemos dos indicadores clave para futuro: Jorge tiene 52% de imagen positiva y la gestión tiene 55% de imagen positiva. Eso significa que el PRO puede seguir gobernando”, señaló a Infobae un importante funcionario.

En la sede gubernamental de la calle Uspallata ya tienen en carpeta una grilla de obras y anuncios, cuya financiación fue aprobada en el Presupuesto que votó la legislatura hace dos semanas: terminar la cárcel de Marcos Paz, la modernización de la autopista de Dellepiane, iniciar los túneles para la Línea F de subte y nuevos vagones para las líneas A, C y B, avanzar con nuevos pasos bajo nivel, finalizar los 71 paradores del trambús, que cruza CABA de norte a sur, entre otros. “Se va a ver una ciudad un poco rota y en obra, pero la vamos a romper en la gestión, después está la política, eso es otra cosa”, se entusiasman cerca de Macri. Los ejes serán la movilidad, la seguridad y el control del espacio público.

Se trata de una cara de la estrategia que incluye, además, una nueva narrativa basada en el concepto de CABA como “la Ciudad más linda del mundo”, a cargo del publicista Rodrigo Figueroa Reyes. La otra cara corresponde a la política, donde -y en gran parte- el futuro del jefe de gobierno está atado a la suerte de Javier Milei. Sabe que, si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia con el PRO por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha. “Igual, falta muchísimo, pero a nosotros nos fue bien aliándonos con ellos el año pasado, y muchas de las ideas del Gobierno nacional son las que nosotros creemos”, advirtieron.

Más allá de las diferencias del pasado, la relación entre Jorge Macri y Javier Milei mejoró en los últimos meses. A nivel partido, ambas fuerzas mostraron sintonía durante el tratamiento del Presupuesto local y la designación de autoridades de la Legislatura porteña. Inclusive, hubo mensajes cruzados entre el mandatario y Pilar Ramírez, legisladora y referente libertaria en CABA. Los votos libertarios serán claves en la legislatura, aunque no suficientes, para que el oficialismo pueda aprobar sus proyectos. En el Parlamento opera, implícito, un pacto de no agresión.

Sin embargo, reconocen que esa sintonía a veces no se traduce en resultados concretos, a pesar de contar con un experimentado amarrillo como Diego Santilli, hoy ministro del Interior. “El diálogo es muy fluido, pero después las cosas no pasan tan rápido, son de una mirada más sectaria que la nuestra”.

Por ejemplo, el mandatario porteño mantiene activo el reclamo ante el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por la deuda que la Nación mantiene con CABA en concepto de Coparticipación. Consultado 0ayer, martes, y en el marco de un encuentro con periodistas, Macri deslizó que podría volver a recurrir a la Corte si los pagos no se regularizan.

“Un correctivo a tiempo”

Jorge Macri (Maximiliano Luna)
Jorge Macri (Maximiliano Luna)

Por otro lado, el mandatario porteño esta semana dio un extenso reportaje a Alejandro Fantino en Neura. Entre otros puntos, habló sobre la derrota del PRO en las elecciones de mayo, sobre la configuración de la política en CABA, y sobre el futuro. “La gente nos aplicó un correctivo a tiempo. Yo lo tomé a favor. Esto me podría haber pasado al final de mi gestión y me quedaba sin chance de reelegir”, sostuvo.

A su vez, indicó que en CABA “no hay amplia avenida del centro, quien gana la elección es quien conquista el centro, entendiendo el centro como el independiente, el no ideológico”. “El PRO es un espacio de centro derecha, que ha demostrado capacidad de gestionar. Un espacio que aspira al poder y cuando accede, transforma las cosas”, destacó.

Consultado sobre la toma de decisiones y asumir costos, Jorge Macri expresó que “gobernar es asumir costos permanentemente”, y destacó: “No entiendo gobernar sin asumir costos. Siempre estás dirimiendo conflicto de intereses”.

Por último, se refirió a la gestión en materia de educación. “Hace dos años, en la ciudad de Buenos Aires, si vos escribías ‘hormiga’ sin hache, no importaba. Vos podías escribir la palabra como quisieras, no se corregía. Explicame si yo no te corrijo, ¿cómo aprendés? Y si vos aprendés a escribir ‘hormiga’ sin hache, cuando vas al libro y ves ‘hormiga’ con hache, ¿qué palabra es esa para vos? El problema no es que el chico se equivoque. En la naturaleza, el problema es que no lo corrijan. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Corregimos. ¿Qué pasó? Acabamos de terminar las evaluaciones este año. Volvimos a los mismos resultados del 2013. Recuperamos diez años de caída. Y en matemática recuperamos casi la mitad de la caída en un año y medio".

“Además, implementamos el control de presentismo docente con huella digital. Ya va el sesenta por ciento de los maestros empadronados y, para cobrar presentismo, van a tener que poner el dedito. El noventa y pico por ciento de los maestros no tienen ningún problema con eso, porque van todo el tiempo y no quieren hacer trampa”, agregó.

