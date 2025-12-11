Política

Malestar del PRO con Provincias Unidas: reunión virtual para discutir la expulsión de Gisela Scaglia y analizar la situación de “Nacho” Torres

Durante la tarde de este jueves se realizará un encuentro de la Mesa Nacional del partido, que incluye a los presidentes de cada una de las provincias. Hay enojo con la exvicegobernadora de Santa Fe y aseguran que hubo “presiones y motivaciones” para cambiar de bloque

En simultáneo a las negociaciones cruzadas con LLA en el Congreso para la discusión del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo, la Mesa Nacional del PRO, que incluye a los presidentes del partido en cada una de las provincias, se reunirá este jueves por la tarde para analizar el pedido de expulsión de Gisela Scaglia e intervención partidaria en Santa Fe y la situación del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

“Más allá de los nombres propios, lo que está en discusión es la relación entre el PRO y Provincias Unidas”, indicó a Infobae un importante dirigente parlamentario de la bancada amarilla, donde hay enojo por la dinámica parlamentaria de las últimas semanas, que implicó la salida del santafecino José Nuñez, el rionegrino Jorge Capozzi y, sobre todo, de Scaglia, que preside el bloque de PU y que hasta el momento es titular del PRO en Santa Fe.

Si hubieran querido hacer un interbloque lo podrían haber intentado en lugar de presionar y motivar a diputados de nuestro bloque a que se vayan”, sostuvo a este medio un diputado nacional. El trasfondo de este enojo fueron las negociaciones contrarreloj previo a la jura para conformar un espacio que pueda ocupar el lugar de tercera minoría en el Congreso y pueda discutir con más fortaleza los proyectos de LLA y las presidencias de las comisiones.

Este estado de situación no es unánime. “No estamos para generar conflicto con uno de nuestros gobernadores (en relación a Torres), y en Santa Fe tampoco, hay buena onda con (Maximiliano) Pullaro”, sostuvo un importante dirigente partidario. Por estas desavenencias y tensiones internas se pospuso la última reunión del año de la Asamblea del PRO que preside el diputado nacional Martín Yeza, prevista inicialmente para el pasado 9 de diciembre.

El exintendente de Pinamar, justamente, fue uno de los que se refirió de manera abierta sobre la situación de Scaglia. “Si sos del PRO asumís por el bloque PRO. Si decís que sos del Pro pero no solo no trabajás en el PRO, sino que trabajás contra el PRO, no sos del PRO. Hablaría mal (del partido) no intervenir en las provincias cuyos dirigentes se fueron”, planteó en sus redes. Florencia De Sensi, cercana a Cristian Ritondo, se expresó en el mismo sentido: “El PRO está en el bloque del PRO, el resto es puro humo. Punto”.

Caso distinto son los movimientos del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, otro de los dirigentes del PRO enrolado en el armado político de Provincias Unidas. “Habrá que ver cómo evoluciona su comportamiento partidario, está menos expuesto porque su diputada (Ana Clara Romero) no entró al Congreso, pero es de los principales promotores de PU”, destacaron.

“La misma vara para los que se pintaron de violeta”

Por su lado, la exvicegobernadora santafecina replicó las acusaciones en su contra. “Trabajo en el PRO, construyo desde el PRO, recibo un montón de mensajes de intendentes, presidentes comunales, concejales, que están asumiendo en mi provincia y que ganaron la elección por el PRO. Y a mí me parece que nuestro partido tiene que pensar cómo crecer, no achicarse. Si esa es la vara que algunos quieren aplicar, sería la misma vara para los que se pusieron el buzo lila”, sostuvo en LN+, en relación a la foto de Ritondo y Guillermo Montenegro con la simbología libertaria en el inicio de la campaña de las elecciones legislativas bonaerenses.

Y agregó: “Lo digo por aquellos que se atrevieron a tanto, que se pintaron de violeta y hoy creen que son representativos del PRO”.

Por otro lado, y entrevistada en el canal de stream Tiempo Libre, amplió: “Las personas nos definimos por lo que creemos y los espacios en los que hemos transitado; sigo siendo una persona que cuando conformarnos un alianza con Maximiliano Pullaro dijimos que cada uno tenía que ir con su representación, pero la gente nos exigía abrirnos más, y eso hicimos en Provincias Unidas. El PRO avaló eso, y hoy sigo siendo una persona del PRO en el proyecto de Provincias Unidas donde, además, hay un gobernador del PRO, como ‘Nacho’ Torres”.

Consultada sobre si finalmente es desplazada de su cargo partidario, señaló: “Hablaría muy mal de ellos, un partido político es mucho más que la discusión de una persona, sino de muchos dirigentes que deciden entrar en determinados frentes creyendo que ahí hay una opción para construir. Yo me quedo en el PRO. Si el mismo (Mauricio) Macri dijo que iba a construir una alternativa para 2027, ¿dónde la va a crear?, ¿con LLA?“, concluyó.

