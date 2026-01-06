Los legisladores peronistas de Entre Ríos advirtieron que la reforma laboral afectará la coparticipación

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

A través de una nota, los legisladores nacionales del peronismo solicitaron un encuentro “político” con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo será “evaluar la posición” del mandatario provincial sobre la merma que implicaría la reforma de las escalas del impuesto a las ganancias.

Según las estimaciones que realizaron los representantes del PJ en el Congreso, las cuentas de esta provincia se verían seriamente afectadas. En la misma nota en la que solicitan la reunión, estimaron que dicha región litoraleña dejará de percibir vía coparticipación unos $81.265 millones.

La lupa de los diputados y senadores del peronismo está puesta en el artículo 191 del proyecto que ya cuenta con dictamen de comisión. Allí se reduce la alícuota de dos tramos del impuesto a las ganancias a las sociedades. Se trata del 2 (bajaría del 30 al 27%) y del 3 (del 35 al 31,5%).

El senador Adán Bahl y el diputado Guillermo Michel, dos de los firmantes

La misiva lleva las firmas del senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet. El gobierno provincial adelantó que, por ahora, no responderá los planteos realizados por los legisladores opositores.

El proyecto de “modernización laboral” es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Fue discutida en comisiones del Senado durante diciembre de 2025. Se firmó un dictamen que será tratado por el plenario a partir del 10 de febrero.

¿Cuánto sería la merma en la recaudación?

En la nota, ingresada ayer por Mesa de Entradas a la Gobernación, los legisladores indicaron que las provincias perderán en 2026 $1,7 billones por la reforma y que, de ese total, $81 mil millones corresponderán a Entre Ríos.

El cálculo descripto en la misiva es el siguiente: “En el presupuesto 2026 el Gobierno (nacional) proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 puntos porcentuales (pp) del PBI. De ese total de $548 billones un 29% corresponde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $534,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias”.

Luego, agregaron: “La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De $534,3 billones para sociedades se recaudarían $531,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 pp del PBI”.

“¿Y dónde impacta esa caída de recaudación?”, se preguntaron. “En el Tesoro nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, señalaron.

¿Cuál sería el impacto en las demás provincias?

El escrito presentado por los legisladores del peronismo entrerriano contiene también un cuadro en el que se detalla la merma en la recaudación provincia por provincia.

Anexo: Proyección Baja Recaudación 2026 y Distribución por Provincia