Política

Los legisladores peronistas de Entre Ríos advirtieron que la reforma laboral afectará la coparticipación

Por este tema, los diputados provinciales del PJ solicitaron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio. La provincia litoraleña dejaría de recibir 81 mil millones de pesos

Guardar
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

A través de una nota, los legisladores nacionales del peronismo solicitaron un encuentro “político” con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo será “evaluar la posición” del mandatario provincial sobre la merma que implicaría la reforma de las escalas del impuesto a las ganancias.

Según las estimaciones que realizaron los representantes del PJ en el Congreso, las cuentas de esta provincia se verían seriamente afectadas. En la misma nota en la que solicitan la reunión, estimaron que dicha región litoraleña dejará de percibir vía coparticipación unos $81.265 millones.

La lupa de los diputados y senadores del peronismo está puesta en el artículo 191 del proyecto que ya cuenta con dictamen de comisión. Allí se reduce la alícuota de dos tramos del impuesto a las ganancias a las sociedades. Se trata del 2 (bajaría del 30 al 27%) y del 3 (del 35 al 31,5%).

El senador Adán Bahl y
El senador Adán Bahl y el diputado Guillermo Michel, dos de los firmantes

La misiva lleva las firmas del senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet. El gobierno provincial adelantó que, por ahora, no responderá los planteos realizados por los legisladores opositores.

El proyecto de “modernización laboral” es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Fue discutida en comisiones del Senado durante diciembre de 2025. Se firmó un dictamen que será tratado por el plenario a partir del 10 de febrero.

¿Cuánto sería la merma en la recaudación?

En la nota, ingresada ayer por Mesa de Entradas a la Gobernación, los legisladores indicaron que las provincias perderán en 2026 $1,7 billones por la reforma y que, de ese total, $81 mil millones corresponderán a Entre Ríos.

El cálculo descripto en la misiva es el siguiente: “En el presupuesto 2026 el Gobierno (nacional) proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 puntos porcentuales (pp) del PBI. De ese total de $548 billones un 29% corresponde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $534,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias”.

Luego, agregaron: “La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De $534,3 billones para sociedades se recaudarían $531,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 pp del PBI”.

“¿Y dónde impacta esa caída de recaudación?”, se preguntaron. “En el Tesoro nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, señalaron.

¿Cuál sería el impacto en las demás provincias?

El escrito presentado por los legisladores del peronismo entrerriano contiene también un cuadro en el que se detalla la merma en la recaudación provincia por provincia.

Anexo: Proyección Baja Recaudación 2026
Anexo: Proyección Baja Recaudación 2026 y Distribución por Provincia

Temas Relacionados

Rogelio FrigerioEntre Ríoscoparticipaciónreforma laboralperonismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto como diputada: pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes

La ex vedette asumió su banca el 10 de diciembre, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza a nivel nacional en octubre pasado

Virginia Gallardo presentó su primer

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de Estados Unidos en Venezuela y a la detención de Nicolás Maduro

El embajador Carlos Cherniak participó de una reunión extraordinaria que se realizó en Washington. En sintonía con la postura del representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, respaldó la operación militar y reclamó la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo

Argentina ratificó en la OEA

Axel Kicillof invertirá más de $23 mil millones para renovar el sistema de emergencias 911

El gobierno bonaerense publicó una licitación para modernizar el sistema de denuncias policiales, con el fin de renovar el equipamiento y la infraestructura. El pliego incluye la incorporación de inteligencia artificial

Axel Kicillof invertirá más de

El Gobierno ratificó su alineamiento con la Casa Blanca y rechaza que promueva a González Urrutia en Venezuela

La postura oficial argentina se fundamenta en la cooperación geopolítica con Washington y sigue de cerca el trabajo del gobierno estadounidense con Delcy Rodríguez, evitando interferir en las tratativas sobre Caracas

El Gobierno ratificó su alineamiento

Horas angustiantes en Venezuela: el secuestro de Nahuel Gallo en El Rodeo 1 y los riesgos de una liberación incierta, tras la caída de Maduro

La inestabilidad y las internas por el control político del régimen profundizan un escenario de máxima fragilidad. El entramado militar y diplomático que actúa en reserva para liberar al gendarme argentino

Horas angustiantes en Venezuela: el
DEPORTES
Preocupación por el futuro de

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

TELESHOW
Quiénes son los primeros invitados

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

INFOBAE AMÉRICA

Las razones de Donald Trump

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

Cómo hizo Ricardo Piglia para acercarnos a Borges