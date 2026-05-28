Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

La actriz Nazarena Vélez compartió en su programa de streaming un desopilante momento que vivió con su pareja Santiago Caamaño (Video: Story time/ Bondi Live)

En una charla cargada de complicidad y humor, Nazarena Vélez sorprendió en Story time (Bondi Live) al compartir una anécdota íntima sobre la convivencia en pareja. Durante el ciclo que conduce junto a su hija, Barbie Vélez, la actriz relató cómo vivió una situación escatológica en la intimidad de su hogar, abordando con honestidad la vergüenza y las risas que despiertan estos episodios cotidianos.

Desde el inicio de la emisión, la dinámica entre Nazarena Vélez y Barbie Vélez se caracterizó por la confianza y el tono distendido. Barbie, con espontaneidad, instó a su madre: “Dale, contalo”. Nazarena, entre risas y cierta incomodidad, aceptó el desafío y reveló una situación que suele ser tabú en muchas parejas.

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La actriz explicó que, en un momento de intimidad mientras veía una película junto a su pareja Santiago Caamaño, una flatulencia la tomó por sorpresa. “No me di cuenta”, confesó, entre risas aludiendo a la naturalidad de lo ocurrido y la falta de control en ese tipo de situaciones.

Nazarena Vélez recordó el incómodo momento que vivió frente a Santiago Caamaño: "La culpé a la perra" (Mario Sar)

Barbie no tardó en sumar humor a la escena preguntando si su pareja había simulado dolor. Nazarena aclaró que decidió irse al baño, minimizando cualquier ruido y optando por no llamar la atención. “Fue oloriento, peor. Prefiero que sea ruidoso”, bromeó Barbie, destacando la sinceridad y el desparpajo con que ambas abordan estos temas.

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La conversación avanzó sobre cómo se gestionan situaciones incómodas dentro de la convivencia. Nazarena relató que, ante la presencia de su perra Penny, intentó desviar la atención responsabilizándola del momento. “La culpé a Penny y él se me empezó a cagar de risa”, reconoció, divertida. Sin embargo, su pareja notó el intento y reaccionó con humor: “Dale, ¿qué hiciste?”, contó la panelista de LAM, quien admitió que prefería que él ignorara el episodio.

La actriz remarcó que, cuando es su pareja quien atraviesa una situación similar, ella suele bromear al respecto, lo que genera un ida y vuelta constante sobre el tema. “No me gusta eso en pareja”, reconoció, exponiendo la contradicción entre la necesidad de naturalizar ciertas cuestiones y la incomodidad que pueden generar.

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“Fue oloriento, peor. Prefiero que sea ruidoso”, bromeó Barbie (Story time, Bondi Live)

En otro tramo de la charla, Nazarena Vélez admitió el pudor que le provoca hablar de cuestiones escatológicas en público. “Me da vergüenza a mí. Después me escucho todo lo escatológico y me muero de vergüenza, porque encima queda para siempre esto”, confesó, divertida.

La charla de Nazarena y Barbie se dio luego de que Nicole Neumann confesó los inconvenientes que tenía para manejar la intimidad de pareja para actos tan naturales como ir al baño o tirarse una flatulencia. “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja, ni siquiera después de tres cesáreas”, confesó la modelo en Las chicas de la culpa (Eltrece).

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“Para mí es ‘mataerotismo’ total. Así como me lo mata a mí, siento que se lo mato al otro y no quiero entrar en esa”, sostuvo ante las conductoras del ciclo, que abrieron el debate con anécdotas y preguntas sobre la vida cotidiana. El planteo de Nicole Neumann fue tajante y generó un intercambio que abarcó desde la convivencia diaria hasta la logística de los viajes en pareja. Frente a la consulta de si hacía excepción con sus hijas, fue igual de clara: “No. Tampoco. No, no, no”. La modelo consideró que algunos límites deben preservarse: “Siento que hay cosas que hay que guardárselas para uno”.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño están juntos desde hace 7 años (Mario Sar)

Cuando el tema viró a cómo maneja la situación en hoteles, Neumann relató: “Buscamos algo alternativo por ahí. Pero es un temón”. Recordó especialmente la incomodidad en su primer viaje de pareja: “El primer viaje con mi primer novio, donde no tenés tanta confianza, fue un recontratema, chicas. El baño, lo padezco”.

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Si alguna vez debe inventar pretextos, Nicole no duda en recurrir a la creatividad: “Voy a dar una vuelta, me voy al gimnasio, no sé, y buscamos algo alternativo por ahí”, admitió entre risas. Connie Ballarini, una de las conductoras, bromeó con las consecuencias físicas de tanta contención: “Además te empezás a constipar en un momento y la panza te dice: ‘Andá al baño’”.