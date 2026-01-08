Política

Chubut: el Gobierno vincula los incendios forestales a la existencia de grupos autoproclamados mapuches

El Ministerio de Seguridad nacional y la administración chubutense mencionaron la existencia de comunidades radicalizadas en el sur. Anunciaron fuertes castigos para los autores del siniestro que ya arrasó más de 2.200 hectáreas

Guardar
El Ministerio de Seguridad y
El Ministerio de Seguridad y el gobierno de Chubut mencionaron la existencia de grupos radicalizados en el sur (REUTERS/Maxi Jonas)

Aunque no los incriminan de manera directa, el Gobierno Nacional y el de Chubut mencionaron la existencia de grupos radicalizados y comunidades autoproclamadas mapuches en la zona donde se originó el incendio forestal, que ya arrasó con más de 2200 hectáreas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la existencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

La mención figura en un comunicado oficial, que compartió la titular de la cartera Alejandra Monteoliva, y coincide con la afirmación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

El gobierno provincial anunció una recompensa de $50 millones para quien aporte datos certeros sobre la autoría del incendio en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio, luego de confirmar que el fuego fue provocado intencionalmente.

Torres mencionó la existencia de
Torres mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”

La investigación oficial, que encabeza de oficio la justicia ordinaria chubutense, incorpora documentación probatoria para dar con los autores. Sin embargo, Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad del gobierno de Torres, relacionó los incendios con el misterioso hallazgo de explosivos en sitios inhóspitos, que fueron secuestrados por la Policía local.

Durante los incendios de 2025, el ejecutivo patagónico relacionó los incendios con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces y mencionó al mapuche Ernesto Cruz Cárdenas como presunto responsable de los atentados incendiarios. La acusación pública despertó múltiples cuestionamientos de parte de comunidades mapuches, aunque la investigación no prosperó.

Cruz Cárdenas está en libertad, luego de ser condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en El Maitenal, una seccional de Parques Nacionales ubicada en Los Alerces.

Estuvo prófugo y fue capturado y juzgado, pero desde agosto de 2025 no realizó apariciones públicas ni declaraciones mediáticas. “Difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”, arriesgaron los investigadores.

Horas antes del foco inicial, el lunes pasado hubo amenazas telefónicas en las que anunciaban incendios en la jurisdicción. Las comunicaciones, efectuadas a una central de brigadistas forestales, forman parte de la investigación.

“En la zona no se
“En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad que preside Alejandra Monteoliva

Torres, antes de mencionar la existencia de grupos violentos, aclaró que con la mayoría de las comunidades mapuches de la región “existe buena convivencia”. Dijo que “son gente de bien y de trabajo, y pertenecen a comunidades legalmente inscriptas”.

El ministerio que conduce Monteoliva mencionó que el organismo colabora de manera activa con la lucha contra el fuego. “La Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera de manera plena, permanente y coordinada en todo el territorio nacional, y en particular en la provincia de Chubut para combatir los incendios forestales, mediante el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia”, menciona el comunicado.

Además, el escrito describió que el 95 por ciento de los incendios forestales tienen origen humano. “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró el organismo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChubutIncendio

Últimas Noticias

Javier Timerman: “Cuando te están torturando o tenés un familiar secuestrado hace 10 años, llega un momento en que el derecho internacional fracasa”

El asesor financiero y analista político respaldó la estrategia de Donald Trump en Venezuela y explicó en Radio Mitre por qué la negociación con el chavismo puede ser el único camino ante la crisis

Javier Timerman: “Cuando te están

Javier Milei recibió a la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada en busca de consolidar su grupo de líderes de derecha

El jefe de Estado mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aprovechó unos días de descanso en Uruguay para visitar al líder argentino. La situación en Venezuela fue el principal tema en conversación

Javier Milei recibió a la

Duro cruce entre Jorge Macri y Juan Grabois por la desalojo de un terreno ocupado por una cooperativa

El gobierno porteño liberó un terreno ocupado por militantes cercanos al diputado nacional, lo que provocó una discusión pública con el jefe de Gobierno

Duro cruce entre Jorge Macri

Designaron a Fernando Iglesias como nuevo embajador de Bélgica tras haber sido elegido por Milei

El ex diputado de Juntos por el Cambio había sido postulado en noviembre ante la Unión Europea y, desde entonces, se aguardaba la aprobación del pliego

Designaron a Fernando Iglesias como

La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva

La disposición impondrá la inmovilización automática de recursos potencialmente relacionados con individuos sancionados, con el fin de impedir su transferencia o manejo mientras subsista la inclusión en listas internacionales

La UIF fijó las pautas
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Quién es Micaela, la nueva

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur