Sociedad

Qué se sabe sobre el trágico accidente en Aeroparque en el que murió una persona y otra resultó herida

El incidente ocurrió en el primer piso del hall central, en un espacio de acceso restringido al que solo podía ingresar personal autorizado. Investigan si hubo fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales detrás de la tragedia

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El tablero eléctrico cayó sobre la válvula de seguridad de un cilindro de dióxido de carbono, lo que provocó una fuga de gas en el cuarto cerrado (argentina.gob.ar)

Un trabajador de 33 años murió en el Aeroparque Jorge Newbery este miércoles por la tarde tras quedar atrapado en una sala técnica del aeropuerto en medio de una fuga de gas. Además de la víctima fatal, otro operario que estaba presente resultó con lesiones leves y está fuera de peligro.

El hecho ocurrió en el primer piso del hall central, en un cuarto técnico de acceso restringido ubicado en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional. Aunque el espacio forma parte de una zona pública del aeropuerto, solo personal autorizado podía ingresar allí.

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Otro dato importante es que ambos trabajadores pertenecían a la firma Maxiseguridad, una empresa especializada en protección contra incendios y contratada por Aeropuertos Argentina para realizar tareas de mantenimiento en los tubos de dióxido de carbono del establecimiento.

Según reconstruyeron fuentes policiales y aeroportuarias, los operarios realizaban arreglos sobre uno de esos cilindros cuando un tablero eléctrico se desprendió y golpeó contra la válvula de seguridad del tubo. El impacto produjo la rotura de la válvula y desencadenó un escape de gas que llenó el habitáculo cerrado. Sin vía de salida, los dos hombres quedaron atrapados dentro del cuarto.

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El personal médico llegó al lugar minutos después y constató el fallecimiento de uno de los trabajadores. La víctima fue identificada como F. E. G., de 33 años, quien prestaba servicios en el sector desde 2019 y tenía antecedentes laborales vinculados a la construcción en instalaciones para edificios. El otro operario recibió atención médica en el sitio y su estado no reviste gravedad.

La víctima tenía 33 años, prestaba servicios en el sector desde 2019 y estaba vinculada a tareas de construcción en instalaciones para edificios (REUTERS/Agustin Marcarian)
La víctima tenía 33 años, prestaba servicios en el sector desde 2019 y estaba vinculada a tareas de construcción en instalaciones para edificios (REUTERS/Agustin Marcarian)

La empresa para la que trabajaban los involucrados opera con presencia en Argentina, Bolivia y México, y se presenta como una empresa especializada en sistemas de protección contra incendios para plantas industriales, edificios y establecimientos comerciales. La firma afirma contar con profesionales, ingenieros y técnicos capacitados para este tipo de intervenciones.

Un aspecto que las autoridades tuvieron en cuenta para entender la mecánica del accidente es la naturaleza del gas involucrado. El dióxido de carbono no es tóxico en sí mismo, pero cuando se libera en un espacio cerrado o con ventilación limitada, desplaza el oxígeno del ambiente. Esa reducción del oxígeno disponible puede provocar malestar, fatiga, mareos y pérdida de conciencia, con consecuencias letales para quienes quedan atrapados sin posibilidad de evacuar. La sospecha de las autoridades es que la víctima falleció por inhalación del gas en esas condiciones.

Tras el incidente, la Fiscalía interviniente ordenó preservar el sector donde ocurrió el accidente, dispuso el traslado del cuerpo y el secuestro de las prendas de ropa que vestían ambos trabajadores al momento del hecho. Además, se tomará declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y al de la empresa contratista.

Según informó Ámbito, el operativo interno en el aeropuerto incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos, sin que el flujo de vuelos se viera afectado de manera significativa.

La investigación judicial buscará determinar si el episodio constituyó un accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales. Las pericias apuntarán a establecer con precisión cómo se produjo la caída del tablero y si existieron fallas en los protocolos de seguridad dentro de la sala técnica donde se desarrollaban los trabajos.

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