Teleshow

Eduardo Carrera de Gran Hermano vio a su hija luego de 20 años de ausencia: “Le voy a pedir perdón toda la vida”

Invitado a Cortá por Lozano, el exparticipante conoció el rostro de Mía, la hija que tuvo con Romina Orthusteguy. Su deseo de reconstruir el vínculo familiar. Qué dijo sobre las acusaciones de violencia física

Guardar
Google icon
Invitado a Cortá por Lozano, el exparticipante conoció el rostro de la hija que tuvo con Romina Orthusteguy, expresó su deseo de reconstruir el vínculo familiar. Qué dijo sobre las acusaciones de violencia física (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La salida de Eduardo Carrera de Gran Hermano: Generación Dorada marcó un punto de inflexión en su vida personal, cuando conoció por primera vez a su hija Mía, de 21 años, a través de imágenes que pusieron en Cortá por Lozano (Telefe). El exparticipante del reality vio por primera vez a su hija, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, también exparticipante del programa, luego de dos décadas de ausencia.

El jugador fue invitado al ciclo de Vero Lozano donde la conductora le propuso ver fotos y videos de Mía, quien apareció junto a su madre en una entrevista con Matías Bagnato para expresar su malestar por la aparición de su padre en televisión, quien siempre mencionó que tenía un hijo y nunca la reconoció. Aunque en un primer momento Eduardo dudó, terminó accediendo y no pudo evitar la conmoción. “Nunca la había visto”, reconoció, y luego agregó: “Se parece mucho a la madre. Es preciosa”.

PUBLICIDAD

El exparticipante expresó su anhelo de aprovechar esta nueva oportunidad: “Espero que Gran Hermano sirva para que sepa que tiene una parte de la familia que quiere ser parte suya”, explicó, dejando clara su intención de unirla con su otro hijo. “Tiene otra parte, que la puede conocer y es parte suya también, que es una familia”, sostuvo durante la entrevista televisiva.

Invitado a Cortá por Lozano, el exparticipante conoció el rostro de la hija que tuvo con Romina Orthusteguy, expresó su deseo de reconstruir el vínculo familiar. Qué dijo sobre las acusaciones de violencia física (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

“No pude ser una figura paterna como correspondía. No tenía plata. Cuando quise hacer una mediación, una almacenera amiga me ayudó y tampoco se pudo dar”, relató, aludiendo a las dificultades económicas y personales que atravesó luego de su primer paso por el programa de Telefe en 2002. “Siempre fui extrovertido, fui una persona que le gusta divertirse, que le gusta hacer reír y en ese momento no sé qué pasó, pero fue profunda tristeza”, aseveró.

PUBLICIDAD

A lo largo de la entrevista, el exconcursante insistió en la necesidad de pedir perdón: “Si a mí no me quiere aceptar es totalmente entendible. Me hago cargo y le voy a pedir perdón toda la vida”, afirmó. Para él, la posibilidad de que su hija y su hijo se conozcan representa un acto de reparación y un nuevo comienzo: “Tal vez ella quiera conocer a su hermano y que pueda acompañarla el resto de su vida y sea hermoso para los dos”.

Durante su paso por el programa, Carrera también compartió que tras alejarse de la vida de su hija, atravesó una profunda depresión y un aislamiento total de los medios. Reveló haber tenido serios problemas económicos, hasta el punto de no contar con recursos para una mediación familiar y depender de la ayuda de una vecina.

romina orthusteguy mía
Romina Orthusteguy y su hija Mía en la entrevista con Matías Bagnato (Después de todo, Bondi Live)

El caso cobró notoriedad pública cuando la madre de Mía, Romina, habló sobre los intentos fallidos de acercamiento y la posterior desaparición de Carrera. En respuesta, el concursante negó haber abandonado voluntariamente el vínculo y enfatizó: “No van a entender nunca el dolor de saber que era padre y no podía estar”.

“Creo que sí puedo construir algo con ella a partir de ahora. Escuché que a Mía le gustaría conocer a Martino, su hermano. Yo quiero unir ahora desde el amor y el perdón”, expresó el participante. “Creo que más allá de las oportunidades que se pueden abrir laboralmente, ojalá se pueda construir algo desde este lugar ahora”, aseguró.

El último eliminado de la temporada también se refirió a las acusaciones de violencia física que realizó Romina Orthusteguy, su expareja, luego de que lo acusó de violencia de género, maltrato psicológico y abandono filial. “Eso es rotunda y absolutamente una mentira. Lo que pasó, pasó en el reality. ¿Hubo una denuncia sobre eso?“, afirmó. ”Nunca hice lo que ella dice. Celos, sí, pero ese nivel de violencia no. Nunca la encerré en la casa. Tuvimos una discusión, pero nunca hice lo que ella dice", enfatizó.

Temas Relacionados

Eduardo CarreraCortá por LozanoGran HermanohijaRomina OrthusteguyMia Orthusteguy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Tras un viaje por Europa con Yanina Latorre, la abogada habló en un podcast sobre el peso de las etiquetas sociales y cuestionó que ese término se use como estigma, más allá del origen familiar

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

La pareja viajó a Europa para celebrar el cumpleaños de la actriz y compartieron las fotos de sus primaverales días en el hemisferio norte

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

La influencer empresaria se refirió a las recientes opiniones que surgieron tras la apertura de su tienda de ropa

Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento: “Mejor de lo que esperaba”

La influencer tucumana abrió su corazón en La Jugada y relató detalles del reencuentro que vivió con el exfutbolista tras Gran Hermano

Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento: “Mejor de lo que esperaba”

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

El exfutbolista le respondió a su expareja luego de que lo acusara de regalar a la mascota familiar y dio su versión de lo que sucedió

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

DEPORTES

River Plate busca asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: formaciones confirmadas

River Plate busca asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: formaciones confirmadas

Retiran la estatua gigante de Messi en India a cinco meses de su inauguración: los inquietantes motivos

Racing vence a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Video: una tenista sufrió una grave lesión en Roland Garros y tuvo que ser retirada en silla de ruedas

Con Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner como plato principal, otros cinco argentinos juegan en Roland Garros: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento: “Mejor de lo que esperaba”

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

Rodrigo Paz advirtió que la crisis en Bolivia “está llegando al límite” y que aplicará “toda la fuerza de la Constitución”

“Nunca nos dejaron verlo”: la hija de Brooklyn Rivera contradijo la versión oficial del régimen de Ortega y Murillo

Israel declaró zona de combate todo el sur del Líbano y ordenó la evacuación masiva de más de 800.000 personas

Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo afecta a la salud después de los 60