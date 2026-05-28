Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

Un entredicho que había comenzado con una falta fabricada por el Fideo derivó en un tumulto generalizado al final de la primera etapa del duelo por el liderazgo del Grupo H de la Libertadores

El cierre del primer tiempo del encuentro entre Independiente del Valle y Rosario Central, disputado en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, quedó opacado por un altercado entre los capitanes de ambos equipos: Ángel Di María y Júnior Sornoza debieron ser separados por sus propios compañeros tras una escalada de tensión que incluyó empujones, insultos y gestos de provocación.

El incidente se desencadenó en los minutos finales de la primera etapa, con el marcador en cero. Di María, molesto porque el árbitro brasileño Raphael Claus había interrumpido un ataque claro del Canalla, se acercó a la zona central del campo cuando Sornoza reclamaba un penal al referí. Según pudo verse en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el campeón del mundo le dirigió palabras al ecuatoriano, quien respondió con un empujón. La situación escaló de inmediato: los planteles de ambos equipos salieron al campo y el defensor argentino de Independiente, Mateo Carabajal, intentó sin éxito desescalar el cruce entre los dos capitanes.

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Fueron los propios compañeros de Di María quienes lograron apartarlo del foco del conflicto, mientras los jugadores locales hacían lo propio con Sornoza. El árbitro Claus amonestó a ambos futbolistas y los convocó antes del inicio del segundo tiempo para pedirles calma. La secuencia ya circulaba en todas las plataformas digitales antes del pitido inicial de la segunda mitad.

Rosario Central visitó a Independiente del Valle por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores (Fotos:API /Rolando Enríquez)

Los antecedentes del cruce tienen raíces en el propio partido. Los entredichos entre ambos jugadores habían comenzado antes del descanso: Di María fabricó una falta con su experiencia, y Sornoza lo acusó públicamente de haberla inventado. Ese primer roce sembró la chispa que explotó al finalizar la etapa. El propio historial de Sornoza añadía tensión al contexto: el volante ecuatoriano ya había sido expulsado en el primer partido del grupo tras recibir un golpe que lo dejó fuera del encuentro.

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El partido, correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tenía en juego el liderazgo del Grupo H. Rosario Central llegó al encuentro como líder con 13 puntos —producto de cuatro victorias y un empate—, mientras que Independiente del Valle sumaba 10 unidades. Ambos equipos ya tenían asegurado el pasaje a los octavos de final, pero el primer puesto de la zona era el objetivo en disputa.

El segundo tiempo confirmó el dominio local. Justin Lerma golpeó el palo en el arranque del complemento y el arquero Jeremías Ledesma fue figura del Canalla con una serie de intervenciones, entre ellas un cabezazo difícil de Carlos “Charlie” González que el guardameta argentino detuvo. A falta de media hora, llegó la polémica mayor: Daykol Romero ingresó al área, generó contacto con Ignacio Ovando y cayó. Claus cobró penal sin intervención del VAR. Sornoza, el mismo protagonista de la gresca del primer tiempo, ejecutó la pena máxima y abrió el marcador. Independiente del Valle ganó 1 a 0 y, pese a igualar en puntos con Rosario Central —ambos terminaron con 13—, se quedó con el primer puesto del grupo por el sistema de desempate: en el partido de ida, disputado el 9 de abril en el Gigante de Arroyito, los equipos habían empatado 0 a 0, lo que favoreció al equipo ecuatoriano.

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Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del Grupo H.