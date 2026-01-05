La Libertad Avanza apela al caso de Venezuela para insistir con la Boleta Única en Buenos Aires

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja

La crisis en Venezuela ya empieza a sentir su correlato e impacto político en Argentina. Tras las primeras reacciones del arco dirigencial por la caída de Nicolás Maduro; la agenda y narrativa quedó instalada. En este marco, la posición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionando la intervención militar de Estados Unidos sobre Caracas para detener a Maduro, despertó las críticas de todo el arco opositor en territorio bonaerense; puntualmente porque en su pronunciamiento el mandatario provincial aseveró que “La provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”. Ahora, buena parte de la discusión política en el corto y mediano plazo estará atravesado por la situación regional.

Quedó expuesto en las últimas horas cuando dos referencias directas de Karina Milei -el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el diputado nacional y titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja-, salieron a pedir la instauración de la Boleta Única en Papel en las provincias que aún conservan el modelo de boleta partidaria. Buenos Aires es una de ellas.

“Tenemos que seguir trabajando para tener Boleta Única de Papel en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en el mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado”, manifestó Menem en su cuenta X. Seguidamente, el armador libertario en PBA replicó el mensaje y planteó que “la Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de Javier Milei”, pero que “tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera y avala prácticas antidemocráticas, como las que hemos visto en los últimos días en relación con Venezuela”.

La apreciación de Pareja sobre el país que hoy se lleva la atención política y económica del mundo y cuyo impacto empieza a sentirse en la región, fue y, sobre todo, será bandera del discurso libertario. La analogía, acaso extrema, que comienza a circular en los círculos libertarios, consiste en alinear a Axel Kicillof con Nicolás Maduro. Pareja también planteó: “Nuestros bloques de Diputados y Senadores en la Legislatura van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires”.

El tuit de Sebastián Pareja

Como contó días atrás este medio, con el antecedente exitoso de las últimas elecciones a diputados nacionales, La Libertad Avanza impulsará para la agenda 2026 en la Legislatura bonaerense avanzar con una ley para que, en los comicios del 2027, todas las categorías electivas sean mediante BUP.

Para eso necesitará juntar votos no solo de los aliados del PRO, la UCR o la Coalición Cívica, que ya en 2024 presentaron un proyecto de ley para llevar adelante la aplicación de la Boleta Única de Papel. En el gobierno bonaerense interpretan que el modelo de boleta partidaria donde cada elector elige la boleta del espacio que desea votar no presenta inconvenientes, que es seguro y que mediante ese sistema han ganado distintas expresiones políticas, incluso el actual presidente Javier Milei.

Sin embargo, para el año que se inicia corre cierto clima para avanzar con una reforma política más estructural en la provincia de Buenos Aires, que podría incluir distintos temas, que precisará de un acuerdo político entre los diferentes espacios políticos y que, indefectiblemente, también estará atada a como se desenvuelva la interna del peronismo.

Para conseguir llevar al recinto de ambas cámaras el debate de la Boleta Única en Papel, La Libertad Avanza necesitará de mínima reunir 14 senadores de otros bloques y 27 diputados por fuera de los propios.

El peronismo toma distancia de la BUP en PBA (Aglaplata)

En su momento, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presentaron proyectos de ley para aplicar la BUP en la provincia de Buenos Aires. Con el recambio legislativo, esos espacios quedaron con menor representación; sin embargo, en la Cámara alta podrían aportarle a los libertarios —que tiene un bloque de diez integrantes— nueve votos más los bloques del PRO, de la UCR, y el flamante Hechos-UCR Identidad, que tiene el sello de los hermanos nicoleños Santiago y Manuel Passaglia. Por el momento, el peronismo se mantiene unido en el Senado, pero es incierto cuál será el desenlace de esa bancada que aún no definió presidente o presidenta de bloque ni a quién designarán al frente de la vicepresidencia 1° de la Cámara. Los senadores que ingresaron por la boleta de Unión por la Patria en 2023 y Fuerza Patria en 2025, juntan 24 bancas si finalmente asume Roxana López, para suplantar a Gabriel Katopodis, que pidió licencia.

En Diputados, para alcanzar el quorum y poder discutir la BUP el bloque de LLA que preside Agustín Romo debería conseguir 28 voluntades extras. El bloque libertario tiene 19 miembros. El PRO aporta 11 manos, la UCR —dividida en dos espacios— seis posibles votos, tres la Coalición Cívica y uno de Derecha Popular. Con este primer escenario hipotético le faltan nueve votos más; que están en el bloque peronista.

Como publicó Infobae, el gobierno de Kicillof podría insistir con la restitución de las reelecciones indefinidas de intendentes. Pero para eso —al igual que le sucede a LLA para impulsar la BUP- precisará de un acuerdo con otros bloques. Una salida posible y que al menos un sector de los libertarios están dispuestos a charlar es una reforma política macro que contenga ambas demandas, entre otros puntos.

Mientras, discursivamente, los libertarios apuntarán al peronismo por no querer avanzar con la eliminación del sistema tradicional de votación, como ocurrió a nivel nacional. Uno de los argumentos prácticos que esgrime el peronismo para rechazar el modelo de BUP para las próximas elecciones es la extensión que tendría la papeleta, ya que incluiría, gobernador y vice, legislador, intendente, concejal, consejero escolar con todas las expresiones políticas en una misma boleta.