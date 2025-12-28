Política

La Libertad Avanza buscará en provincia de Buenos Aires una reforma política que incluya la Boleta Única de Papel

Es una de las iniciativas que impulsarán desde la Legislatura bonaerense para el año no electoral que se avecina. Los diputados de Milei también quieren negociar lugares en la Corte provincial

La bancada de La Libertad
La bancada de La Libertad Avanza en Diputados empujará el debate de la BUP para las elecciones del 2027 en Buenos Aires

Con la nueva composición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza encarará el 2026 con bloques mucho más robustos en la Legislatura bonaerense. Desde ese lugar buscará instalar su agenda propia, aunque el peronismo tendrá las bancadas más grandes, siendo primera minoría en Diputados y ostentando quorum propio en el Senado. Los legisladores de Milei tiene un objetivo: implementar la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

En la agenda de trabajo que los libertarios empiezan a trazar para el año entrante está una reforma política integral en la que la forma de votación, similar a lo que fue la elección legislativa de este año a nivel nacional, sea el eje rector. Pero también hay otros temas como las Primarias —su aplicación hoy por hoy es potestad del Gobernador, aunque debe pasar por la Legislatura, como sucedió este año— y reflotar la discusión de las reelecciones indefinidas. “El peronismo suele ponerse creativo en este tema”, ironizaron desde la bancada libertaria.

La aplicación de la Boleta Única de Papel en las elecciones de octubre funcionó sin mayores inconvenientes; como también sucedió con la elección provincial del mes de septiembre, cuando se sufragó con el modelo de boleta partidaria. Sin embargo, a partir del antecedente de los comicios a diputados nacionales los libertarios buscarán en 2026 llevar el tema a los recintos legislativos. “Es año no electoral, no se puede cambiar las reglas en pleno partido como hicieron durante este año y todo a conveniencia de la interna del peronismo”, plantean los libertarios; ejemplificando con el cambio de reglamento en Diputados que se realizó en la sesión en la que se aprobó el endeudamiento.

La boleta única de papel se usó para la elección de diputados nacionales. Los libertarios quieren implementarla para cargos provinciales en PBA

Pero además de la discusión por la Boleta Única de Papel, La Libertad Avanza también mira con interés otra discusión del sistema político bonaerense que quedó en stand by en los últimos acuerdos que terminaron aprobando el presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento: las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia funciona con tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Hay cuatro vacantes que el Ejecutivo admite que pondrá en consideración durante este año y allí es donde quiere intervenir LLA. Sin nombres todavía definidos, sí apuesta a ser parte de las propuestas. “Es algo que hay que resolver urgente y con equilibrio”, asegura una voz libertaria que forma parte de las conversaciones con el peronismo en territorio bonaerense.

En Diputados, La Libertad Avanza quedó conformado por un grupo de 19 legisladores; entre los que hay tres sectores: quiénes responden a Patricia Bullrich y provienen del PRO, el llamado parejismo, que se mueve basándose en las determinaciones del presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, y dos representantes del grupo Las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo. Son Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Este grupo, pese a ser minoría, preside el bloque bajo el mando de Romo.

Sebastián Pareja (izq) y Agustín Romo (der); dos figuras con llegada a Milei dentro del esquema libertario en PBA

En tanto que quienes integraron desde el PRO la alianza para las elecciones de septiembre pasado y fueron en la boleta violeta, seguirán manteniendo autonomía desde la bancada PRO. Hoy por hoy y en el corto plazo, los libertarios los ven con cierta distancia, producto de la última votación por el endeudamiento bonaerense, en el que el PRO rechazó uno de los artículos de pedido de deuda, pero acompañó el específico para el ‘rollover’; habilitando así su aprobación en general. Luego, el espacio de Cristian Ritondo logró tener representación propia en el directorio del Banco Provincia.

Pese a los matices, la implementación de la Boleta Única de Papel que busca instalar LLA viene con el antecedente de que en 2024, los bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica habían presentado un proyecto en conjunto, mientras el tema se discutía a nivel nacional. Solo lograron el giro a comisiones del proyecto en cuestión. Ahora podría ser un pedido más grande.

En lo que respecta a la discusión por la Corte, la negociación pasará por la representación libertaria que haya en el Senado. En la Cámara alta, LLA quedó con un bloque de cinco integrantes y las designaciones para un juez de la Corte deben salir por acuerdo del Senado, luego de una instancia previa que por ley se debe hacer e incluye entrevistas con los postulantes, objeciones, revisión de antecedentes y demás. También debe haber consenso político y ahí es donde pretende intervenir LLA.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres; los tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia

Por lo pronto, uno de los sectores más proactivo en integrar la Corte es el radicalismo. El partido centenario, no exento de internas, tiene dos nombres en carpeta: la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, por un lado, auspiciada por el sector del senador nacional Maximiliano Abad y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri.

Además de transitar la discusión interna del peronismo, Kicillof también deberá convivir con una Legislatura compleja en términos políticos y que tendrá sus propias demandas, para los casi dos años de mandato que le quedan por delante.

