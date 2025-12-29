El gobierno de Kicillof insistirá en 2026 con la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses

El gobierno de Axel Kicillof intentará el año que viene restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Para ello, necesitará forjar los acuerdos en la siempre compleja Legislatura bonaerense. La iniciativa busca derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 y permitir que los cargos ejecutivos y legislativos municipales puedan ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular. Así lo manifestó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien consideró que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y sostuvo que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

“Tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. No está definido, pero sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible. Es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, planteó Bianco ante la consulta de cuál será agenda que el año que viene intentará impulsar el Ejecutivo bonaerense en materia política. El ministro remarcó que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, y reconoció que esa visión coincide con la postura pública del Ejecutivo provincial.

El debate sobre la reelección indefinida será uno de los temas a discutir en 2026, año no electoral. La normativa actual impide que decenas de intendentes bonaerenses -82 puntualmente- busquen un nuevo mandato. Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición. Nombres como, Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza), Miguel Lunghi (Tandil), entre otros, no podrán postularse nuevamente bajo la legislación vigente.

Son más de 80 los intendentes que no pueden ser reelectos en 2027 con la actual normativa.

La lista de intendentes impedidos de buscar la reelección en 2027 incluye a dirigentes del peronismo, el PRO, la UCR y partidos locales. Entre los más destacados se encuentran Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Este año hubo un intento de avanzar con la modificación; pero el plan quedó enfrascado en la interna del peronismo y la falta de acompañamiento con la oposición. La discusión generó divisiones internas en el oficialismo bonaerense. El Frente Renovador de Sergio Massa —impulsor de la ley que limita las reelecciones— había adelantado su rechazo a cualquier modificación. Un sector del kirchnerismo propuso restablecer la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, excluyendo a los intendentes, lo que provocó malestar entre los intendentes que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof quienes exigían igualdad de condiciones para todos los cargos electivos.

Kicillof y Massa. El Frente Renovador votaría en contra a la modificación de la ley que limita las reelecciónes para cargos electivos

El exsenador provincial y hoy diputado peronista Luis Vivona, presentó un proyecto para modificar la ley, aunque en su versión inicial excluía a los intendentes. Vivona, de Malvinas Argentinas, forma parte del grupo de dirigentes aliado al cristinismo. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, elaboró una iniciativa alternativa que incluía a los jefes comunales. Fundamentó que “limitar las reelecciones restringe el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades”. El proyecto llegó para incluir a los intendentes y como respuesta política a la avanzada del cristinismo. El proyecto de Vivona se aprobó en el Senado, pero no corrió con la misma suerte en Diputados. Ahora, con Vivona en carácter de diputado, la iniciativa puede llegar a impulsarse nuevamente.

El gobierno de Kicillof sostiene que la restricción de mandatos responde a disputas políticas y no a un reclamo social, argumento que comparte la mayoría de los intendentes del peronismo bonaerense. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando el pueblo los vuelva a elegir, y los vuelve a elegir porque tuvieron una buena gestión. Si no, no los reelige, como suele suceder”, enfatizó Bianco en lo que fue la última conferencia de prensa del año.

En su presentación, el ministro provincial también realizó un balance del año en materia de gestión e hizo especial hincapié en los fondos que el gobierno de Javier Milei retiene y no gira a la administración bonaerense en el marco del ajuste fiscal y presupuestario dispuesto desde que llegó a Casa Rosada.

El último dato era $12,9 billones con valores de agosto de este año. Según el cálculo que hacen en el gobierno bonaerense, actualmente, esa suma asciende a $14,7 billones. El monto se compone de $3.553.800 millones en concepto de deudas directas. $8.395.720 en saldos de obra pública comprometida por el gobierno nacional en PBA y $2.770.464 de deudas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales.

“Vamos a seguir reclamando públicamente y con las siete denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de ajuste, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, recorte sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión durante los últimos dos años”, puntualizó el integrante del Gabinete de Kicillof.