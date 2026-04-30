Crimen y Justicia

Cómo era la casa donde murió Diego Maradona en Tigre

Tenía dos plantas y estaba ubicada en el barrio San Andrés, en Benavídez. Es uno de los puntos centrales en el juicio donde se debaten las responsabilidades médicas de su deceso

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La casa donde murió Diego Maradona
La habitación donde falleció el Diez

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa ubicada en el lote 45 del barrio privado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, Tigre. Esa vivienda, hoy, es considerada una prueba fundamental en el juicio por la muerte de Maradona, donde se debaten las responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez.

Para la Fiscalía y los abogados de la querella, la casa es clave porque fue el lugar elegido para montar la internación domiciliaria en la que el ex DT pasó sus últimos días. En este sentido, buscan demostrar que el lugar no era apto para sus condiciones físicas y que los imputados utilizaron el domicilio para “aislar a Diego” y “condenarlo al olvido”.

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Maradona estuvo en esa vivienda desde el 11 de noviembre de 2020, cuando recibió el alta de la operación de cabeza a la que había sido sometido a principios de ese mes en la Clínica Olivos.

La casa donde murió Diego Maradona
La casa del barrio San Andrés por afuera

La casa estaba ubicada a unos 700 metros de la entrada del barrio. Esta distancia, para la acusación, era demasiada para que una ambulancia pudiera llegar rápido en caso de una emergencia como la que finalmente ocurrió.

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Tenía dos pisos. En la planta alta, estaban las habitaciones principales y el baño más grande. Pero para subir, había una escalera angosta y sin barandas que el Diez no podía usar por su estado físico. Por eso, se acondicionó un dormitorio para él en la planta baja.

La casa donde murió Diego Maradona
El living de la vivienda que estaba cerca a la habitación de Diego

Ese cuarto era originalmente un playroom y estaba ubicado al lado del living y a pocos metros de la cocina. Solo tenía cerca un baño pequeño con inodoro y lavamanos, sin ducha.

La habitación tenía una estantería, un televisor, una heladerita y una cama de dos plazas sin respaldo, donde Diego falleció. También tenía un sillón masajeador a un costado -que su familia dice que Maradona ya no usaba porque solo estaba acostado- y una pelela.

La puerta era corrediza y, de acuerdo a la declaración de varios testigos, no llegaba hasta el piso. Por ese hueco, pasaba luz y ruido que “no dejaban descansar al paciente”, asegura la acusación.

La casa donde murió Diego Maradona
La galería de la casa

El baño y la cocina

El baño con ducha estaba en la planta alta, pero Maradona no podía subir.

Su aseo era con un duchero en el toilett que estaba abajo, el cual -de acuerdo a las definiciones de los testimonios en el juicio- era de dimensiones pequeñas y solo contaba con un inodoro y un lavamanos.

casa de Maradona
El baño ubicado en la planta baja

La cocina, por su parte, era “bastante chica”, de acuerdo a los relatos, y había un living donde siempre había gente.

Allí pasó sus últimos días Diego Maradona acompañado de su cocinera “Monona”, su sobrino y el equipo médico que lo atendía.

La casa donde murió Diego Maradona
La cocina

La descripción de Ojeda sobre la casa

Durante su declaración en el debate oral, la expareja del futbolista, Verónica Ojeda, describió: “La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria. Había dos baños, el de arriba estaba óptimo para Diego, pero abajo había solo un toilet, era un inodoro y lavatorio. No tenía nada para bañarse. No se podía asear”, dijo en tono de indignación a los jueces.

Y siguió: “Por eso pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que en realidad era un playroom, con una cortina plegadiza que no se cerraba del todo. Había mucha suciedad, la habitación de Diego estaba en muy mal estado. Había un olor terrible, no se podía estar”.

Una descripción similar brindó este jueves el médico Colin Campbell, vecino del barrio donde estaba el Diez y el primero en asistirlo cuando se descompensó.

“La habitación estaba muy desordenada, dejada, sucia. Había un baño químico a la derecha y un sillón de masajes en la izquierda. Menos elementos médicos, había cualquier cosa. No había botiquín, tubo de oxígeno, elementos de ningún tipo”, recordó.

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