Los planes de Karina Milei y Santiago Caputo para intensificar sus armados partidarios en 2026

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

Pasado el triunfo de las elecciones de medio término, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dividirá su tiempo entre la gestión y el desarrollo del sello partidario para ampliar la influencia de La Libertad Avanza en el territorio y organizar a la militancia. Lo propio hará el asesor presidencial, Santiago Caputo, con la intención de ordenar a la tropa nucleada en Las Fuerzas del Cielo.

Según confirmó una importante fuente del entorno presidencial a Infobae, la menor de los Milei tiene intenciones de convocar a una reunión de la mesa nacional del espacio y organizar un Congreso Nacional para nuclear a la militancia en una instancia conjunta. Para esa tarea descansa en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, a cargo del armado en el interior del país, y en Sebastián Pareja, en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la fuerza que tiene en sus filas a figuras como los legisladores bonaerenses Nahuel Sotelo y Agustín Romo; los diputados nacionales Santiago Santurio y Joaquín Ojeda; y a los tuiteros Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan”, y Lucas Luna, estructurará la militancia para imprimirle orgánica a las expresiones hasta entonces espontáneas y aumentar la presencia en las distintas provincias. Será este último el designado para instrumentar los planes del asesor.

Aun con las fechas y sedes a definir, pero sin elecciones en el horizonte, la idea para este 2026 de Karina Milei es potenciar el armado y bajo ese objetivo dar lugar a las instancias de debate interno que permitan centralizar la política nacional. “Nos vamos a concentrar en trabajar para fortalecer a La Libertad Avanza como partido para impulsar algunas agendas en común para todo el país”, confesó uno de los referentes del espacio a este medio. De esta forma, las autoridades provinciales podrían reunirse durante los primeros días del mes de febrero para, luego, dar lugar a una instancia de debate colectiva con delegados.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (AFP)

Tras el abultado resultado en la elección nacional, la funcionaria lanzó junto al vicepresidente del partido, el “Tour de la Gratitud” con intención de visitar provincias en agradecimiento por el acompañamiento en los comicios y para dar el puntapié inicial del camino a la reelección de Javier Milei en 2027. Desde la provincia de Corrientes, expresó: "Iremos provincia por provincia para agradecer y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”.

El repentino lanzamiento electoral generó ruido al interior del ecosistema libertario y hay quienes alegan que se trató de una decisión anticipada. “Venimos de ganar una elección, no sé si es la mejor idea volver a pedirle a la gente otra vez el voto ahora”, argumentó ante Infobae un dirigente libertario. Sin embargo, desde el karinismo insisten en que es mejor aprovechar el tiempo y evitar “la hipocresía de esconder al candidato”, luego de que el propio mandatario anticipara que irá por otros cuatro años.

De espaldas a las críticas, el armado territorial ya diseña la estrategia electoral, establece la hoja de ruta de actividades para el año que recién inicia y tiende puentes con los aliados. Por estas horas, el armador “Lule” Menem cierra acuerdos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para presentar este sábado las listas que les permita competir en las elecciones municipales en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz de conjunto. Las nóminas para los comicios del 22 de febrero están integradas por referentes libertarios y del oficialismo provincial.

Con el objetivo delimitado para recorrer al menos dos provincias por mes, el mandatario anticipó su retorno a Córdoba y un desembarco en la provincia de Buenos Aires para después de su participación en el Foro de Davos prevista para el 23 de enero. “La idea para este 2026 es mantener al partido movilizando, apoyando y difundiendo las ideas del Presidente”, subrayó un dirigente a este medio.

El presidente Javier Milei visita la provincia de Córdoba junto al Tour de la Gratitud

En paralelo a las nuevas visitas pendientes, habrá una instancia de discusión interna partidaria con los representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que podría celebrarse a principios de febrero, de manera presencial. Si bien sonó Córdoba, cuyo presidente partidario es el diputado Gabriel Bornoroni, como sede podría utilizarse CABA dado que varios de los titulares de la fuerza son legisladores y deberán sesionar en extraordinarias para esa fecha. Con la idea de aprovechar el parate en la gestión y la inactividad en el Congreso, también está prevista una reunión virtual de Mesa Ejecutiva durante los primeros días de enero para ordenar la línea.

La reunión de la dirección tendrá en el extenso temario la organización de un Congreso Nacional de La Libertad Avanza que podría celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires. Según supo este medio, basándose en la organización interna, cada sello fundante contará con ocho delegados, mientras que el resto de las provincias tendrán dos representantes. Los primeros territorios en conseguir la legalidad partidaria que le otorgó el carácter de partido nacional fueron La Rioja, Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los celestiales que lograron masivas convocatorias en Rosario y nuclearon a una gran porción de militantes apostados en las puertas del streaming Carajo para recibir al mandatario buscan fortalecer su dominio.

De esta forma, este 2026 aspiran a organizar a los simpatizantes que responden a Santiago Caputo con la coordinación de reuniones periódicas y actividades partidarias en cada uno de los lugares donde tienen adhesiones y también estructurar la dirección partidaria. “Vamos a consolidar el desarrollo en las provincias en las que ya estamos trabajando, pero que no se le dio mucha prioridad en el 2025″, contó a Infobae un integrante del espacio.