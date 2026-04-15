Ganaderos afirman que la plaga del gusano barrenador se encuentra controlada en El Salvador

Imagen de referencia. El Salvador logra mantener bajo control la incidencia del gusano barrenador en el ganado, según organizaciones ganaderas y agropecuarias. /(Reuters)

El Salvador ha logrado mantener controlada la afectación del gusano barrenador en el ganado, según organizaciones agropecuarias y ganaderas, que coinciden en que el brote, que generó preocupación en 2025, se encuentra en una fase de baja incidencia y sin impacto económico relevante, en el contexto actual en el cual se han registrado afectaciones en el ganado en países como México y Honduras, donde también se han registrado muertes humanas.

La Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES) y la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena reportan mejoras sustanciales gracias a campañas de prevención y al acceso regular a medicamentos específicos. Sandor Siliézar, agricultor y miembro de AGES, explicó a Infobae que “el gusano barrenador está en su fase controlada”, afirmó que “sí, hay brotes, pero no con la intensidad como inició” y añadió que “la incidencia ha bajado sustancialmente”.

La reducción de casos se atribuye principalmente al aprendizaje de los pequeños productores en el manejo de la plaga y a la disponibilidad de tratamientos como la ivermectina y el spray especializado. Siliézar indicó que el medicamento, cuya escasez fue motivo de preocupación en el pasado, actualmente se encuentra disponible en los agroservicios. “Hoy está controlado, los agros tienen y también tienen spray”, afirmó.

Por su parte, Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, confirmó en diálogo con Infobae que el país ha conseguido minimizar el impacto del gusano barrenador, al punto de “haber logrado controlar sus efectos a lo más mínimo”. Rendón detalló que El Salvador es el único país de Centroamérica que ha reducido de forma efectiva la incidencia de la plaga, evitando afectaciones económicas significativas en el sector ganadero.

Imagen de archivo. Las campañas de prevención y el acceso regular a medicamentos especializados reducen los casos de gusano barrenador en todo el país. (REUTERS/Daniel Becerril)

Según Rendón, durante 2025 se registraron alrededor de cinco mil quinientos casos de infestación, tanto en animales como en humanos, pero la mayoría fueron tratados con éxito. “Hubo cabezas de ganado, terneros, vacas, con los que tuvimos problemas, pero no nos hizo estragos económicos. Fueron casos bastante aislados de muertes de reses”, añadió el coordinador nacional. El promedio de muertes en ganado por esta causa se estimó entre cincuenta y sesenta cabezas, una cifra baja en relación con el total nacional.

El gusano barrenador, identificado también como mosca del gusano barrenador, afecta principalmente a animales con heridas abiertas, donde la mosca oviposita sus huevos. Siliézar explicó que la plaga se presenta con mayor frecuencia en pequeños productores y animales callejeros, especialmente perros, pero no representa un riesgo extendido en ganado sano. El tratamiento incluye la aplicación de ivermectina y extracción manual de las larvas, seguido del uso de un spray cicatrizante.

Ambos representantes enfatizaron la importancia de la capacitación y la vigilancia en el sector. Siliézar señaló que los miembros de AGES reciben formación sobre el manejo adecuado de animales infectados y que la comunicación entre ganaderos ha sido clave para la contención del brote. Rendón, por su parte, resaltó el papel de las campañas permanentes del Ministerio de Agricultura y la colaboración con laboratorios nacionales para asegurar el suministro de medicamentos.

En cuanto a la afectación sobre las personas, Rendón informó a Infobae que en 2025 se detectaron algunos casos en humanos, principalmente durante la primera mitad del año, pero que “ya no se volvió a detectar otro caso en humanos” tras la intervención de las autoridades sanitarias. La mayoría de los episodios se concentraron en animales callejeros, donde la mortandad resultó más elevada.

FOTO DE ARCHIVO:AGES y la Mesa Agropecuaria reportan que durante 2025 se registraron unos 5.500 casos de infestación en animales y humanos, todos tratados con éxito./ (REUTERS/Daniel Becerril)

El costo promedio de las pérdidas para los productores afectados se ubicó entre cuatrocientos y seiscientos dólares por animal, según Rendón. Sin embargo, tanto AGES como la Mesa Agropecuaria coinciden en que el impacto económico nacional fue mínimo y no alteró la estabilidad del sector.

Las organizaciones prevén que el inicio de la temporada lluviosa pueda generar un incremento de casos, debido al aumento de la población de moscas. Pese a esto, confían en que la disponibilidad de insumos y la respuesta rápida de los ganaderos permitan mantener la situación bajo control. “Hoy todo ganadero tiene un spray en su ganadería, porque hay diferentes marcas y productos contra el gusano barrenador”, concluyó Rendón.