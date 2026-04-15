María Becerra mostró su faceta más casera y fabricó una reja para sus perros: “Barbie soldadora”

La cantante compartió que aprendió a soldar para proteger a sus mascotas (Video: Instagram)

María Becerra sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta completamente distinta a la habitual: esta vez, lejos de los escenarios y la música, la cantante se animó a aprender herrería y soldadura para proteger a sus mascotas. Con humor y dedicación, compartió en sus historias el paso a paso de este nuevo desafío, dejando en claro que el amor por sus perros la llevó a poner manos a la obra y sumar una habilidad inesperada a su repertorio.

En la primera historia, María aparece en cuclillas con guantes y casco de seguridad, describiendo el objetivo del día: “Hoy día de herrería y soldadura con J Rei”, escribió, y agregó: “Haciendo una reja para que no se escape Tita (la saltarina)”. La cantante dejó ver que la motivación principal era evitar que Tita, su perra más inquieta, lograra saltar y escaparse, algo que la había preocupado en más de una ocasión.

La secuencia de fotos muestra a la artista cortando una malla metálica sobre una mesa de madera, con herramientas a mano y la concentración puesta en cada detalle. En los siguientes registros, Becerra se muestra soldando la estructura, con el destello de las chispas iluminando la imagen y evidenciando que el trabajo fue hecho a conciencia y con todos los recaudos necesarios.

María soldó la reja con sus propias manos para que su perra esté a salvo

La cantante mostró por primera vez esta faceta

En una de las capturas, bromeó sobre su nuevo rol: “Hoy soy la BARBIE SOLDADORA”, acompañando el texto con un emoji de beso y reforzando el costado lúdico y espontáneo de la experiencia.

La publicación recibió una ola de comentarios positivos de sus seguidores, que celebraron no solo la versatilidad de María sino también su capacidad para afrontar desafíos cotidianos y compartirlos con naturalidad. El hecho de animarse a aprender una técnica tan alejada del arte y de la música reforzó su imagen de artista cercana y auténtica, dispuesta a mostrar tanto los logros profesionales como los pequeños triunfos personales.

En un contexto donde la vida cotidiana de los artistas suele aparecer idealizada en redes, la cantante eligió mostrar el esfuerzo, el aprendizaje y la satisfacción de cuidar a sus mascotas con sus propias manos. La historia de la reja para Tita no solo sumó una anécdota entrañable a su día a día, sino que también inspiró a muchos de sus seguidores a animarse a resolver sus problemas domésticos y apostar por el aprendizaje constante, siempre con humor y buena energía.

"Barbie soldadora" bromeó la cantante en sus historias (Instagram)

Semanas atrás, María volvió a emocionar a sus seguidores al compartir el momento en que recibió a un cachorro adoptado a través de un refugio en Chile, que fue trasladado especialmente para sumarse a su familia en Argentina. El video, publicado por la fundación Ayuda Callejeros, la muestra abrazando al pequeño y celebrando la llegada del nuevo integrante. “Es tal cual como lo soñé”, se la escucha decir, visiblemente emocionada.

La historia comenzó cuando la cantante visitó Chile durante una campaña de adopción y se conectó con el refugio, que agradeció su humildad y compromiso en la difusión de la adopción responsable. La fundación destacó que María no solo promueve la adopción, sino que se involucra personalmente y da el ejemplo, incluso en medio de su intensa agenda.

El cachorro tuvo un hogar de tránsito hasta su traslado, y sus cuidadores adoptaron a la hermanita, asegurando un cierre feliz para ambos. Becerra, que ya había adoptado perros en otras oportunidades, usa su popularidad para visibilizar la problemática del abandono animal y la importancia de elegir la adopción. Cada gesto suyo refuerza su compromiso con el bienestar animal y su mensaje de empatía y responsabilidad.

Cabe recordar que la cantante de “Automático” y J Rei tienen varias mascotas en su casa por lo que la reja es para protegerlos a todos.