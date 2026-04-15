Crimen y Justicia

Cayó una banda de estafadores liderada por presos en Junín: simulaban ser dirigentes de clubes y hasta un senador

Engañaban a comerciantes de localidades cercanas mediante mensajes y llamados. Con la complicidad de otros sospechosos, retiraban mercadería haciéndose pasar por referentes de instituciones y figuras públicas

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Detenidos por estafas en Junín
Cayó una banda de estafadores liderada por presos de las Unidades Penitenciarias N°13 y 16 de Junín

Una investigación policial terminó con el desmantelamiento de una organización que realizaba estafas a comercios de distintas localidades cercanas a Junín, usando identidades falsas de dirigentes de clubes y hasta del senador provincial Pablo Petrecca.

La banda estaba compuesta por presos de una cárcel de esa ciudad, junto a cómplices externos. Así lo informaron fuentes policiales a Infobae.

La causa se inició tras una serie de denuncias de comerciantes de Chacabuco, Los Toldos y otras ciudades de la región. Los damnificados recibían mensajes por teléfono o WhatsApp en los que los delincuentes se hacían pasar por representantes de instituciones locales -como el Club San Martín de Chacabuco y el Viamonte Fútbol Club de Los Toldos- o por figuras públicas conocidas en la zona.

Detenidos por estafas en Junín
Cuatro de los nueve detenidos

Bajo esa modalidad, lograban que los comercios entregaran mercadería, que luego era retirada por fleteros y trasladada a Junín. La organización también utilizaba la imagen del legislador y ex intendente juninense Petrecca para concretar nuevas estafas bajo la misma modalidad.

Según el parte, los autores principales estaban alojados en las Unidades Penitenciarias N°13 y 16 de Junín. Desde allí, coordinaban la operatoria con apoyo de cómplices en libertad que actuaban en tanto en territorio juninense como en Pergamino.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia libró ocho órdenes de allanamiento y varias de detención. El operativo fue realizado en conjunto por la DDI Junín y la DDI Pergamino. Como resultado, fueron arrestados cuatro sospechosos: Nicolás Ratto (35), María Mercedes Gorbalán (59), Antonio Gabriel González (40) y María de Los Ángeles Galván (27).

Detenidos por estafas en Junín
Uno de los domicilios allanados

Además, quedaron aprehendidos Bruno Federico Ubillos (33, interno de la Unidad Penal 16), Rodrigo Adrián Moliere Suárez (24, interno de la Unidad Penal 13), Emanuel Ibañez Simeón Kevin (20), Adrián Orlando Alonso (57) y Eliana Andrea Alonso (31).

En tanto, hay otros dos hombres -de 33 y 59 años- señalados como miembros de la banda que permanecen prófugos.

Durante los allanamientos, la policía secuestró cuatro teléfonos celulares, una moto Keller de 110 cc, prendas de vestir, 14 baldes de pintura de 20 litros y una desmalezadora, que estaban destinados a ser revendidos o usados por la organización.

Detenidos por estafas en Junín
Parte de la mercadería robada por la banda

La Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Chacabuco intervino en la investigación.

Este tipo de maniobras no son aisladas para la justicia juninense. De hecho, en las últimas semanas se conocieron otros casos similares de bandas que operaban con sus cabecillas desde prisión.

A principios del mes pasado, las investigaciones sobre una denuncia por estafa radicada por un comercio de materiales para la construcción de Junín llevaron hasta un preso del mismo penal N°16 un empresario, acusado de actuar en complicidad de dos fleteros que fueron detenidos in fraganti.

Esa misma semana, dos detenidos de la Alcaidía N°49 quedaron en la mira por una estafa a un vecino juninense mediante una falsa propuesta de alquiler realizada a través de redes sociales.

Recientemente, Petracca presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el esquema vigente por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.

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