Qué dijo el presidente de Nissan sobre los rumores de venta de la automotriz en Argentina

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, en la presentación del nuevo Nissan Kait, dijo que si los usuarios recorren concesionarias, encontrarán que los precios de transacción bajaron en Argentina. (Nissan Argentina)

Probablemente Ricardo Flammini sea uno de los ejecutivos de la industria automotriz que se destacan por hacer declaraciones en las que lo políticamente correcto suele no tener prioridad por sobre la realidad de las cosas. De hecho, esa forma de dirigir una compañía como Nissan Argentina es la que le vale el reconocimiento de sus pares pero, a la vez, lo ha dejado en algunas oportunidades más expuesto de lo necesario.

Este miércoles, durante el lanzamiento del nuevo Nissan Kait, Flammini dijo que los autos están bajando de precio si se mira el monto final de transacción y no las listas de precios, pero también tuvo que responder preguntas más incómodas.

El proceso de restructuración que Nissan está haciendo en todo el mundo, y que pegó fuerte en Argentina porque implicó tomar la decisión de cerrar la operación industrial que tenía montada en Santa Isabel en conjunto con Renault Argentina, no es una tarea simple de abordar para los ejecutivos de cada país o región.

Flammini, además de dirigir la filial nacional de Nissan, tuvo la responsabilidad de liderar hacer lo mismo con las de Chile y Perú. La duda entre usar el tiempo presente o el pasado radica en que en ambos mercados, su misión fue ordenar la operación y luego cambiar el modelo de negocio, que desde el próximo mes se tercerizará.

El nuevo Nissan Kait, sucesor del Kicks, fue presentado este miércoles en Argentina como una señal de permanencia de la marca en el país en medio de rumores de venta

“Chile y Perú cambiamos el modelo de distribución de filial a importadora. Astara es la que va a tomar la representación desde mayo”, explicó este miércoles a la prensa durante la presentación del nuevo Nissan Kait, el B-SUV que hereda el lugar que tenía Kicks, devenido ahora en el Nuevo Kicks que saltó de segmento hacia los C-SUV.

El gran desafío que enfrentaba el presidente de Nissan Argentina, sin embargo, era responder a la pregunta obligada que todos se hacen desde hace un par de meses. ¿Nissan venderá también su negocio en Argentina como ocurrió en Chile y Perú?

“Lamentablemente, en todos los rubros se corren rumores, a veces ciertos o a veces no, surgidos de comentarios de personas. Hay muchos ejemplos de proyectos de partnership que estuvieron y que no se filtraron. Otros que fueron rumores y nunca existieron. Y otros que iban a existir y nunca se concretaron. Los rumores son rumores. El día que haya algo para comunicar lo vamos a comunicar. Invertir tiempo en rumores de cosas que no están sucediendo no vale la pena. Hoy estamos mostrando la continuidad de Nissan en Argentina”, dijo contundentemente ante la pregunta del periodista Eduardo Smok.

Esos rumores indicen que, una vez resuelta la finalización del proyecto industrial Nissan Argentina podría cambiar de manos. Se especula con dos grupos empresarios que estarían pugnando por adquirir los derechos de comercialización de la marca. Por un lado, estaría una alianza entre los grupos Simpa y Tagle, ambos nacionales, y por el otro, la misma compañía Astara, la que se quedó con el negocio de Nissan en Chile y Perú, y que en Argentina tiene la representación de la marca coreana Kia.

El clima de lanzamiento del Nissan Kait no pareció corresponderse con la venta de una operación, el anuncio de lanzamiento de dos nuevos modelos todavía cubiertos por un velo de misterio para este mismo año, también muestra la imagen de una marca que, en todo caso se está reinventando a partir del nuevo escenario mundial.

Nissan dejó de producir sus pickups Frontier en octubre pasado en Argentina. Aunque dependen de la renovación del acuerdo comercial de Argentina y México, la marca aseguró que tiene stock de unidades para dos o tres meses

El estado de la industria automotriz actual

“Cuando uno mira la realidad de hoy y la compara con dos o tres años atrás, la cosa se ve bien. En esos años hablábamos de SIRAS, de términos de pago, de falta de disponibilidad de producto, de tener que comprar una pickup cuando en realidad lo que la gente quería era una SUV. Así que creo que el marco en el que estamos es muy bueno”, dijo como primer mensaje, antes de profundizar en detalles de la coyuntura.

Sin embargo, no todos los indicadores son positivos, o al menos no en la medida de lo que se había proyectado a fin de 2025.

“El primer trimestre estuvo un poco por debajo de las expectativas en cuanto a demanda. Los patentamientos estuvieron un poquito por abajo, pero lo que estuvo muy abajo fueron las ventas a concesionarios. ¿Y eso por qué? Porque hay una altísima disponibilidad tanto en los concesionarios como en las marcas. Se está tratando de reacomodar los stocks para una demanda un poco menor a lo que todos estimábamos, que era alrededor de un 15 o un 20% más alta”, señaló.

En su análisis de los motivos que están generando esta caída de ventas internas, el ejecutivo dijo que “creo que se dan dos cosas: la tasa de interés está un poco alta, y en nuestra industria es superimportante poder financiar vehículos. Entonces eso hizo que se genere alguna retracción de compra financiada. Hay muchas marcas ofreciendo tasa cero subsidiada y planes de financiación para poder mover los stocks. La otra cuestión es el dólar a $1.360 o $1.370, es bueno para importar piezas y autos, pero a la vez es malo porque los autos quedan muy caros en dólares. Entonces la gente que tiene dólares prefiere esperar para comprar en mejores condiciones”, remarcó.

El Nissan Kicks fue el primer modelo nuevo que lanzó la marca en los últimos seis meses en Argentina. Ahora llegó el Kait del segmento B-SUV

Sin embargo, su visión es que esta situación genera una inmejorable oportunidad para comprar un auto 0 km, ya que por esa sobreoferta de unidades de todas las marcas y la necesidad de mantener el negocio para los concesionarios, se pueden lograr precios muy convenientes.

“El beneficiado es el consumidor. Creo que hoy es un buen momento para comprar un auto, porque más allá del precio sugerido que uno ve, están los incentivos que pone la fábrica y después los incentivos que terminan poniendo los mismos concesionarios que están en el orden de otro 10% para poder rotar estos altos stocks. Si se empieza a recorrer concesionarios, se encuentran mucho mejores precios. Ellos se están adaptando y por eso estamos vendiendo menos autos de los que ellos venden a los clientes, para que puedan reacomodar su situación”, explicó con un detalle de tecnicismo y honestidad que no es habitual en el sector.

Por último, Flammini también explicó por qué, aun con inflación por encima del 3%, los autos no aumentaron, y dejó una frase que muchos usuarios querían escuchar hace tiempo. “No veo espacio para aumentos de precio en el corto plazo. Eso también es bueno. Que empiece a haber estabilidad en los precios, más allá de la inflación. En nuestra industria, los precios de transacción, o sea, esos precios que la gente consigue caminando por varias concesionarias, yo creo que terminan mostrando deflación, o sea que bajaron los precios de los autos”, finalizó.