Asamblea Legislativa elige a tres magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia

El Consejo Nacional de la Judicatura remitió la lista de candidatos elegibles al pleno legislativo./(Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador eligió este martes a tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, en una sesión marcada por la aprobación mayoritaria de la bancada oficialista. Las designaciones se realizaron a través de votación nominal y pública en el pleno, con 57 votos a favor, dos diputados ausentes y un voto en contra, emitido por la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, abrió el proceso tras recibir la solicitud del grupo parlamentario Nuevas Ideas para proceder con la elección de los magistrados suplentes. La diputada y primera secretaria, Elisa Rosales, leyó la pieza de correspondencia que fundamentó la propuesta, basada en los artículos 131, 133, 173 y 186 de la Constitución y en el artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Según lo expuesto, la Comisión Política constató que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y el perfil exigido, con énfasis en la moralidad y competencias notorias. El listado de abogados elegibles fue remitido previamente por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), conforme a la ley, con postulaciones válidas por tres años para cubrir eventuales vacantes.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, argumentó la necesidad de elegir magistrados suplentes para asegurar la continuidad de la Sala de lo Constitucional y otras salas de la Corte Suprema de Justicia en caso de ausencias por fuerza mayor. Propuso la elección de Claus Arthur Flores Acosta como magistrado suplente designado a la Sala de lo Constitucional para el periodo que finaliza el 15 de noviembre de 2027, y de Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García como magistrados suplentes hasta el 23 de septiembre de 2033.

Tras la elección se realizó el acto protocolario, que consiste en la toma de protesta y el compromiso con la Constitución salvadoreña./(Asamblea Legislativa)

De acuerdo con la información presentada en el pleno, los candidatos seleccionados tienen experiencia tanto en el ámbito judicial como académico. Sus credenciales incluyen desempeño como jueces, formación en derecho y participación en distintas instancias del sistema judicial salvadoreño.

En ese sentido, se informó que Claus Arthur Flores Acosta ha ejercido como magistrado de la Cámara de Familia de Occidente, juez en juzgados civiles y de menores, y posee estudios de posgrado en derechos humanos y educación para la paz. Joaquín Omar Vallejos Díaz es abogado y notario con experiencia como juez de paz y formación en docencia universitaria. Mientras que Jesús Ulises García cuenta con una trayectoria que se remonta a 1981 como formador en la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta fue sometida a votación para cada candidato por separado. El procedimiento se desarrolló con el pase de lista nominal y pública, donde la mayoría de los diputados presentes apoyó las designaciones. La única objeción quedó registrada por parte de la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS, mientras que ningún otro partido presentó propuestas alternativas.

Los magistrados suplentes tienen la función de cubrir vacantes o sustituir a magistrados propietarios cuando resulte necesario durante el periodo para el que han sido designados. Tras la aprobación de la Asamblea, los nuevos funcionarios prestaron la protesta de ley y asumieron formalmente sus cargos.

Claus Arthur Flores Acosta, Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García asumen funciones hasta 2027 y 2033 respectivamente. (Asamblea Legislativa)

Durante el acto protocolario, el presidente del órgano legislativo dirigió la toma de protesta a los abogados electos, recordándoles su compromiso con la Constitución y las leyes de la República. “Protestan bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen”, expresó Ernesto Castro.

La elección de los magistrados suplentes se enmarca en el proceso de renovación parcial de la Corte Suprema de Justicia, tal como establecen las normas constitucionales y reglamentarias en El Salvador.