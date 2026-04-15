Las cinco medidas contra las picadas ilegales que se tomaron luego de un accidente en el predio de Tecnópolis

La decisión se tomó tras el accidente que terminó con un joven de 22 años herido

El municipio de Vicente López tomó la decisión de implementar reductores de velocidad en la zona de Tecnópolis para combatir las picadas ilegales. Esta acción formó parte de una serie de medidas orientadas a reducir el riesgo de accidentes tras el episodio que tuvo lugar el pasado domingo 22 de marzo, cuando un vehículo embistió a un joven en las inmediaciones del estacionamiento de Tecnópolis durante una carrera ilegal.

A raíz de ese incidente, las autoridades municipales determinaron cerrar por la noche la calle lateral del predio, estableciendo una restricción al tránsito vehicular en el tramo de la Avenida Presidente Arturo Illia que va desde el acceso a Tecnópolis hasta la Avenida Constituyentes.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias NA, la intendenta Soledad Martínez firmó el decreto que oficializó esta disposición a finales de marzo. La funcionaria subrayó la importancia de reforzar la seguridad en ese sector, que históricamente ha sido escenario de carreras clandestinas.

La intendenta Soledad Martínez firmó el decreto que establece nuevas medidas para combatir las carreras clandestinas en la zona de Tecnópolis

Además de los reductores de velocidad, el municipio anunció la incorporación de nuevas cámaras de seguridad y el fortalecimiento de los operativos de control. Estas acciones también contemplan sanciones para quienes infrinjan las normas de tránsito o participen en prácticas ilegales de conducción.

Las advertencias y ordenanzas municipales no han logrado frenar por completo el fenómeno de las picadas en la zona. A pesar de las medidas, usuarios de redes sociales continuaron generando contenido alusivo, incluso planteando alternativas para eludir los daños en automóviles pequeños.

En uno de los videos difundidos en TikTok y citado por la NA, un participante expresó: “Se vienen picadas de chatas nomás en Tecnópolis. Vamos juntando un par de Amarok”.

Cómo fue el accidente

El accidente fue en Villa Martelli. Uno de los participantes perdió el dominio de su vehículo y embistió a un joven de 22 años que se encontraba entre el público, causándole heridas.

En videos difundidos en redes sociales, se observa al BMW blanco compitiendo con otro automóvil cuando de pronto desvía su trayectoria y atropella a un joven que se encontraba en la zona del público.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, durante una convocatoria clandestina de autos en un playón de Tecnópolis, espacio usualmente destinado al estacionamiento. Allí, diversos grupos de jóvenes suelen reunirse con autos de gama media y alta para realizar maniobras prohibidas. Testigos comentaron que estos encuentros, que llegan a congregar a decenas de personas entre conductores y espectadores, suelen prolongarse hasta bien entrada la madrugada.

El conductor involucrado en el incidente quedó imputado por infracción al Código Penal tras dar negativo en el test de alcoholemia

Durante estas reuniones, los asistentes exhiben autos deportivos y organizan competencias de velocidad en tramos de la calle Balbín, próxima al predio. Organizaciones como Madres del Dolor y vecinos han advertido en varias ocasiones sobre el riesgo de estas actividades, especialmente por la cercanía con la avenida General Paz y la escasez de controles en la zona.

El joven herido, oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar. Algunos testigos aseguraron que el conductor bajó del vehículo, revisó los daños en la carrocería y recién después se acercó al herido. El video del episodio se viralizó en redes sociales y provocó conmoción entre los vecinos.

La víctima fue atendida en el lugar y luego trasladada en ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López. Los médicos confirmaron que presentaba lesiones leves, permaneció bajo observación y fue dado de alta pocas horas después, sin que su vida corriera peligro.

El conductor del BMW, un joven de 25 años, resultó ileso. Personal policial del comando de patrullas de Villa Martelli y de la comisaría local actuó de inmediato. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia con resultado negativo y quedó demorado mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó imputado formalmente en una causa por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la participación y organización de carreras ilegales en la vía pública. La causa quedó en manos de la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para determinar las responsabilidades.