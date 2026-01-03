Enero dinámico: Javier Milei prepara su agenda de actividades con actos antes y después de Davos

El presidente Javier Milei durante un acto en la Sociedad Rural Argentina

El presidente Javier Milei mantiene por estos días una agenda alejada de las recorridas territoriales. Por el momento, concentra sus tareas de gestión en la Residencia Presidencial de Olivos, con parte de su plana mayor de funcionarios tomándose unos pocos días de descanso antes de que comiencen las negociaciones de las reformas libertarias en el Congreso.

La próxima actividad oficial que tiene en agenda el mandatario es la realización de su primera gira internacional de 2026. Esta tendrá como primera parada el Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos. Y también se especula que pueda pasar por Estados Unidos para firmar personalmente el acuerdo de libre comercio con ese país.

Aun así, Infobae supo que Milei planea diversas actividades en el ámbito doméstico, antes y después de su viaje internacional.

El mandatario nacional confirmó la noticia a través de una respuesta que le dio a un usuario de X que comentó uno de sus posteos este jueves. “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que el líder libertario contestó: “1) Córdoba 2) PBA”.

“Habrá una actividad previa a Davos y otra al regreso”, confirmó una fuente inobjetable a este medio, quien también aclaró que no van a ser partidarias. Estas podrían limitarse a tener justificativos de gestión o de presencia protocolar. Las actividades por este mes en la provincia de Buenos Aires podrían ser dos, una previa y otra posterior a la gira internacional.

Dos funcionarios reconocieron que este año podrían desarrollarse más actos de gestión respecto a otros años. En 2024 este tipo de eventos fueron prácticamente nulos, mientras que en el 2025 comenzaron a desplegarse en mayor cantidad.

Por caso, Milei participó en octubre del año pasado con su entonces ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, en un acto frente a la Cárcel de Ezeiza para presentar el plan de “Tolerancia Cero”, que tiene como finalidad la reforma del Código Penal. Sin la presencia del jefe de Estado, pero sí de Karina Milei, Bullrich haría dos meses más tarde un evento público para despedirse de la función ejecutiva y hacer un cierre de balance.

También buscan que tenga más apariciones protocolares en distintos distritos del país. Milei prometió que, antes de aparecer en el distrito gobernado por Axel Kicillof, viajará a la provincia de Córdoba.

La respuesta de Javier Milei en Twitter

En la conducción de La Libertad Avanza no tienen información de que vaya a haber una actividad partidaria en esos distritos en el corto plazo.

El presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, fue informado por los hermanos Milei de que el jefe de Estado viajará por estas semanas, pero sin exactitud de cuándo será ni cuál será el motivo.

El Presidente estuvo en La Docta tres semanas atrás para encabezar una edición del denominado Tour de la Gratitud, una serie de apariciones a lo largo del país que encabeza el líder del espacio violeta para agradecer a los votantes que lo apoyaron a obtener más del 40% de los votos en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Ahí, el mandatario reafirmó que la gestión actual es “la primera en la historia argentina que cumplió íntegramente con las promesas de campaña” y, al referirse al respaldo ciudadano, remarcó que los resultados obtenidos en los primeros veinte meses de gobierno “habilitan una nueva etapa de transformaciones estructurales”.

Javier Milei visitó Córdoba en el marco del Tour de la Gratitud

Para materializar la etapa de construcción del armado territorial a nivel nacional, La Libertad Avanza está planificando el primer Congreso Nacional del partido. Hay muchas chances de que este se produzca en la provincia de Buenos Aires entre febrero y marzo. “Estamos viendo lo que vamos a hacer”, afirmó una fuente del armado provincial libertario.

La agenda internacional de Milei

Javier Milei iniciará 2026 con una agenda centrada en el plano internacional que incluye nuevos viajes a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos y la organización de una cumbre de líderes de derecha en Buenos Aires, la cual no tiene fecha ni conformación confirmada.

La administración trabaja con las autoridades estadounidenses para ultimar detalles técnicos de un tratado de libre comercio que permitirá, según fuentes oficiales citadas por Infobae, el acceso recíproco a mercados relevantes, especialmente de recursos naturales, acero, aluminio y carne de res. La firma se concretará cuando ambas partes finalicen el texto y Milei viajará a Washington D.C. para rubricar el acuerdo junto a su contraparte republicana. La Casa Blanca había comunicado en noviembre el avance de este convenio marco para potenciar el “comercio e inversión recíprocos”.

El mandatario argentino también prepara una visita al Reino Unido entre abril y mayo. Se convertirá así en el primer presidente de Argentina en viajar a Londres desde la Guerra de Malvinas, donde mantendrá reuniones con dirigentes británicos de derecha.

Javier Milei speaks at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, on Jan. 23. Photographer: Stefan Wermuth/Bloomberg

En una entrevista reciente con un medio local, Milei reafirmó su postura sobre la soberanía de las islas: “no es negociable”, y reconoció su admiración por figuras como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Winston Churchill.

En el marco del Foro Económico Mundial, que se celebrará del 19 al 23 de enero en Klosters-Serneus bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, el Presidente volverá a pronunciarse contra el colectivismo, como lo hizo en sus anteriores intervenciones.

En su última disertación, Milei generó controversia al denunciar la promoción de “la agenda LGBT” en organismos internacionales y ejemplificar con el caso de “dos americanos homosexuales que... fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos”.

Adicionalmente, el mandatario planea convocar durante los próximos meses a una cumbre de líderes de derecha en Buenos Aires para fortalecer una alianza estratégica regional. Confirmó que ya tiene apalabrados a diez países y se espera la presencia de mandatarios como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador).