Javier Milei retoma su gira por el país: visitará Córdoba y la provincia de Buenos Aires

El mandatario nacional, en su última visita a Córdoba

En el inicio de este año, el presidente Javier Milei tiene previsto retomar sus giras por el país y ya eligió como próximos destinos a Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos de los lugares que más visitó en el último tiempo.

El mandatario nacional confirmó la noticia a través de una respuesta que le dio a un usuario de X que comentó uno de sus posteos este jueves.

El jefe de Estado subió a esta red social un video de una versión especial de la canción “Brown sugar”, de los Rolling Stones, que fue la que hizo que fuera fanático de esta banda.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que el líder libertario contestó: “1) Córdoba 2) PBA”.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para ninguna de las dos actividades, quien va a estar a cargo de la organización del evento en la provincia del centro del país va a ser Gabriel Bornoroni.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados es oriundo de la capital cordobesa y suele participar de los actos de Milei en esta ciudad.

De hecho, fue quien lo recibió a mediados de diciembre pasado, cuando el Presidente, en el marco de los festejos por el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, encabezó el denominado “tour de la gratitud”.

En este caso, el recorrido fue para agradecer la victoria que le permitió lograr una composición más fuerte de su espacio en el Congreso de la Nación que lo ayudó más tarde a aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal, las primeras de las reformas que busca sancionar el Gobierno y que se seguirán tratando durante las sesiones extraordinarias a las que se convocará en las siguientes semanas.

En aquella ocasión, además de Bornoroni, el mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria General, Karina Milei, titular del partido a nivel nacional.

El jefe de Estado aterrizó el 12 de diciembre en la capital de la provincia mediterránea, en la que los libertarios, con el ahora diputado Gonzalo Roca a la cabeza de la lista, se impusieron en octubre con el 42.35% de los votos, dejando atrás a pesos pesados en la provincia como el ex gobernador Juan Schiaretti, de Provincias Unidas (28,32%), y Natalia De la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota (8,75%).

Milei volverá a Córdoba

La comitiva recorrió las calles cordobesas y no solo recibió el afecto de sus simpatizantes, sino que también lo retribuyeron, ya que la visita formó parte del “Tour de la Gratitud” del oficialismo, una iniciativa federal destinada a agradecer el acompañamiento ciudadano en las últimas elecciones.

Milei, durante su ruidosa caravana, aprovechó para tomar contacto con sus seguidores locales y les agradeció una vez más el respaldo. Además, con más poder en el Congreso, reafirmó el rumbo que trazó el Gobierno.

El Presidente afirmó que su gestión es la primera en la historia del país que cumplió con todas las promesas que asumió durante la campaña electoral y ya para entonces anticipaba que, con los resultados positivos obtenidos en octubre, avanzará hacia una nueva etapa de transformaciones profundas.

La segunda parada del libertario será en la provincia de Buenos Aire, donde La Libertad Avanza tuvo una importante remontada en las urnas al ganar en octubre después de haber perdido las elecciones locales tan solo un mes antes.

El Presidente también visitará la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof

Se trata, además, de un distrito en el que el oficialismo nacional viene intentando mostrar músculo político para comenzar a disputarle poder al gobernador Axel Kicillof, que actualmente aparece como uno de los pocos opositores de Milei con capacidad para competirle en el 2027.

A finales de noviembre, la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto partidario en Mar del Plata junto a cientos de dirigentes bonaerenses para empezar a planificar el próximo año legislativo.

El evento se realizó en el NH Gran Hotel Provincial, un histórico establecimiento ubicado frente a la playa Bristol, en el centro de la ciudad balnearia que tiene como intendente a Guillermo Montenegro, electo diputado bonaerense del oficialismo.

“El efecto político de este encuentro es poder juntar a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la provincia y definir los rumbos de las agendas para poder apoyar el proyecto nacional de Javier Milei. Además, es un gesto hacia el resto de la política partidaria de la provincia de Buenos Aires de que estamos unificando los criterios políticos hacia adelante, definiendo la agenda de prioridades de los temas que nos parecen importantes llevar tanto al Congreso Nacional, a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes“, explicó uno de los asistentes aquella vez.