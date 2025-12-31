Lo que la política argentina dijo: las 130 frases más destacadas del segundo semestre de 2025

Patricia Bullrich, José Luis Espert, Javier Milei, Axel Kicillof y Cristina Kirchner, las voces políticas más destacadas de la segunda mitad del año

La decisión del presidente Javier Milei de bajar un cambio en sus embates habituales, privó a las frases del año de un gran animado. De todos modos, hizo su aporte. La interna del peronismo, las andanzas de Cristina Kirchner y su particular detención domiciliaria, las batallas libertarias y del PRO, disparates, insultos, desafíos, amenazas, elogios, pocos, críticas, groserías, promesas de felicidad, augurios de desastre, de todo nos dijimos en 2025. Hubo poca sutileza, poca perspicacia, poca sagacidad, faltó finura, delicadeza, el veneno florentino fue sustituido por el hacha del leñador. A ver si aprendemos algo en este año que se avecina.

Todo lo que se dijo en la primera mitad del año se publicó el primer día de julio. La verborragia del campo político del segundo semestre de 2025, a continuación.

Julio

1. “Comprá, no te la pierdas, campeón”. (Ironía de Luis Caputo, ministro de Economía. 1° de julio).

2. “Ustedes quieren interpretar un reglamento y no lo pueden hacer porque se metieron la Constitución en el culo. Entonces con la Constitución en el culo es imposible pedirles que respeten o cumplan el reglamento de la Cámara de Diputados”. (Diputada Cecilia Moreau, de UxP. 2 de julio).

3.“En octubre podemos terminar con ese castigo social sobre los argentinos de bien llamado kirchnerismo”. (Javier Milei en X. 2 de julio).

4. “Le decimos al diputado Espert, que si es tan machito, que venga y nos gane en las urnas”. (Luana Volnovich, diputada de UxP, luego del ataque con estiércol a la casa del diputado de LLA. 2 de julio).

5. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”. (Paralelo con el presidente de Brasil trazado por Cristina Kirchner, luego de la visita de Lula en su prisión domiciliaria. 3 de julio).

6. ”Te van a meter en cana por apología del delito (…) Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches”. (Cristina Kirchner a Javier Milei, por la detención de cinco militantes acusados de arrojar materia fecal a la casa del diputado José Luis Espert. 4 de julio).

7. ”El viaje que iba a realizar el Presidente de la Nación junto a su Gabinete y demás funcionarios del gobierno a Tucumán en el día de hoy queda suspendido. La razón de la decisión radica en los informes recibidos por Casa Militar y la Fuerza Aérea Argentina que refieren a la situación climática que impide realizar los vuelos pertinentes”. (Informe oficial sobre la anulación del viaje presidencial a Tucumán, luego de que pocos gobernadores confirmaran su presencia. 8 de julio).

8. ”Si no nos ponemos a pensar cómo salir de esto, somos boleta”. (Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, a sus seguidores reunidos en Parque Lezama. 9 de julio).

9. ”Fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside”. (Patricia Bullrich a Victoria Villarruel por haber habilitado la sesión que aprobó el aumento a jubilados. 10 de julio).

10. ”El kirchnerismo quiere ver a Milei subiéndose a un helicóptero”. (Patricia Bullrich, sobre la decisión del Senado de aprobar la ley que aumenta las jubilaciones. 11 de julio).

11. ”Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”. (Vicepresidente Victoria Villarruel y su interna con la Casa Rosada. 12 de julio).

12. ”VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”. (Javier Milei en X al ministro Luis Caputo, al conocerse el índice de inflación de junio, 1,6%. 14 de julio).

13. ”Sin duda es una crisis, no institucional sino política dentro del Gobierno”. (Guillermo Francos sobre la pelea Milei-Villarruel. 16 de julio).

14. ”En la provincia de Buenos Aires muy pocos llegan a fin de mes, está todo parado. Un plan de exterminio de la industria nacional es lo que lleva adelante el gobierno de Milei”. (Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. 16 de julio).

15. ”No vamos a parar hasta que se haga justicia”. (Javier Milei en el acto que recordó el atentado a la AMIA. 18 de julio).

16. ”El enano soviético, cuya cabeza está totalmente infectada con parásitos mentales, aquí está sacando a la luz el parásito de los ‘derechos sociales’ que es una versión 2.0 de la justicia social”. (Javier Milei sobre Axel Kicillof. 22 de julio)

17. ”Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”. (Karina Milei en X sobre las críticas del grupo de LLA vinculado a Santiago Caputo luego del cierre de listas electorales. 23 de julio).

18. ”Quien cuestione a los candidatos del Presidente, está cuestionando al Presidente”. (Sebastián Pareja, armador electoral de LLA. 23 de julio).

19. ”Me quiero ir a mi casa. Me hinché las bolas”. (Alejandro Fantino y su decepción por el armado de listas electorales de LLA. 23 de julio).

20. ”Solo queda el yunque más pesado: las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido”. (Javier Milei antes de anunciar en La Rural las bajas en las retenciones al agro. 26 de julio).

21. “Y mi hermana esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. No quiero ser grosero con la respuesta, como le dicen la pastelera… La pastelera, les llenó de crema”. (Javier Milei a Radio Mitre, en el stand de La Rural. 26 de julio).

Agosto

22. ”Lo único que se le ocurre es culpar a la amiga de Videla”. (Cristina Kirchner sobre Javier Milei ante la suba del dólar. 1° de agosto).

23. ”Kirchnerismo Nunca Más”. (Cartel que sostuvieron en el lanzamiento de campaña en Buenos Aires, los candidatos de LLA, vestidos con buzos violeta y junto al presidente Javier Milei, en un baldío de Cilla Celina. Las palabras Nunca Más llevaban la tipografía del documento final de la CONADEP presentado en 1984. 7 de agosto).

24. ”Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, los más pobres, débiles. (…) Somos custodios de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de discapacitados y de todos los enfermos. (…) No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando qué comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad”. (Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, en su homilía durante la celebración de San Cayetano, en el santuario de Liniers. 7 de agosto).

25. ”Al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”. (Del discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei. 8 de agosto).

El 8 de agosto, Javier Milei habló por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

26. ”A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”. (Cristina Kirchner a Javier Milei y su afirmación de que deberían sacarlo con los pies para delante de la Casa de Gobierno, antes que torcer su voluntad de mantener el déficit cero. 9 de agosto).

27. ”Creo que el acuerdo con La Libertad Avanza es malo para el PRO, para la gente y para el país”. (María Eugenia Vidal al decidir no competir en las próximas elecciones. 9 de agosto).

28. ”No tengo bienes (…) Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. (Del escrito de Cristina Kirchner a la Cámara de Casación Penal, ante el eventual decomiso de 537 millones de dólares dispuesto por el juez de la causa Vialidad. 12 de agosto).

29. ”Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos”. (Elogio de Javier Milei el conocerse el índice de inflación del 1,5 por ciento, el más bajo desde enero de 2018. 13 de agosto).

30. ”La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”. (Javier Milei sobre la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, que vio varias veces junto a legisladores y miembros de su gabinete. 16 de agosto).

31. ”Mi intención es gobernar la Provincia”. (José Luis Espert y su ambición para 2027. 19 de agosto).

32. ”Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”. (Guillermo Francos ante el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis. 21 de agosto).

33. ”Partamos de la base que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos. (…) El Gobierno está internamente tranquilo”. (Guillermo Francos, jefe de gabinete. 23 de agosto).

34. ”¿Y Espert? ¿Qué hacemos? Ponele que bala no, pero cárcel sería de mínima, digamos. ¿No?”. (Néstor Pitrola, del Partido Obrero, sobre el escándalo por las presuntas coimas en la Andis. 23 de agosto).

35. ”¿Adivinen quién es el gran amigo de Spagnuolo? Te doy una pista: el candidato de Milei en PBA. Te doy otra pista: lo financia el narco”. (Juan Grabois y su visión del escándalo en la Andis. 23 de agosto).

36. ”Uno a veces dice cosas que no sabe si al otro lo pueden lastimar o generar un problema, por eso mis disculpas sinceras son hacia Cristina Kirchner”. (Nicolás Carrizo, jefe de “Los Copitos”, acusados de atentar contra Cristina Kirchner, al salir en libertad. 24 de agosto).

37. ”El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad”. (Manuel Adorni, vocero presidencial, sobre el escándalo por coimas en la Andis. 24 de agosto)

38. ”Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. (El furcio de Javier Milei en un acto de campaña en Junín y en medio del escándalo por coimas en la Andis. 25 de agosto).

39. ”Es una monumental operación, pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei”. (Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados sobre el escándalo en la Andis. 25 de agosto).

40. ”Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia”. (Primera referencia del presidente Milei al escándalo en la Andis y a los dichos de su ex titular Diego Spagnuolo. 27 de agosto).

41. ”Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”. (Diputada Marcela Pagano sobre Lilia Lemoine, que se paró delante de su banca para tapar la lente de una cámara. 27 de agosto).

42. ”Fue muy emocionante enfrentar la lluvia de piedras con el profe Espert y Karina”. (Javier Milei sobre la agresión sufrida en Lomas de Zamora. 28 de agosto).

43. ”En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. (Manuel Adorni, vocero presidencial, ante la publicación de audios atribuidos a Karina Milei, durante una reunión privada en Gobierno. 29 de agosto).

Septiembre<b> </b>

44. ”No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. Una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera”. (Manuel Adorni desde la cuenta X de la Vocería Presidencial, sobre los audios de la Andis. 1° de septiembre).

45. ”A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”. (Javier Milei en X sobre los audios de la Andis. 2 de septiembre).

46. ”Tanta mentira, tanta agresión, tanta violencia verbal y tanta provocación, necesitan una respuesta. (…) No es por las redes, por los canales, es por las urnas donde millones de bonaerenses le van a poner un freno a Milei”. (Axel Kicillof y su pedido de apoyo para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. 3 de septiembre).

47. ”Es lamentable. Me da vergüenza ajena. La prensa forma parte de uno de los elementos sustanciales de la democracia”. (Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte, sobre el fallo del juez Marianello que consagra la censura previa. 3 de septiembre).

48. ”El rumbo no se va a rectificar, sino que se va a redoblar.” (Javier Milei después de la dura derrota electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires. 7 de septiembre)

49. ”Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. ¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. (…)" (Cristina Kirchner en X tras el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. 7 de septiembre).

50. ”La gente no quiere más gritos”. (Máximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, tras el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires. 7 de septiembre).

51. ”La vida sigue”. (Curiosa reflexión sobre la derrota electoral en Buenos Aires del gobierno a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. 8 de septiembre).

52. ”Acá no se rinde nadie”. (Mensaje en las redes del presidente Javier Milei tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. 8 de septiembre).

53. ”DT, ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”. (Consejo de Daniel Perisini, alias “El Gordo Dan”, al presidente Milei tras la derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. 8 de septiembre).

54. ”La libertad avanza o la Argentina retrocede”. (Nuevo eslogan del Gobierno, tras la derrota electoral en Buenos Aires. 9 de septiembre).

55. ”El personal de FMI está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”. (Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI. 9 de septiembre).

56. ”Contra nadie, a favor de todos”. (Lema de la marcha universitaria federal contra el veto presupuestario dictado por el presidente Milei. 14 de septiembre)

57. ”Lo peor ya pasó”. (Javier Milei al presentar el proyecto de presupuesto enviado al Congreso. 15 de septiembre).

58. ”Tu equilibrio es una bomba de tiempo y ya se escucha el tic tac (…) El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”. (Cristina Kirchner, en la red X en respuesta a Javier Milei que había dicho “Lo peor ya pasó” al presentar el proyecto de ley de Presupuesto. 16 de septiembre).

59. ”El Congreso funcionó en sintonía con la calle, enorme alegría. ¡Luchar siempre sirve!“. (Agustín Rossi tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. 17 de septiembre).

60. ”Deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto”. (Sugerencia del vocero presidencial Manuel Adorni como una nueva forma de financiar a las Universidades. 18 de septiembre).

61. ”Habría que hacer una consulta popular vinculante”. (Javier Milei sobre una eventual dolarización. 20 de septiembre).

62. ”Argentina es un aliado de Estados Unidos de importancia sistémica en América Latina y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”. (Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. 21 de septiembre).

Declaración conjunta del Presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada

63. ”Es un líder verdaderamente fantástico. Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”. (Donald Trump sobre Javier Milei. 23 de septiembre).

64. ”Superó mis expectativas. Fue algo histórico”. (Javier Milei sobre su reunión con Donald Trump. 23 de septiembre).

65. ”El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”. (Tuit de Scott Bessent, secretario del tesoro de EE.UU. 24 de septiembre).

66. ”Hay que continuar con las reformas (…) Lo que está haciendo Argentina es muy significativo”. (Kristalina Georgieva, titular del FMI. 24 de septiembre).

67. ”Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión. Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”. (José Luis Espert al desmentir una acusación del peronismo que lo acusaba de haber recibido doscientos mil dólares de Federico “Fred” Machado, un argentino con pedido de extradición a EE.UU. por tráfico de drogas. 29 de septiembre).

68. ”Son chimentos de peluquería”. (Javier Milei sobre las acusaciones contra José Luis Espert. 30 de septiembre).

69. ”Nos llevamos muy bien. Durante casi un año no nos hablamos, pero no es algo que no se pueda recomponer”. (Javier Milei sobre su reunión en Olivos con el ex presidente Mauricio Macri. 30 de septiembre).

Octubre

70. ”Nosotros que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco (…) Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya”. (Patricia Bullrich sobre las acusaciones contra José Luis Espert. 1° de octubre).

71. ”Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Tiene que volver y ser claro. Lo que a cada uno le toca es hablar para salvar al Presidente, al proyecto”. (Patricia Bullrich sobre las acusaciones a José Luis Espert. 2 de octubre).

72. ”De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña (…) Vamos a ir a la Justicia con esto”. (Respuesta de José Luis Espert a la pregunta sobre si recibió o no doscientos mil dólares de Federico “Fred” Machado. 2 de octubre).

73. ”Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema (…) No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad y no creo que la tenga”. (Guillermo Francos sobre las acusaciones contra José Luis Espert. 2 de octubre).

74. ”No me bajo nada”. (José Luis Espert, tras la reunión con Javier Milei en Olivos, sobre su candidatura a diputado por Buenos aires. 3 de octubre).

75. ”Acordamos trabajar en conjunto desde el lunes 27″. (Javier Milei luego de una nueva reunión, la segunda en cinco días, con Mauricio Macri. 3 de octubre).

76. “Hay que aguantar un poquito, ya después de octubre va a ser un panorama totalmente diferente”. (Vaticinio de Federico Sturzenegger. 3 de octubre).

77. ”Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado. Nada que esconder. No somos todos lo mismo. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar origen ilícito (…) Puede haber pecado de ingenuo pero delincuente jamás”. (José Luis Espert al admitir que recibió dinero de Fred” Machado, acusado en EE.UU. de narcotráfico. 3 de octubre).

78. ”El Profe Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”. (Tuit del presidente Javier Milei en respaldo de José Luis Espert. 3 de octubre).

79. ”Nunca devolví la plata, pero cuando supe que era narco no le agarré un mango más. Haber sido inocente fue una cagada grande como una casa (…) Nunca pensé en renunciar, y agradezco el apoyo del Presidente”. (José Luis Espert a Radio Mitre. 4 de octubre).

80. ”Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla (…) Por la Argentina, doy un paso al costado”. (De la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por Buenos Aires. 5 de octubre).

81. ”Voy a dejar el alma para defender el rumbo”. (Diego Santilli, sucesor de Espert en la lista electoral de laprovincia de Buenos Aires. 5 de octubre).

82. ”Estamos a mitad de camino, no aflojen”. (Javier Milei a sus seguidores al presentar su libro La construcción del milagro con un show en el Movistar Arena en el que cantó rock. 7 de octubre).

83. ”¿Escuchaste, kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”. (Javier Milei durante su recital músico político en el Movistar Arena. 7 de octubre).

84. ”Hay que resaltar el grado de locura que esto implica (…) Es preocupante, es asombroso, están por fuera de la realidad, realmente”. (Axel Kicillof sobre el recital presidencial en el Movistar Arena. 7 de octubre).

85. ”¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”. (Pedido que, según “Fred” Machado, le hizo José Luis Espert en 2019. 7 de octubre).

86. ”Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”. (Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. sobre el programa de ayuda del gobierno de Donald Trump. 9 de octubre).

87. ”Lejos, el mejor ministro de economía de la historia”. (Elogio de Javier Milei a Luis “Toto” Caputo, tras el anuncio del gobierno de EE.UU. 9 de octubre).

88. ”Es una democracia con fallas”. (Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. 10 de octubre).

89. ”Gracias por pelear contra la narcodictadura de Venezuela”. (Javier Milei a Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. 10 de octubre).

90. ”El kirchnerismo es una enfermedad mental”. (Karen Reichardt, candidata libertaria en la provincia de Buenos Aires. 11 de octubre).

91. ”Si Milei no gana, creo que sé con quién va a competir. Es de extrema izquierda, una filosofía que metió en este problema en Argentina. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”. (Donald Trump, presidente de EE.UU, sin especificar a cuál candidato opositor a Milei se refería. 14 de octubre).

92. ”Estamos confiados en que al presidente y su coalición les va a ir bien en las elecciones (…) Esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes. Volver a las políticas fallidas del peronismo genera que Estados Unidos reconsidere la situación”. (Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. tras la referencia de Trump. 14 de octubre).

93. ”Clarísimo el presidente Trump: si en 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos”. (Manuel Adorni y Santiago Caputo, al interpretar las palabras de Trump que generaron pánico en los mercados. 14 de octubre).

94. ”El presidente de Argentina quería estar aquí. Se volvió un rockstar y ha tenido logros increíbles. Él es una persona MAGA, pero hará a la Argentina grande de nuevo. Es lo que está haciendo”. (Donald Trump sobre Javier Milei en el acto de homenaje al activista Charlie Kirk, asesinado en septiembre. 14 de octubre).

95. ”Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Argentina siempre y cuando sigamos avanzando en las ideas de libertad”. (Javier Milei a la televisión de EE.UU. 15 de octubre)

96. ”Compañeros, militancia querida, el 26 es Milei o Argentina”. (Cristina Kirchner, en mensaje grabado por el Día de la Lealtad. 17 de octubre).

97. ”Argentina lucha por su vida. (…) No tienen dinero, nada, están luchando tan duro para sobrevivir y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre”. (Donald Trump, presidente de Estados Unidos al justificar su anuncio de compra de carne argentina. 18 de octubre).

98. ”Estoy cómodo con el dólar a 1.500 pesos”. (Luis Caputo, ministro de Economía. 23 de octubre).

99. ”Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común (…) Éste es un modelo de entrega, de destrucción y profunda humillación nacional”.. (Convocatoria de Cristina Kirchner a votar por el peronismo. 23 de octubre).

100. ”Milei es la estafa más grande de la historia argentina”. (Axel Kiciloff en el cierre de campaña de Fuerza Patria. 24 de octubre).

101. ”Empezó una Argentina nueva (…) Tendré dos años más. Si los argentinos quisieran, seis años; pero lo mío es dejar a la Argentina en el sendero que la hagan grande nuevamente (…) Los argentinos decidieron no volver al pasado”. (Javier Milei tras su sorpresivo triunfo electoral en casi todo el país. 26 de octubre).

102. ”Es tiempo de reflexionar acerca de los que nos pide nuestro pueblo”. (Jorge Ferraresi, intendente peronista de Avellaneda. 26 de octubre).

Noviembre

103. ”Había un ciclo cumplido”.(Manuel Adorni al reemplazar a Guillermo Francos. 1° de noviembre).

104. ”Está lastimando a un proyecto de presidente”. (Alberto Fernández ante las críticas de Cristina Fernández a Axel Kicillof, luego de las elecciones legislativas. 1° de noviembre).

105. ”Le aclaré que no tengo facultades para obstaculizar nada”. (Victoria Villarruel tras su entrevista con la senadora electa, Patricia Bullrich, en el Senado. 14 de noviembre).

106. ”Ese ojo morado existió. Fue después de una discusión”. (Fabiola Yañez, ex primera dama, a Mirtha Legrand en su mesa tradicional, sobre los presuntos episodios de violencia de parte de Alberto Fernández. 15 de septiembre).

107. ”Todo es una gran mentira. La verdad va a salir a la luz”. (Alberto Fernández sobre las acusaciones de violencia de su ex mujer, Fabiola Yañez. 18 de noviembre).

108. ”En la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero (…) En esas ocasiones se la veía a ella en jogging que desde la casa donde vivía; se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero”. (Oscar Centeno, ex chofer y autor de los “cuadernos” que denunciaron sobornos. Su testimonio fue leído en la tercera audiencia del juicio oral. 20 de noviembre).

109. ”China es más complementaria para Argentina”. (Mauricio Macri al cuestionar el tratado comercial con Estados Unidos. 21 de noviembre).

110. ”Imaginé que el Presidente tenía que tomar una determinación y le estaba costando porque conmigo tiene relación de muchos años y de amistad y se ve que ha tenido presiones de distintos tipos”. (Guillermo Francos al explicar su renuncia como Jefe de Gabinete de Javier Milei. 22 de noviembre).

111. ”Cómo sobrevivir a Milei”. (Curioso título del taller dictado por Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, dado en la librería Naesqui. 26 de noviembre).

112. ”No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino. y me quedan muchos años más….”. (Claudio “Chiqui” Tapia durante la entrega de los premios “Alumni”. 26 de noviembre).

113. ”Cristina Kirchner era la destinataria final de los sobornos, se benefició con ellos”. (De la lectura de las acusaciones en la causa Cuadernos, dada en la sala del Tribunal Oral Federal 7. 27 de noviembre).

114. ”Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”. (Luis Caputo, ministro de Economía. 27 de noviembre).

115. ”3 a 0”. (Javier Milei en un posteo al que pareció aludir a la “pérdida por goleada” de la discusión pública en las redes por parte de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA. 30 de noviembre).

Diciembre

116. ”La mejor ministra de Seguridad de la historia por lejos”. (Javier Milei sobre Patricia Bullrich, que dejó el ministerio para asumir como senadora por la Capital. 1° de diciembre).

117. ”Nos habíamos retirado de la concesión de la ruta 7 porque Néstor Kirchner nos pedía dinero”. (Héctor Zavaleta, directivo de Techint, en su declaración ante la justicia, leída en el juicio oral por la Causa Cuadernos. 2 de diciembre)

118. ”A los kirchneristas les gustaba poner Montoneros; a nosotros, militares”. (Luis Petri, ministro saliente de Defensa, sobre la designación de su reemplazo, el teniente general Carlos Presti. 2 de diciembre).

119. ”Che, qué buena que está la peruca”. (Frase atribuida a Gerardo Cipolini, decano de los diputados, que tomó juramento a los nuevos legisladores. Cipolini negó haber dicho eso. 3 de diciembre).

120. ”Amo a la Argentina”. (Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Washington, durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. 5 de diciembre).

121. ”Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”. (Javier Milei sobre el kirchnerismo, al recibir en Córdoba una flota de seis aviones F-16 comprados a Dinamarca. 6 de diciembre).

122. ”No compren nada en Pilar”. (Luis Caputo, ministro de Economía, enfrentado con el intendente de Pilar, Federico Achával, por la aplicación de impuestos municipales. 8 de diciembre).

123. ”Muchas gracias por estos dos años”. (Javier Milei, en redes sociales, ante un nuevo aniversario de su llegada a la presidencia. 10 de diciembre).

124. ”Señora presidiaria, tenga la bondad de no opinar sobre economía”. (Respuesta de Patricia Bullrich a un análisis de Cristina Kirchner. 12 de diciembre).

125. ”Tiene una redacción muy maliciosa”. (Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, sobre el proyecto de Reforma Laboral. 13 de diciembre).

126. ”Nos quieren llevar a la Asamblea del año XIII en términos de derechos laborales”. (Axel Kicillof sobre el proyecto de Reforma Laboral. 15 de diciembre).

127. ”Acá hacen lo que se les canta las pelotas”. (Senador José Mayans al intentar resistir el nombramiento de Patricia Bullrich al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión. 17 de diciembre).

128. ”La paciente fue sometida en horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada (…) Evoluciona hasta el momento sin complicaciones posoperatorias”. (Parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi. 21 de diciembre).

129. ”No hubo cripto-estafa, ni ninguna de las cosas que dice la política”. (Javier Milei sobre el caso $Libra. 22 de diciembre).

130. “La interna entre La Cámpora y Kicillof me la paso por las bolas”. (Juan Grabois tras los incidentes en Quilmes entre “trapitos “ y la policía. 23 de diciembre).

131. ”Los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”. (Mauricio Macri y sus eternas tensiones con LLA. 24 de diciembre).

132. ”¡Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección, nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca. Saludos!”. (Diputada Juliana Santillán, de LLA, el confundir la Navidad con la Pascua. 25 de diciembre).

133. ”Argentina va a pagar…”. (Javier Milei y una nueva afirmación sobre el pago de los próximos vencimientos de la deuda. 27 de diciembre).

134. ”No es negociable”. (Declaración de Javier Milei al medio británico The Telegraph sobre la soberanía de las Islas Malvinas. 29 de diciembre).