Política

Denuncian otro caso de adoctrinamiento de una funcionaria en una secundaria de PBA: el video del discurso

Todo ocurrió en un instituto de Loma Hermosa cuando una inspectora regional del gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un discurso por el acto del 9 de julio

Guardar
Google icon

Todo ocurrió en un instituto de Loma Hermosa cuando una inspectora regional del gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un discurso por el acto del 9 de julio

Un nuevo caso de adoctrinamiento en una escuela se registró en una secundaria de la localidad bonaerense de Loma Hermosa durante el acto por el Día de la Independencia, cuando una inspectora del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un discurso contra las políticas en educación a nivel nacional.

Según el video al que tuvo acceso Infobae, todo tuvo lugar en la Escuela Secundaria 32 de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero. Allí, la inspectora regional de la provincia, María Escobar, tomó la palabra durante el acto por el 9 de julio que se llevó a cabo durante el mediodía de este miércoles.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que explicaron a este medio, para esta oportunidad no pudo asistir la referente distrital, por ende, se hizo presente la funcionaria que abarca las escuelas de San Martín, Hurlingham y Tres de Febrero.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires, a traer la palabra del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos ciento diez años después a este momento? Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica“, comenzó el discurso de la inspectora.

PUBLICIDAD

“No existe la escuela neutral”: denuncian otro caso de adoctrinamiento en una secundaria bonaerense
Una inspectora regional brindó un discurso y denunciaron adoctrinamiento en una escuela de Tres de Febrero

Y continuó: “Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

En esa línea, se refirió a la situación de los docentes: “Sin escuelas y maestros enseñando en condiciones dignas de trabajo cuando no se aumentan los salarios, cuando hay desfinanciamiento de la educación. Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”.

Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, añadió la inspectora en otro pasaje de su discurso.

Posteriormente, señaló que “Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo”. Y completó: “Quien no reconoce su contexto no puede mejorarlo. Y eso no significa, otra vez, no significa que pensemos todos igual. Significa, otra vez, que de las diferencias surja lo más lindo, lo mejor que nosotros tenemos, que es el futuro de nuestra nación”.

“No existe la escuela neutral”: denuncian otro caso de adoctrinamiento en una secundaria bonaerense
"Hoy nosotros entendemos que no hay independencia", comentó en un pasaje de su discurso

Justamente, la secretaria de Capital Humano del distrito de Tres de Febrero, Daniela Reich, describió el momento como “desagradable, inoportuno y desubicado“. Además, señaló que se trató de una “bajada de línea”, que no se respetaron las instituciones ni a la comunidad educativa y calificó como “una falta de respeto al presidente que eligieron todos los argentinos”.

“Fue irrespetuoso lo que se vivió en la vereda de la escuela. Hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires por esta situación”, agregó la funcionaria del municipio que dirige Rodrigo Aybar, quien está reemplazando a Diego Valenzuela.

En tanto, relató que estuvo presente y disparó: “Las familias decían que no habían ido a escuchar política. Había familias que estaban esperando a que sus hijos participaran del acto. Estaban muy molestos”.

Vamos a expresar el descontento ante las autoridades de la política educativa provincial, que de esta manera no corresponde proceder ante los alumnos”, completó la funcionaria municipal.

Temas Relacionados

EscuelasTres de FebreroProvincia de Buenos AiresDiego Valenzuelaúltimas noticiasJavier MileiAxel KicillofAdoctrinamientoeducación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rabino Fishel Szlajen publicó “Cuidar sin Matar”, una respuesta bioética e institucional al debate sobre la eutanasia

El nuevo libro del bioeticista argentino propone criterios para legisladores, médicos, jueces y funcionarios ante uno de los dilemas más graves del final de vida: aliviar el sufrimiento sin convertir la muerte provocada en prestación sanitaria

El rabino Fishel Szlajen publicó “Cuidar sin Matar”, una respuesta bioética e institucional al debate sobre la eutanasia

Pablo Cervi, senador de LLA, defendió la eliminación de las PASO: “Hay que sacarle ese costo a la población”

El legislador nacional por Neuquén respaldó el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno, cuestionó el financiamiento estatal de los partidos y analizó el presente de La Libertad Avanza y el escenario político de su provincia

Pablo Cervi, senador de LLA, defendió la eliminación de las PASO: “Hay que sacarle ese costo a la población”

Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley

Aunque la figura del reservista existe en la legislación argentina, el país aún carece de la normativa que regula su organización y movilización. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó las consecuencias de ese vacío

Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley

Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa

Se trató del primer encuentro sin Manuel Adorni y con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. También fue el debut de Fabián Fernández, flamante secretario de Comunicación

Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa

Cómo puede la inteligencia artificial transformar la gestión pública, según un especialista

En diálogo con Infobae al Mediodía, Mauro Solano, director ejecutivo de FederAI, explicó por qué el mayor desafío no pasa por la tecnología, sino por la capacidad del Estado para gestionar sus datos de manera segura, integrada y eficiente

Cómo puede la inteligencia artificial transformar la gestión pública, según un especialista

DEPORTES

Portugal eligió a su nuevo entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026: el guiño a Cristiano Ronaldo

Portugal eligió a su nuevo entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026: el guiño a Cristiano Ronaldo

Un argentino viajó a Bangladesh durante el Mundial 2026 y contó cómo se vive la pasión por la Selección

Un histórico entrenador arriesgó quién ganará el Mundial 2026: “Tienes que ser capaz de subirte al tren”

Alarma en Brasil por la decisión que medita Neymar luego de la eliminación en el Mundial

Fin del misterio: revelaron por qué el Ratón Ayala tenía el cartel de los cambios en el gol de Messi frente a Egipto

TELESHOW

El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

La sorpresa de Jimena Barón para Momo: un viaje inventado y el divertido rol de Matías Palleiro

La desopilante confusión que vivió Julia Calvo en una misa: “Está entre nosotros”

El viaje de Eleonora Wexler a España: turismo histórico, paseos por Mérida y teatro clásico

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

INFOBAE AMÉRICA

Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce el control estatal sobre la industria petrolera venezolana