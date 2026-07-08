Denuncian otro caso de adoctrinamiento de una funcionaria en una secundaria de PBA: el video del discurso

Todo ocurrió en un instituto de Loma Hermosa cuando una inspectora regional del gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un discurso por el acto del 9 de julio

Un nuevo caso de adoctrinamiento en una escuela se registró en una secundaria de la localidad bonaerense de Loma Hermosa durante el acto por el Día de la Independencia, cuando una inspectora del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un discurso contra las políticas en educación a nivel nacional.

Según el video al que tuvo acceso Infobae, todo tuvo lugar en la Escuela Secundaria 32 de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero. Allí, la inspectora regional de la provincia, María Escobar, tomó la palabra durante el acto por el 9 de julio que se llevó a cabo durante el mediodía de este miércoles.

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De acuerdo a lo que explicaron a este medio, para esta oportunidad no pudo asistir la referente distrital, por ende, se hizo presente la funcionaria que abarca las escuelas de San Martín, Hurlingham y Tres de Febrero.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires, a traer la palabra del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos ciento diez años después a este momento? Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica“, comenzó el discurso de la inspectora.

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Una inspectora regional brindó un discurso y denunciaron adoctrinamiento en una escuela de Tres de Febrero

Y continuó: “Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

En esa línea, se refirió a la situación de los docentes: “Sin escuelas y maestros enseñando en condiciones dignas de trabajo cuando no se aumentan los salarios, cuando hay desfinanciamiento de la educación. Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”.

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“Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, añadió la inspectora en otro pasaje de su discurso.

Posteriormente, señaló que “Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo”. Y completó: “Quien no reconoce su contexto no puede mejorarlo. Y eso no significa, otra vez, no significa que pensemos todos igual. Significa, otra vez, que de las diferencias surja lo más lindo, lo mejor que nosotros tenemos, que es el futuro de nuestra nación”.

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"Hoy nosotros entendemos que no hay independencia", comentó en un pasaje de su discurso

Justamente, la secretaria de Capital Humano del distrito de Tres de Febrero, Daniela Reich, describió el momento como “desagradable, inoportuno y desubicado“. Además, señaló que se trató de una “bajada de línea”, que no se respetaron las instituciones ni a la comunidad educativa y calificó como “una falta de respeto al presidente que eligieron todos los argentinos”.

“Fue irrespetuoso lo que se vivió en la vereda de la escuela. Hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires por esta situación”, agregó la funcionaria del municipio que dirige Rodrigo Aybar, quien está reemplazando a Diego Valenzuela.

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En tanto, relató que estuvo presente y disparó: “Las familias decían que no habían ido a escuchar política. Había familias que estaban esperando a que sus hijos participaran del acto. Estaban muy molestos”.

“Vamos a expresar el descontento ante las autoridades de la política educativa provincial, que de esta manera no corresponde proceder ante los alumnos”, completó la funcionaria municipal.

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