El saludo de Javier Milei al bebé de Jorge Macri y María Belén Ludueña durante el Tedeum por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles un momento particular durante el Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, cuando saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a su esposa María Belén Ludueña y a su hijo Vito, nacido a fines de abril. El mandatario se acercó a la familia al ingresar al templo y, antes de comenzar la ceremonia religiosa, les dijo: “Felicitaciones”.

El saludo se repitió al finalizar el acto. Cuando Milei salió de la Catedral, volvió a encontrarse con Macri, Ludueña y el bebé, y nuevamente los felicitó por el nacimiento.

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El encuentro se produjo en un escenario político atravesado por las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO porteño, con la elección de 2027 como horizonte. La relación entre Milei y Jorge Macri tuvo distintos momentos desde la llegada del Gobierno nacional, con diferencias vinculadas a la gestión porteña y al armado político en la Ciudad.

Jorge Macri busca avanzar hacia su reelección al frente del Gobierno porteño y, en los últimos meses, comenzó a acercar posiciones con sectores de La Libertad Avanza. En ese proceso incidieron distintos movimientos dentro del oficialismo nacional y del espacio amarillo, mientras se discute la estrategia electoral para la Ciudad.

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Uno de los factores que impactó en ese escenario fue la caída de la candidatura de Manuel Adorni para competir en la Ciudad. El vocero presidencial había sido mencionado como una de las figuras que podía encabezar una boleta libertaria en territorio porteño, aunque finalmente esa posibilidad quedó descartada.

La tierna foto de María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri

También tuvo influencia la posición de Patricia Bullrich, quien mantiene vínculos con el oficialismo nacional y es mencionada como una dirigente con proyección para otros cargos, como el Senado o una eventual candidatura presidencial. En ese contexto, distintos sectores comenzaron a evaluar alternativas para la disputa porteña.

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Entre los nombres que circularon apareció el de Diego Santilli, aunque cerca del diputado rechazan la posibilidad de regresar al escenario electoral de la Ciudad. La discusión forma parte de un proceso más amplio dentro del PRO, donde Mauricio Macri mantiene diferencias con algunos movimientos de su primo Jorge Macri respecto del vínculo con La Libertad Avanza.

En ese marco, un eventual acuerdo entre el PRO porteño y el espacio libertario podría modificar el mapa político de la Ciudad de cara a las próximas elecciones. Jorge Macri quedó en el centro de esas conversaciones mientras busca consolidar su posición dentro del armado porteño.

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El saludo de Milei en la Catedral ocurrió en medio de esas negociaciones, aunque durante el encuentro no hubo referencias públicas a la discusión electoral ni a los acuerdos entre ambos espacios. La escena se dio durante una jornada institucional por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, con la presencia de funcionarios nacionales y porteños.