Política

El saludo de Javier Milei al bebé de Jorge Macri y María Belén Ludueña durante el Tedeum por el Día de la Independencia

El Presidente se cruzó con el jefe de Gobierno porteño y su esposa antes y después de la ceremonia en la Catedral Metropolitana

Guardar
Google icon

El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles un momento particular durante el Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, cuando saludó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a su esposa María Belén Ludueña y a su hijo Vito, nacido a fines de abril. El mandatario se acercó a la familia al ingresar al templo y, antes de comenzar la ceremonia religiosa, les dijo: “Felicitaciones”.

El saludo se repitió al finalizar el acto. Cuando Milei salió de la Catedral, volvió a encontrarse con Macri, Ludueña y el bebé, y nuevamente los felicitó por el nacimiento.

PUBLICIDAD

El encuentro se produjo en un escenario político atravesado por las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO porteño, con la elección de 2027 como horizonte. La relación entre Milei y Jorge Macri tuvo distintos momentos desde la llegada del Gobierno nacional, con diferencias vinculadas a la gestión porteña y al armado político en la Ciudad.

Jorge Macri busca avanzar hacia su reelección al frente del Gobierno porteño y, en los últimos meses, comenzó a acercar posiciones con sectores de La Libertad Avanza. En ese proceso incidieron distintos movimientos dentro del oficialismo nacional y del espacio amarillo, mientras se discute la estrategia electoral para la Ciudad.

PUBLICIDAD

Uno de los factores que impactó en ese escenario fue la caída de la candidatura de Manuel Adorni para competir en la Ciudad. El vocero presidencial había sido mencionado como una de las figuras que podía encabezar una boleta libertaria en territorio porteño, aunque finalmente esa posibilidad quedó descartada.

La tierna foto de María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri
La tierna foto de María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri

También tuvo influencia la posición de Patricia Bullrich, quien mantiene vínculos con el oficialismo nacional y es mencionada como una dirigente con proyección para otros cargos, como el Senado o una eventual candidatura presidencial. En ese contexto, distintos sectores comenzaron a evaluar alternativas para la disputa porteña.

Entre los nombres que circularon apareció el de Diego Santilli, aunque cerca del diputado rechazan la posibilidad de regresar al escenario electoral de la Ciudad. La discusión forma parte de un proceso más amplio dentro del PRO, donde Mauricio Macri mantiene diferencias con algunos movimientos de su primo Jorge Macri respecto del vínculo con La Libertad Avanza.

En ese marco, un eventual acuerdo entre el PRO porteño y el espacio libertario podría modificar el mapa político de la Ciudad de cara a las próximas elecciones. Jorge Macri quedó en el centro de esas conversaciones mientras busca consolidar su posición dentro del armado porteño.

El saludo de Milei en la Catedral ocurrió en medio de esas negociaciones, aunque durante el encuentro no hubo referencias públicas a la discusión electoral ni a los acuerdos entre ambos espacios. La escena se dio durante una jornada institucional por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, con la presencia de funcionarios nacionales y porteños.

Temas Relacionados

Vito MacriSaludoJorge MacriMaria Belen LudueñaTedeumDía de la IndependenciaBebéÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tedeum, en vivo: ante Milei, García Cuerva defendió la inversión en discapacidad y pidió dejar atrás la “mezquindad política”

El arzobispo de Buenos Aires pidió “construir puentes” y advirtió sobre la intolerancia, la indiferencia y las heridas sociales. También mencionó a Lionel Messi en medio del Mundial

Tedeum, en vivo: ante Milei, García Cuerva defendió la inversión en discapacidad y pidió dejar atrás la “mezquindad política”

Con una cita de Messi, García Cuerva pidió unidad entre los argentinos y dejar atrás la “mezquindad política”

Durante el Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires llamó a construir puentes, recuperar la escucha. Además, defendió la inversión en discapacidad

Con una cita de Messi, García Cuerva pidió unidad entre los argentinos y dejar atrás la “mezquindad política”

EEUU saludó a Argentina por el 9 de Julio y definió al país como un “socio indispensable” bajo el liderazgo de Milei

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la cooperación bilateral en áreas como minerales críticos, energía nuclear civil y comercio e inversiones

EEUU saludó a Argentina por el 9 de Julio y definió al país como un “socio indispensable” bajo el liderazgo de Milei

Tras el acto por el Día de la Independencia, el gobernador de Santiago del Estero pidió más recursos y obras para las provincias

El mandatario participó del acto encabezado por Javier Milei en Tucumán y, en diálogo con Infobae en Vivo, reclamó un federalismo “con cuestiones concretas”

Tras el acto por el Día de la Independencia, el gobernador de Santiago del Estero pidió más recursos y obras para las provincias

En medio de la tensión con Milei, Villarruel participó del acto en Tucumán y habló de sus intenciones para 2027

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”, deslizó la número dos del Ejecutivo al cierre del acto al que asistió por primera vez desde el inicio de su mandato

En medio de la tensión con Milei, Villarruel participó del acto en Tucumán y habló de sus intenciones para 2027

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los cinco factores que arruinan a la selección de Brasil: el análisis de un periodista desde Río de Janeiro

La jugada fuera de la cancha que sacudió al Mundial: Trump, la FIFA y la reflexión de Fernando Marín sobre Messi y Tapia

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

TELESHOW

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

El Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café