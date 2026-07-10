Encontraron alcoholizado a un funcionario de Mendoza durante un control vial: renunció a su cargo

Diego Silvestre era funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafae (Ilustración con IA)

Diego Silvestre, funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, presentó su renuncia en las últimas horas luego de que trascendiera que dio positivo en un control de alcoholemia. El abogado registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido en la provincia, y además circulaba sin licencia de conducir, sin cédula del vehículo y sin seguro obligatorio.

El episodio ocurrió el último domingo en las inmediaciones de San Rafael, cuando Silvestre se desplazaba en una camioneta Fiat Strada y fue detenido en un operativo de control vial. Tras el test positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. De acuerdo con la información oficial, el funcionario permaneció 48 horas detenido.

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Diego Silvestre, ex funcionario de Mendoza

La repercusión del caso derivó en su dimisión al cargo de coordinador del ETI de San Rafael, un organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a su reciente designación como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Ese nombramiento había sido oficializado apenas dos días antes del control de alcoholemia. El gobernador Alfredo Cornejo lo había designado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial como integrante del organismo encargado de intervenir en distintos aspectos vinculados con la actividad minera en la provincia, a propuesta de los colegios y la Federación de Abogados de Mendoza.

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Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado fue consultada por Radio Mitre Mendoza sobre la situación del funcionario y expresó su malestar con una frase que rápidamente tuvo repercusión pública. “Hay que ser muy boludo”, respondió al referirse al episodio.

El funcionario que renunció a su cargo tras dar positivo en un test de alcoholemia en San Rafael, Mendoza

Tras la difusión de esas declaraciones y una vez confirmada la salida de Silvestre del Gobierno, Casado explicó a Infobae el contexto en el que realizó esa afirmación y sostuvo que reflejaba el enojo que le generó el caso.

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“Salió del enojo, todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”, afirmó la vicegobernadora a Infobae.

Silvestre, de 41 años y abogado de profesión, desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Desde 2022 ocupó un lugar como director titular de esa entidad y también ejerció la coordinación de Comisiones e Institutos para el período 2022-2026.

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Con anterioridad, entre 2019 y 2022, presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio profesional. Además, en mayo de 2020 participó en la creación del Instituto de Derecho Constitucional, donde continuó como miembro fundador.

En el plano político, Silvestre mantuvo una participación activa dentro del radicalismo de San Rafael. En diciembre de 2025 integró la lista de candidatos suplentes a concejal por la Unión Cívica Radical y también trabajó como asesor técnico vinculado al oficialismo provincial antes de incorporarse al Ejecutivo mendocino.

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El caso se sumó a otros antecedentes recientes de funcionarios mendocinos involucrados en episodios de alcoholemia al volante. Uno de ellos fue el del exconcejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, quien registró 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre tras un incidente vial y, según el acta policial, intentó invocar su condición de funcionario durante el procedimiento.

Otro antecedente fue el de Jorge Teves, entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), quien fue interceptado en enero de 2025 mientras conducía un vehículo oficial con más de un gramo de alcohol en sangre. Después del procedimiento recibió una multa, fue inhabilitado para conducir durante cinco meses y presentó su renuncia al día siguiente.

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También figuró entre esos casos Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, quien dio positivo con 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre tras un choque ocurrido en octubre de 2025. La lista incluyó además al entonces concejal libertario de San Rafael Martín Antolín, aprehendido durante un control vial en la Ciudad de Mendoza luego de arrojar un resultado positivo en un test de alcoholemia.