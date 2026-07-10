Política

En el Gobierno creen que la interna se aplacó y Milei activa gestos de balance entre las tribus libertarias

El Presidente se mostró en el balcón de la Casa Rosada con representantes de los diversos grupos oficialistas y convalida su nuevo rol de equilibrista. Los cambios en el Gabinete parecen haber apaciguado el revuelo que afectaba a la administración nacional

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Milei en el balcón de la Casa rosada
Javier Milei saluda en el balcón de la Casa Rosada junto a Santiago Caputo. (Maximiliano Luna)

El último reordenamiento que hubo en el Gabinete trajo una suerte de nuevo equilibrio en la que, a grandes rasgos, cada tribu del Gobierno tiene asignadas ciertas responsabilidades -formales e informales- que no parecen que vayan a cambiar en el corto o mediano plazo.

“Siempre y cuando cada uno se mantenga en el rol que tiene actualmente, no creo que debería haber problemas ni nuevos cambios al interior del Gobierno”, opina una fuente inobjetable de uno de los dos sectores más importantes del oficialismo.

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El presidente Javier Milei está buscando que se noten los gestos de ecuanimidad al interior del Gobierno para que se transmita equilibrio puertas afuera y se produzca el menor ruido posible. Milei convalidó esta visión ayer en privado, según supo Infobae de fuentes inobjetables.

No fueron menores las gestualidades que comenzó a distribuir ayer en el marco de la salida al balcón de la Casa Rosada, cuando se mostró con su hermana Karina Milei y segundos más tarde llamó al frente a Santiago Caputo y a Patricia Bullrich. “Javier claramente quiere paz”, afirma una de los asesores que más conoce el clima interno de la Casa Rosada.

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Milei en el balcón de la Casa rosada
Javier Milei junto a Patricia Bullrich. (Maximiliano Luna)

Con los últimos movimientos que se realizaron el mes pasado, el mandatario libertario ya dejó en claro que su hermana y secretaria general de la Presidencia es la persona que decidirá la política electoral y la rosca ejecutiva, mientras que el asesor presidencial será quien siga marcando la narrativa del oficialismo -al mismo tiempo que seguirá manteniendo importantes áreas del Estado-.

En el sector de Caputo esperaban lo peor cuando el sector de Karina Milei logró impulsar a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. No por ese nombre, sino porque aquella avanzada dejaba la puerta abierta a que se pudieran producir otras movidas. Eso también está frenado por el momento. No creen que tengan el caballo ganador, pero creen que con el estado de cosas actuales no hay incentivos de parte de ningún sector para seguir confrontando.

Milei también ha dado motivos para entender que no busca que Bullrich se escinda de su proyecto político, aunque el karinismo logró su cometido de comenzar a involucrarse en las negociaciones legislativas que mantiene en el Senado. Mientras que la jefa de bloque ya expresó internamente su negativa a la propuesta de las colectoras y afirma que el número para la eliminación de las PASO está complicado entre los senadores, el sector de la hermana presidencial apuesta a las tratativas que lleven adelante con gobernadores Santilli y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Es por ese motivo que en el Gobierno quieren que todas las reformas pasen primero por el Senado: para que ese mecanismo dual de Bullrich (con su sondeo interno con senadores) y el tándem Santilli-Lule haga de primer y casi único filtro de las iniciativas que propone el Gobierno, todo para que cuando lleguen a Diputados pueda ser más fácil sancionarlas.

En ese sentido, en el Gobierno creen que se instaló una nueva normalidad. “Está muy bien encaminado, si cada uno se mantiene en su patio, esto se va a mantener bien”, afirman en la principal tribu oficialista, la cual tiene como subtexto una advertencia: la de que no hay margen para que otros tomen atribuciones que no les fueron conferidas. Se trata de algo relativo, cuanto menos.

Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Señal de ese equilibrio que busca Milei es el consenso que consiguió para que la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Adrián Ravier y de Fabián Fernández, respectivamente, dependiesen directamente de Presidencia de la Nación. Hay quienes especulaban que la cartera de Fernández pudiera pasar de la Jefatura de Gabinete hacia la Secretaría General de la Presidencia, como sucedía en los tiempos que Manuel Adorni era un subsecretario dependiente de Karina.

Milei también mantiene su ámbito de influencia que es el de la economía, al cual solamente permite entrar a los equipos que aprueba. A comienzos de semana mantuvo un encuentro con Luis Caputo, Santiago Bausilli y Federico Sturzenegger para terminar de diagramar las reformas económicas. Ministerio de Economía, Banco Central y Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: una suerte de mesa política blue, pero claramente vinculado a la desregulación y a los lineamientos del programa económico. Para las próximas semanas, el equipo presidencial espera que la agenda política siga planchada y que por lo bajo se vayan tejiendo acuerdos políticos con gobernadores en línea con la principal tarea que Milei le pidió a sus operadores políticos: eliminar o suspender las PASO.

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