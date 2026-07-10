Milei prepara una gira internacional para buscar inversiones y desafía a Lula con una visita a Jair Bolsonaro

El presidente Javier Milei dio hoy detalles de una agenda internacional cargada para las próximas semanas, que incluye viajes a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, en una secuencia que el Presidente vinculó de manera directa con su política exterior y con la búsqueda de más comercio e inversiones para la Argentina.

El mandatario precisó que el 25 de julio viajará a Brasil, donde estará en San Pablo por el acto en el que, según dijo, será ungido candidato presidencial Flavio Bolsonaro. En ese contexto, agregó un dato que no le caerá bien al presidente brasileño Lula Da Silva: en una extensa entrevista con radio Now 97.9, Milei dijo que se hará un tiempo para ir a Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro.

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El día después, el 26, el mandatario contó que estará en el país para asistir a la inauguración de la muestra en La Rural. Será una estadía fugaz porque el 28 se encontrará en Perú para la asunción de Keiko Fujimori.

El presidente argentino Javier Milei se saluda con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, mientras habla durante la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) en Balneario Camboriu, estado de Santa Catarina, Brasil. 7 de julio de 2024. REUTERS/Anderson Coelho

A esa escala le sumó otro viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente, prevista para el 7 de agosto. Además visitará al presidente de Ecuador Daniel Noboa, con quien afirmó que tiene acuerdos pendientes de firma.

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El Presidente presentó esa serie de traslados como parte de una estrategia de apertura externa. “Tengo un poco cargada la agenda”, dijo, antes de definirla como la de “un presidente dispuesto a abrirse al mundo”.

Comercio exterior e inversiones

Durante la entrevista, Milei sostuvo que el objetivo de esa actividad internacional es ampliar la inserción económica del país. “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, afirmó, y agregó que ese aumento representaría una nueva inyección de crecimiento económico.

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En ese mismo tramo, el jefe de Estado defendió la utilidad política y económica de sus giras. “Funcionan bastante bien mis viajes”, sostuvo, y adjudicó a esa exposición externa los resultados en materia de inversiones.

Como respaldo de ese argumento, aseguró que mediante el RIGI ya se consiguieron USD 150 mil millones en inversiones. También mencionó un proyecto de USD 2.200 millones para el “SuperRIGI” vinculado a la energía nuclear, que, según indicó, sería el primero dentro de ese esquema si obtiene media sanción.

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Milei enfatizó que “ir a mostrar el caso argentino en el mundo” está dando resultados “en términos de conseguir inversiones”.

Al ser consultado sobre la posición de los gobernadores frente al RIGI y al SuperRIGI. Su respuesta apuntó a marcar una diferencia entre las provincias que adhirieron al régimen y las que no lo hicieron.

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“No sé, pregúntele a Rolando Figueroa cómo se siente con el RIGI”, respondió Milei, en alusión al gobernador de Neuquén. Luego afirmó que a “todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien”.

Esa defensa derivó en una crítica a los distritos que no acompañaron la iniciativa. Milei sostuvo que las únicas provincias que no están recibiendo esos beneficios son Buenos Aires, Formosa y La Rioja, cuyos gobiernos, “por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el gobierno”, están “condenando a sus poblaciones”.

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