Las 150 frases más destacadas de la primera mitad de 2025: Javier Milei, Cristina Kirchner y el lenguaje del insulto

Los grandes actores de la política nacional y las frases más destacadas del primer semestre del año

Exabruptos, insultos, provocaciones, procacidad, violencia disfrazada de buenos modales ocuparon gran parte de la discusión política en los primeros seis meses de 2025. Las palmas se las llevan, casi a partes iguales, el presidente Javier Milei y la ex presidente Cristina Kirchner, envueltos en una guerra personal que, como toda guerra, tiene avanzada, retaguardia y se libró desde la Casa Rosada, desde el Instituto Patria y, a partir de junio, desde la prisión domiciliaria de Kirchner en San José 1111. El resto de la confrontación verbal entre los unos y los otros, habló de alianzas imposibles y de otras ya olvidadas, de sostén o crítica a la política económica, de augurios triunfales o de pronósticos sombríos, de acuerdos frustrados, de relaciones irreconciliables, de lanzas rotas. Algunas palabras mantuvieron valor y significado: casta, motosierra, guillotina; otras cobraron uno nuevo, como Constitución; otras vieron la luz como criptomonedas. Si hubo una coincidencia, al menos una, fue en el adiós al Papa Francisco. El resto fue selva. A menudo, el lenguaje es un espejo fiel de la decadencia.

Cristina Kirchner y Javier Milei, los dos polos que concentraron el discurso en los primeros seis meses de 2025 (EFE)

Enero

1. “Se vienen tiempos felices en Argentina”. (Javier Milei en su discurso de Año Nuevo. 1° de enero).

2. “Me pagan dos chirolas y soy vice…”. (Vicepresidente Victoria Villarruel sobre su salario. 4 de enero).

3. “Es una frase muy desafortunada, la casta vive desconectada de la realidad”. (Javier Milei sobre la declaración de Villarruel sobre su salario de vicepresidente. 4 de enero)

4. “El que no se adapta, se va”. (Patricia Bullrich y su cuestionamiento a Victoria Villarruel, que dijo que gana “dos chirolas”. 5 de enero)

5. “La 9 de Julio no se corta más”. (Patricia Bullrich ante el dato: diciembre fue el mes con menos bloqueos del año. 5 de enero).

6. “Que vayamos juntos y arrasemos con el kirchnerismo”. (Javier Milei sobre la posibilidad de un acuerdo electoral con el PRO de Mauricio Macri. 8 de enero).

7. “¿Vamos a mandar a los pibes allá? ¡No! ¿Nuestra selección sub 20 puede ir a Venezuela? ¿No los pueden tomar de rehenes?”. (Patricia Bullrich sobre el cercano campeonato sudamericano sub 20 de fútbol a celebrarse en Venezuela. 8 de enero).

8. “Yo quería, pero bueno…”. (Diputada Lilia Lemoine cuando le sugirieron que debería haber tenido hijos con Javier Milei. 8 de enero).

9. “Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas”. (Mauricio Macri a Javier Milei, que propuso un acuerdo electoral para “arrasar con el kirchnerismo”. 9 de enero).

10. “Es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso”. (Javier Milei sobre la actriz Cecilia Roth, que la semana anterior había denunciado al gobierno por censura. 11 de enero).

11. “Pulverizamos la inflación”. (Luis Caputo, ministro de Economía, ante el índice de inflación de enero: 2,7 por ciento. 14 de enero).

12. “En el peronismo estamos más necesitados que nunca de canciones nuevas”. (Juan Manuel Abal Medina, ex ministro del gobierno de Cristina Kirchner. 15 de enero).

13. “Hay que derrotar a Milei, a Caputo, a Bullrich, a Milei, a Caputo, a Sturzenegger y a toda esa banda de hijos de puta que los vamos a hacer correr”. (Juan Grabois, al presentar su libro en Mar del Plata. 15 de enero).

14. “Tengo esperanzas de que Trump luche contra la basura woke”. (Javier Milei al recibir en Estados Unidos el premio Titán de la Reforma Económica que otorga Latino Wall Street. 19 de enero).

15. “Excelente reunión con el Presidente Javier Milei en medio de la notable transformación de Argentina: el déficit ha sido eliminado, la inflación ha bajado y el crecimiento se recupera con buenas perspectivas para el futuro”. (Posteo en X de Kristalina Georgieva, directora del FMI. 19 de enero).

16. “Sepan que siempre van a contar con la República Argentina (…) Que Dios bendiga a los argentinos y a los estadounidenses, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que todo el mundo sepa que todo marcha acorde al plan”. (Javier Milei, luego de la ceremonia de gala por la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. 21 de enero).

17. “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la Libertad, zurdos hijos de puta tiemblen”. (Javier Milei desde Davos y por X, en defensa del empresario Elon Musk, criticado por hacer el saludo nazi durante la asunción de Donald Trump. 21 de enero).

18. “Los vamos a ir a buscar, para debatir”. (Guillermo Francos al explicar la frase de Javier Milei, desde Davos, contra “los zurdos”. 22 de enero).

19. “Sin ir más lejos hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años (…) Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: ¡son pedófilos! Por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”. (Javier Milei en su discurso ante el Foro Mundial de Davos, Suiza. 23 de enero).

20. “Termina este año de una vez por todas”. (Javier Milei sobre el cepo al dólar. 25 de enero).

21. “Nos acusan de decir cosas que no dijimos”. (Javier Milei sobre las críticas a su discurso en Davos sobre la diversidad de género. 26 de enero).

22. “¡Basta! ¡Al closet no volvemos nunca más!”. (Consigna de la asamblea de la comunidad LGBTI+ reunida en Parque Lezama en protesta por el discurso de Milei en Davos. 26 de enero).

"En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: ¡son pedófilos! Por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", dijo Javier Milei en Davos el 23 de enero (REUTERS/Yves Herman)

Febrero

23. “Esta marcha es una respuesta a la agresión permanente que se recibe por parte de las principales autoridades que están cruzando todos los días líneas rojas y atentando contra principios democráticos elementales. Estamos en un momento protofascista y cuando la sociedad reacciona esas pulsiones retroceden”. (Juan Grabois durante la Marcha Federal LGBT, convocada por los dichos de Milei en Davos. 1° de febrero).

24. “Se metió con las maricas, y las maricas estamos acá organizadas. Se equivocó de enemigos”. (Esteban Paulón, diputado socialista por Santa Fe. 1° de febrero).

25. “En serio, deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra?”. (Cristina Fernández a Javier Milei sobre sus dichos en Davos. 4 de febrero).

26. “Los gérmenes no entienden de ideología”. (Fernán Quirós, ex ministro de Salud de la ciudad, ante la decisión presidencial de retirar a la Argentina de la OMS. 5 de febrero).

27. “Soy un gran fan del presidente Milei”. (Elon Musk, por entonces asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 9 de febrero).

28. “No estaba interiorizado”. (Javier Milei sobre el escándalo desatado por su promoción de la criptomoneda $LIBRA que en pocas horas subió millones y luego se desplomó. 15 de febrero).

La explicación del presidente Javier Milei a través de las redes sociales

29. “De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto mal. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado “líder global” a crypto estafador”. (Cristina Kirchner a Javier Milei a raíz del escándalo por la criptomoneda. 15 de febrero).

30. “Es increíble pedir juicio político por un tuit”. (Patricia Bullrich en defensa de Javier Milei, en medio del escándalo por la criptomoneda. 15 de febrero).

31. “Encontramos a muchas personas a lo largo del camino y nos dicen: ”¿Sabés?“. Nos das algo y podemos conseguirte una reunión (con Milei). Pueden suceder cosas mágicas”. (Charles Hoskinson, empresario de criptomonedas al denunciar un supuesto pedido de dinero para facilitarle una reunión con el Presidente. 16 de febrero).

32. “A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron su posición sin avisos, retirando su apoyo y borrando todas las declaraciones de apoyo en sus redes. Esta decisión abrupta se tomó sin una advertencia previa y contradiciendo directamente las garantías anteriores”. (Hayden Davis, que se presentó como “asesor de Milei”, sobre el escándalo de la criptomoneda. 16 de febrero).

33. “No hubo dolo, ni delito, ni corrupción”. (Luis Caputo, ministro de Economía, en defensa de Javier Milei ante el escándalo de la criptomoneda. 17 de febrero).

34. “Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo”. (Descargo del periodista Jonatan Viale, luego de haber aceptado una interrupción del asesor presidencial durante un reportaje al presidente Milei. 18 de febrero).

35. “Yo no la promocioné, la difundí. Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”. (Javier Milei. 18 de febrero).

36. “Santiago, esto fue innecesario”. (Javier Milei a su asesor, según confió el vocero presidencial Manuel Adorni, por interrumpir el reportaje que Jonatan Viale hacía al presidente. 18 de febrero).

Filtración entrevista a Milei

37. “La gente juzgará, pero no hay persona más honesta”. (Guillermo Francos sobre Milei y el escándalo de $LIBRA. 18 de febrero).

38. “No hay mayor estafadora de la historia argentina que ella”. (Javier Milei sobre las críticas que Cristina Kirchner le hizo por la criptomoneda. 18 de febrero).

39. “Nuestro amigo de Argentina está aquí. Estoy orgulloso de vos”. (Donald Trump a Javier Milei durante la Conferencia Política de Acción Conservadora -CPAC-, en Washington. 22 de febrero).

40. “Queremos ser los primeros en firmar un acuerdo con Estados Unidos”. (Javier Milei en su conferencia en la CPAC. 22 de febrero).

41. “¡I love you!”. (Grito de Amalia “Yuyito” González, pareja del presidente, en el auditorio de la CPAC. 22 de febrero).

42. “Me too… (Y a la audiencia) I’m sorry. She is my girlfriend". (Respuesta del presidente Milei a las efusiones de su pareja: “Yo también... Lo siento, es mi novia”. 22 de febrero).

43. “No hay peor forma de garantizar la independencia de un juez que nombrarlo por decreto”. (Alejandro Carrió, constitucionalista, ante el nombramiento en la corte del juez federal Ariel Lijo. 23 de febrero).

44. “Es inaceptable para la democracia tener un Presidente que en el mundo está sindicado como un estafador”. (Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado de Unión por la Patria, ante el escándalo por la criptomoneda. 23 de febrero).

45. “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país”. (Comunicado de la Oficina del Presidente. 26 de febrero).

46. “Fue la semana más autoritaria de los últimos años”. (Sergio Massa, ex candidato a presidente en 2023. 28 de febrero).

Secuencia Manes Vs Caputo Y Milei

Marzo

47. “Desde abril que la economía no para de crecer y los keynesianos nos paran de llorar. (...) Aunque les duela al Frente para la Victoria, o a Unión por la plata, como se llamen ahora”. (Javier Milei durante su mensaje a la Asamblea Legislativa por la apertura de sesiones 2025. 1° de marzo).

48. “Leéla Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”. (Javier Milei al diputado radical Facundo Manes, quien le mostró un ejemplar de la Constitución durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso. 1° de marzo).

49. “Señor Presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías”. (Facundo Manes en su cuenta de X. 1° de marzo).

50. “Ahora vos me vas a conocer a mí”. (Amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes, ante varios periodistas, luego del discurso presidencial en el Congreso. 1° de marzo).

51. “Me amenazó el hombre más poderoso de la Argentina, vino con una patota”. (Facundo Manes y los ecos de las amenazas que denunció le hizo el asesor presidencial Santiago Caputo. 3 de marzo).

52. “Las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”. (Jorge Macri a Patricia Bullrich sobre las fugas de presos en la Ciudad. 5 de marzo).

53. “No podemos decir cuántas personas desaparecidas hay, porque mucha gente sigue incomunicada. La situación es absolutamente crítica y la ciudad quedó destruida”. (Patricia Bullrich sobre el temporal del 7 que castigó a Bahía Blanca. 8 de marzo).

54. “El Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer y no puede hacer más. No hay plan B”. (Guillermo Francos sobre el rechazo de la Corte a otorgar licencia al juez Lijo para que asuma en el Tribunal. 8 de marzo).

55. “Lo de hoy es de una gravedad inusitada (…) Esta gente que se nuclea políticamente para voltear al Gobierno, vino en esta ocasión preparada para matar”. (Patricia Bullrich durante los incidentes en la Marcha de los Jubilados, frente al Congreso. 12 de marzo).

Cruce Lemoine y Pagano

56. “Y lo que falta del video fue la agresión que vos y Lemoine propinaron a Rocío y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. No representan a Javier Milei”. (Diputada Marcela Pagano en un mensaje a su par, Rocío Bonacci, por el enfrentamiento que protagonizaron en pleno escándalo en la Cámara. 12 de marzo).

57. “Aquellos que van armados a una marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo que se va a quedar esperando a que entren al Congreso, a que destruyan todo, no se va a quedar así”. (Patricia Bullrich, sobre los incidentes en la marcha de los jubilados. 13 de marzo).

58. “No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ‘flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”. (Razones que dio la jueza Karina Andrade para liberar a los detenidos por los incidentes en la marcha de los jubilados, 13 de marzo).

59. “Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, esos son los malos y los vamos a meter presos”. (Javier Milei sobre los incidentes en la marcha de los jubilados. 14 de marzo).

Milei en Expoagro

60. “No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”. (Diputada Lidia Lemoine sobre el fotógrafo Pablo Grillo, en gravísimo estado, herido por una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme durante la Marcha de los Jubilados. 14 de marzo).

61. “Es la mejor ministra de la historia”. (Javier Milei en respaldo de Patricia Bullrich, cuestionada por los incidentes en la Marcha de los Jubilados. 14 de marzo).

62. “Si Milei gana, Mauricio Macri sobra”. (Jaime Durán Barba, y el escenario electoral argentino. 18 de marzo).

63. “No hay nada que amerite un paro (…) Durmieron durante tanto tiempo. Es increíble cómo, de repente, despertaron”. (Vocero presidencial Manuel Adorni ante el anuncio de un paro general para el 10 de abril convocado por la CGT. 19 de marzo).

64. “Zago, ¿qué querés que te dé un pico?”. (Diputado Lisandro Almirón que se había trompeado con su par Oscar Zago, y luego lo votó para presidir una bicameral que trataría el acuerdo con el FMI. 19 de marzo).

Diputados Almirón (LLA)

65. “Trato de evitar todo eso. No soy besuqueiro aparte. Beso a las mujeres nada más por respeto, soy medio a la antigua. Mucho besito, no”. (Diputado Oscar Zago ante la requisitoria de su par, Lisandro Almirón. 19 de marzo).

66. “Che, Cristina... FIN”. (Mensaje en X de Javier Milei a Cristina Kirchner, al conocer que EE.UU. prohibía ingresar al país a ella, a sus hijos y a Julio De Vido por los casos de corrupción en los que están involucrados. 21 de marzo).

67. “Saliste a pedirle ayuda a Trump. Se nota mucho. (…) A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se nota mucho, Milei”. (Cristina Kirchner, enterada de que EE.UU le prohibía ingresar a ese país. 21 de marzo).

68. “¿Quién te puede creer que tu patrimonio es solo un auto?“. (Fabiola Yañez y sus dudas sobre las cuentas del ex presidente Alberto Fernández. 23 de marzo).

69. “La historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa”. (Tuit de la Casa Rosada ante un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. 24 de marzo).

70. “El pueblo bonaerense sabe que son más de treinta mil”. (Axel Kicillof, en respuesta al video emitido por el Gobierno ante un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. 24 de marzo).

71. “Debería dejar de ser feriado”. (Diputado José Luis Espert ante el Día de la Memoria, que se celebra cada 24 de marzo. 24 de marzo).

72. “La señora va a ir presa y eso la tiene como loca”. (Javier Milei sobre Cristina Kirchner, al denunciar el intento de un golpe de Estado contra su gobierno. 27 de marzo).

73. “Se ve que tu ‘expertise’, sin dólares, no camina”. (Cristina Kirchner a Javier Milei, a raíz del préstamo del FMI a la Argentina. 27 de marzo).

74. “Me di cuenta de que ahora es necesario tener más filtros”. (Javier Milei en un reportaje a The Washington Post. 28 de marzo).

75. “Es el primer gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza”. (Javier Milei al celebrar el índice de pobreza, 38,1 por ciento, dado por el Indec. 31 de marzo).

76. “Yo estoy para jugar. Y para jugar fuerte”. (Cristina Kirchner en una cumbre de “La Cámpora” en Ezeiza. 31 de marzo).

Discurso Javier Milei En El Acto Por La Conmemoración Del Día Del Veterano Y De Los Caídos En La Guerra De Malvinas

Abril

77. “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo”. (Javier Milei en su discurso por un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. 2 de abril).

78. “No puedo creer que haya un solo senador que pueda votar esta aberración (…) Lo que hay que hacer es votar en contra para evitar que este Presidente pueda poner a jueces a dedo y cuando quiera". (Senador Martín Lousteau durante el debate en Senado por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte. 3 de abril).

79. “Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos (…) Evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”. (Comunicado de la Oficina del presidente sobre la decisión del senado de rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte. 3 de abril).

El Senado de la Nación rechazó el jueves 3 de abril las propuestas del Poder Ejecutivo para designar al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia (Gustavo Gavotti)

80. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”. (Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, sobre el rechazo en el Senado del pliego de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar el Tribunal. 4 de abril).

81. “No quiero hablar con ninguno. Me tienen las pelotas llenas”. (Juan Grabois sobre la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. 4 de abril).

82. “Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025”. (Cabeza de la renuncia a la corte del juez Manuel García Mansilla, dirigida al presidente Milei. 7 de abril).

83. “Tenemos compañeros que putean más a Bianco que a Adorni, ¿somos boludos?”. (Diputado Santiago Cafiero sobre la interna peronista en Buenos Aires y en referencia al ministro de Gobierno de Kicillof y al candidato en Capital de LLA. 9 de abril).

84. “Eliminamos el cepo para siempre”. (Javier Milei por cadena nacional, tras un discurso del ministro de Economía Luis Caputo. 11 de abril).

El mandatario respondió a las críticas de la oposición luego de que fuera cuestionado el rumbo económico que tomará el país

85. “Se festejó como el último penal de Montiel en el Mundial”. (Patricia Bullrich y su visión de la reacción social ante el levantamiento del cepo cambiario. 12 de abril).

86. “Es más, avísenle al campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora, porque en junio les vuelven las retenciones, claro”. (Javier Milei y un mensaje al campo el primer día de la salida del cepo cambiario. 14 de abril).

87. “Hoy, como presidenta del Partido Justicialista Nacional, y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un error político, Dios quiera me equivoque, le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política (…) que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”. (Cristina Kirchner y su apoyo al gobernador Axel Kiciloff ante una decisión que ella misma rechaza. 14 de abril).

88. “Que se olviden de las paritarias libres”. (Javier Milei ante el anuncio de la CGT de una nueva marcha para el 30 de abril. 16 de abril).

89. “Nosotros queremos que tengan una vida digna, nosotros queremos que tengan una jubilación digna, nosotros queremos que también sean reconocidos como aquellos que construyeron nuestra patria antes que nosotros”. (Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, en una iglesia de Villa Soldati donde lavó los pies de doce jubilados, como parte de la celebración de Semana Santa. 18 de abril).

El sumo pontífice participó de la misa de Pascuas

90. “Buona Pascua”. (Últimas palabras del Papa Francisco ante una multitud en la plaza San Pedro. Moriría horas después. 20 de abril).

91. “Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo”. (Cristina Kirchner a raíz de la muerte del papa Francisco. 20 de abril).

92. “Un religioso de una talla sin igual, un político severo y, especialmente, un pastor bueno”. (Mauricio Macri sobre la muerte del papa Francisco. 20 de abril).

93. “Mandriles econochantas y los micrófonos ensobrados pasen de largo”. (Javier Milei, en X, sobre el incremento de la actividad económica. 22 de abril).

94. “Jorge Bergoglio ha sido el argentino más importante de la historia”. (Javier Milei sobre el papa Francisco. 24 de abril).

95. “El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”. (Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. 24 de abril).

96. “No solo intervino en el proceso electoral argentino, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza. Es un hecho absolutamente inédito. (…) La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada. Lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional”. (Axel Kicillof sobre los dichos de Kristalina Georgieva. 25 de abril).

97. “Me dijo que eran errores de juventud”. (Versión de Javier Milei sobre la respuesta del papa Francisco cuando el hoy presidente le pidió perdón por haberlo insultado. 26 de abril).

98. “Lloramos porque se murió el padre de todos. Andá al cielo y hacé lío”. (Arzobispo Jorge García Cuerva en la misa funeral por el papa Francisco en la Catedral. 26 de abril).

99. “Insisto de nuevo, no odiamos lo suficiente a los periodistas”. (Presidente Javier Milei a su regreso de Roma. 27 de abril).

100. “Al presidente le informaron de un proyecto que permitiría dar facilidades, inversiones en Pymes que no conseguían financiamiento y le pareció una buena idea y difundió el tema”. (Explicaciones del ministro Guillermo Francos ante el Congreso por el escándalo $LIBRA. 29 de abril)

101. “Que la vayan a buscar. La tienen adentro”. (Milei y su mensaje a la oposición, luego del acuerdo con el FMI. 30 de abril).

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a Javier Milei, en un encuentro en Italia (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Mayo

102. “Es más necesario que nunca mantenernos unidos”. (Cristina Kirchner en su mensaje por el Día del Trabajador y en medio de la interna con Axel Kicillof. 1° de mayo).

103. “El periodismo es una profesión que va a desaparecer”. (Luis Caputo, ministro de Economía. 3 de mayo).

104. “Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”. (Luis Caputo, ministro de Economía. 5 de mayo).

105. “Su objetivo es dejarme fuera del proceso electoral”. (Cristina Kirchner sobre el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. 5 de mayo).

106. “Lamentable. Fin”. (Javier Milei en X luego del rechazo en el Senado del proyecto sobre Ficha Limpia. 7 de mayo)

107. “Hay gente que necesita a Cristina Kirchner en la cancha”. (Silvia Lospennato, impulsora de Ficha Limpia, luego del rechazo del proyecto en el Senado. 7 de mayo).

This handout photograph taken and released on June 7, 2025, by Vatican Media shows Pope Leo XIV (L) meeting with Argentina's President Javier Milei during a private audience at the Vatican. (Photo by Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/VATICAN MEDIA/MARIO TOMASSETTI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

108. “Las fuerzas del cielo han dado su veredicto”. (Javier Milei sobre la elección del cardenal americano Robert Prevost como Papa León XIV. 8 de mayo).

109. “Te hago una pregunta, porque veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana y de los funcionarios que tengo que echar?”. (Broma de Javier Milei en una entrevista a Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”. 9 de mayo).

110. “Vengo a llamarlos para que empecemos a clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires”. (Javier Milei en campaña en favor de Manuel Adorni. 14 de mayo).

111. “Dijimos que éramos los únicos capaces de ganarle al kirchnerismo”. (Karina Milei tras el triunfo electoral de Manuel Adorni en la Ciudad. 18 de mayo).

112. “Era tan burdo que era obvio que era un chiste”. (Luis Caputo, asesor presidencial, al comentar el video fake hecho con IA que mostró a Mauricio Macri, “bajando” la candidatura de Silvia Lospennato el mismo día de la elección. 18 de mayo).

113. “Lo que vivimos es una locura, rompe todas las reglas de juego. No me digan ahora que son tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso según el Presidente de su Gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con Inteligencia Artificial”. (Mauricio Macri sobre el falso video que anunciaba la renuncia de Lospennato, difundido el día de las elecciones en la Ciudad. 18 de mayo).

Milei: "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal"

114. “Macri está hecho un llorón, se lo ve muy de cristal”. (Javier Milei al votar en la sede de UTN de Medrano. 18 de mayo).

115. “Está grande y ya hay cosas que ya no entiende”. (Javier Milei sobre Mauricio Macri. 18 de mayo).

116. “Le hago una propuesta al Presidente: yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, si vos dejás de llorar por lo que te dicen los periodistas y los economistas”. (Desafío de Mauricio Macri a Javier Milei. 18 de mayo).

117. “El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales o los puestos de trabajo”. (Comunicado de la CGT ante el decreto presidencial que limitó el derecho de huelga. 21 de mayo).

118. “La libertad de expresión está por encima, es una locura el planteo de perseguir a los que están en las redes sociales”. (Javier Milei al justificar el falso video emitido el día de la elección en la Ciudad y que afectaba al PRO, a Mauricio Macri y a la candidata Silvia Lospennato. 21 de mayo).

119. “Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente, y dejar de pensar que la gente que se refugió en la informalidad es delincuente”. (Luis Caputo al anunciar el blanqueo de capitales, los dólares del “colchón” de los pequeños ahorristas. 22 de mayo).

120. “No te pases de vivo”. (Luis Caputo, ministro de Economía, a un periodista que lo acusó de tener “dólares bajo el colchón”. 22 de mayo).

121. “Vamos a ir juntos y vamos a ganar en septiembre y octubre”. (Javier Milei al anunciar el acuerdo con Mauricio Macri para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. 24 de mayo).

122. “¡Una docena de empanadas cuesta cuarenta y ocho mil pesos, Mirtha! ¡Cuarenta y ocho mil pesos…!”. (Ricardo Darín en la mesa de los sábados de Mirtha Legrand. 24 de mayo).

RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS" DE LA POLÉMICA EN LA MESA DE MIRTHA: "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO"

123. “En la Argentina se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos. (…) Démonos otra oportunidad, no podemos construir una Nación desde la guerra entre nosotros. Todo acto de violencia es condenable, y quiebra el tejido social”. (Definiciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Te Deum por el 25 de mayo. 25 de mayo).

124. “Roma no paga traidores”. (Javier Milei al justificar no haber saludado al jefe de Gobierno, Jorge Macri, al llegar al Te Deum en la Catedral. Tampoco saludó a la vicepresidente Victoria Villarruel. 25 de mayo).

125. “Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes. Las empanadas no valen eso, Ricardito (…) La gente come empanadas ricas por dieciséis mil pesos". (Luis Caputo, ministro de Economía, sobre los dichos de Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand. 26 de mayo).

126. “No tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno ni mal del señor Caputo… que me trató de Ricardito. Bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, debería ser un poquito más educado”. (Ricardo Darín y su opinión sobre el comentario del ministro Caputo. 26 de mayo).

127. “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre”. (Mensaje, antiguo, de Fabiola Yañez al entonces presidente Alberto Fernández. Se conoció en la causa judicial por violencia de género. 26 de mayo).

128. “Demostró ser un ignorante y un operador berreta”. (Javier Milei y su crítica a Ricardo Darín por el affaire empanadas. 30 de mayo).

129. ”Lo generaron los psicópatas de los kirchneristas”. (Javier Milei ante el reclamo de mayores sueldos de los médicos residentes del Hospital Garrahan. 30 de mayo).

Cristina Fernández de Kirchner "Voy a ser candidata en la tercera sección electoral"

Junio

130. “Voy a ponerle el hombro para hacer la mejor elección”. (Cristina Kirchner al anunciar su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral. 2 de junio).

131. “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC”. (Juliana Santillán, diputada libertaria, al citar, equivocada, cifras del INDEC. 4 de junio).

132. “Si hay leyes que tienen impacto fiscal, el Gobierno las va a vetar”. (Guillermo Francos ante el debate en Diputados de dos proyectos que contemplan aumentos a jubilados y discapacitados. 4 de junio).

133. “Hay que estar atentos a que me metan presa”. (Cristina Kirchner en un acto en Corrientes. 7 de junio).

134. “Metéme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”. (Juan Grabois al ser detenido por atrincherarse en el Instituto Perón, de Recoleta. 7 de junio).

135. “¡Muerte al socialismo!”. (Javier Milei en el Madrid Economic Forum. 8 de junio).

Mensaje de Cristina Kirchner a la Corte Suprema: “Estar presa es un certificado de dignidad”

136. “Soy una fusilada que vive”. (Cristina Kirchner en la sede del PJ y en vísperas del fallo de la Corte sobre su sentencia a seis años de cárcel. 9 de junio).

137. “En definitiva, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida –valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica– y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”. (Del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner. 9 de junio).

138. “Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”. (Javier Milei, desde Jerusalén, al conocer el fallo de la Corte sobre la apelación de Cristina Kirchner. 9 de junio).

139. “Me parece paradójico que un concepto como libertad, por el que llegó al gobierno Milei, lo vamos a terminar usando nosotros como bandera. Vamos a terminar usando la palabra libertad al lado de Cristina (…) Por supuesto, el gobierno que viene la primera condición es Cristina libre”. (Eduardo De Pedro, senador de Unión por la Patria. 14 de junio).

140. “Que salga al balcón está fuera de lugar”. (Guillermo Francos sobre las apariciones de Cristina Kirchner, con prisión domiciliaria. 15 de junio).

141. “No hay forma de frenar el amor del pueblo”. (Senador Eduardo De pedro sobre la prisión de Cristina Kirchner. 15 de junio).

142. “La chorra se cree que está de joda apareciendo tipo cucú en el balcón de San José y meneándose como de fiesta al compás de las cumbias que sus mandriles le tocan abajo”. (Diputado José Luis Espert, en X, sobre la prisión de Cristina Kirchner. 16 de junio).

143. “Disponer la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa. Establecer que la prisión domiciliaria sea cumplida en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento “D” de esta ciudad (…) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes (…) Ordenar la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado”. (Fallo del Tribunal oral Federal 2 sobre la prisión de Cristina Kirchner. 17 de junio).

En su primera aparición como detenida, Cristina Kirchner mandó un mensaje grabado para ser escuchado en el acto en la Plaza de Mayo realizado en su nombre (Maximiliano Luna)

144. “Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes (…) Los pueblos siempre vuelven”. (Mensaje grabado de Cristina Kirchner al peronismo reunido en la Plaza de mayo para protestar contra su prisión domiciliaria. 18 de junio).

145. “Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita (…) Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes”. (Resolución del TOF 2 sobre el uso que Cristina Kirchner puede hacer del balcón del departamento donde pasa su prisión domiciliaria. 19 de junio).

146. “Vengan a darle amor. El amor no perturba, lo que perturba es el odio”. (Llamamiento de Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, a que el peronismo se dé cita frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. 19 de junio).

147. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró”. (Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, en una entrevista con el rapero “Mano Brown”. 20 de junio).

148. “Tienen un descontrol de los números, pero ¿qué quieren?, si el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Si me corren un poco creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. (…) Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. Son burros sin el atributo: Kicillof es el burro eunuco (...) Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo fracasado que destruyó todo lo que tocó”. (Javier Milei sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al cierre del congreso libertario en La Plata. 26 de junio).

Javier Milei llamó a Axel Kicillof “pichón de Stalin”

149. “Sí, soy cruel, kukas inmundos, con ustedes, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que le rompen el culo a los argentinos de bien”. (Javier Milei, en el cierre del congreso libertario en La Plata. 26 de junio).

150. “Sos cruel, pero no podés ser boludo”. (Cristina Kirchner, en X, desde su prisión domiciliaria. 28 de junio).