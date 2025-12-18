Política

Magario convocó a sesionar en febrero y continúa la disputa del peronismo por las autoridades en el Senado

Tras la presión del kirchnerismo para definir las vicepresidencias, la vicegobernadora dispuso llamar a sesión, pero para principios del año que viene. Será a la par de la definición por el PJ bonaerense. Un libertario dialoguista en la línea de sucesión

Guardar
Verónica Magario en el Senado
Verónica Magario en el Senado bonaerense

La vicegobernadora Verónica Magario resistió la presión del kirchnerismo en el Senado bonaerense, que le reclamaba realizar una sesión extraordinaria para definir las vicepresidencias de la Cámara alta y tratar dos proyectos de ley del Ejecutivo que perderán estado parlamentario. Tras varios pedidos de un grupo de legisladores que reportan políticamente a Cristina Kirchner, la titular de la Cámara alta definió convocar a sesión, pero recién para el 26 de febrero del año entrante.

Esta decisión decanta en que dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que fueron sancionados en Diputados y aguardaban su tratamiento en el Senado perderán estado parlamentario. Deberán volver a presentarse para su tratamiento desde cero. Se trata de la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Ambas iniciativas se aprobaron en Diputados.

Sin embargo, el motivo detrás de la demanda de once legisladores kirchneristas —Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi— tiene que ver con la definición de la Vicepresidencia 1° de la Cámara alta y el resto de los lugares, que tras la sesión de jura de los nuevos legisladores quedaron acéfalos por falta de acuerdo interno. La única vicepresidencia vigente es la 5ta que ocupa el senador del bloque Unión y Libertad, Carlos Kikuchi. Es decir, ante una eventual ausencia de Kicillof y Magario al mismo tiempo, la línea de sucesión está desierta. Algunas posiciones admiten que ese lugar podría ocuparlo Kikuchi

Kicillof, Magario, Larroque y Carlos
Kicillof, Magario, Larroque y Carlos Bianco

La condición que reúne la vicepresidencia primera —que está en la línea de sucesión— es uno de los puntos que ponen sobre la mesa desde el sector de Kicillof para explicar la avanzada del kirchnerismo en este tema. “Quieren meterse con la sucesión del gobernador”, explicó un dirigente del Movimiento Derecho al Futuro a este medio. Por ello, el Ejecutivo promueve a la senadora Ayelén Durán para ese lugar. Se trata de una legisladora oriunda de Bahía Blanca y que formaba parte de la estructura de La Cámpora, pero que desde hace un tiempo está corrida de la organización que comanda Máximo Kirchner. Dio un paso al costado cuando el actual ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, tomó distancia del camporismo y formó primero la agrupación La Patria es el Otro, que luego decantó todo en el Movimiento Derecho al Futuro; el conglomerado de espacios que responden a Kicillof.

El kirchnerismo, que tiene mayoría dentro del bloque peronista en el Senado, auspicia la postulación del intendente de José C. Paz, Mario Ishii para la vicepresidencia primera de la Cámara alta. “Mario ganó 44 elecciones, es un intendente del peronismo y tiene el aval de Cristina: antecedentes le sobran y no es que es uno nuestro”, contrargumenta un camporista.

Este miércoles por la noche, Magario largó la convocatoria a los 46 senadores. La notificación y la fecha elegida no causó sorpresa tanto para oficialistas como para opositores. Hasta ese momento era una incertidumbre cómo se iba a mover la vicegobernadora con este tema. Algo similar a lo que sucedió esta semana cuando decidió renunciar a la banca como diputada provincial, a la que llegó luego de haber encabezado la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre. Sin certezas de si luego le iba a votar la licencia como diputada para regresar al Senado, la vicegobernadora decidió cortar de raíz y directamente renunciar como diputada y ni siquiera jurar como integrante de la Cámara baja.

La discusión por el PJ
La discusión por el PJ bonaerense también interviene en la negociación de las vicepresidencias del Senado provincial

La fecha elegida tampoco es inocente. Para ese momento -fines de febrero del 2026- se espera que el Partido Justicialista bonaerense entre en una etapa definitoria sobre la renovación de autoridades. Este jueves venció el mandato de Máximo Kirchner al frente del partido y este viernes habrá una reunión del Consejo del partido en el municipio de Malvinas Argentinas. Se espera que allí, se acuerde la prórroga al mandato de Kirchner hasta principios del 2026 y a partir de este viernes se buscará una salida que permita sostener la unidad del peronismo.

Además, Magario tiene fuertes intenciones de quedar al frente del Partido Justicialista bonaerense. En su espacio y el axelismo aseguran que la presión por la vicepresidencia del Senado también tiene que ver con la negociación por el PJ provincial.

En las últimas horas, como adelantó Infobae, el kirchnerismo le propuso a los interlocutores de Kicillof —a través del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín— un esquema de unidad “para que Axel pueda caminar tranquilo el 2026”; a cambio de sostener la presencia en el esquema de lo que será el nuevo consejo del partido y particularmente retener los lugares de los apoderados del partido y las sillas en la junta electoral. Un combo difícil de aceptar para el kicillofismo.

Temas Relacionados

Senado bonaerensePJ BonaerenseMáximo KirchnerVerónica MagarioAxel KicillofVicepresidencia 1°2026Carlos KikuchiPeronismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno le baja el tono la movilización de la CGT contra la reforma laboral: “Es un día normal”

Pese a las restricciones en el acceso y la concentración de manifestantes en Plaza de Mayo, en el Ejecutivo minimizan el impacto. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sigue el minuto a minuto desde el Comando Unificado. Javier Milei se encuentra en Casa Rosada

El Gobierno le baja el

El Gobierno buscará resolver en el Senado las derogaciones de universidades y discapacidad y comienza a pensar una estrategia

La mesa política se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior. De todas formas, las autoridades nacionales celebran la respuesta de los mercados por la media sanción del Presupuesto 2026

El Gobierno buscará resolver en

Marcha contra la reforma laboral del Gobierno: la CGT amenazó con un paro nacional si se aprueba el proyecto en el Senado

Sindicales, organizaciones sociales y políticas se concentran frente a la Casa Rosada, en rechazo al proyecto de “modernización laboral” del Gobierno. Qué dice el duro documento leído en el acto

Marcha contra la reforma laboral

“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO con La Libertad Avanza tras las designaciones en la AGN

Acusan al gobierno de pactar con el kirchnerismo. “Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron a Infobae allegados al expresidente Mauricio Macri

“La relación está rota”: crece

El oficialismo acelera y busca tener hoy el dictamen de la Reforma Laboral

Patricia Bullrich pretende tener el proyecto listo para llevarlo al recinto después de Navidad. Durante la mañana, la legisladora de LLA presidió una segunda jornada de exposiciones contrapuestas entre abogados laboralistas, empresarios y referentes culturales

El oficialismo acelera y busca
DEPORTES
Cuánto deberán pagar los pilotos

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

TELESHOW
Homero Pettinato aseguró que alguien

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 29

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas