Magario convocó a sesionar en febrero y continúa la disputa del peronismo por las autoridades en el Senado

Verónica Magario en el Senado bonaerense

La vicegobernadora Verónica Magario resistió la presión del kirchnerismo en el Senado bonaerense, que le reclamaba realizar una sesión extraordinaria para definir las vicepresidencias de la Cámara alta y tratar dos proyectos de ley del Ejecutivo que perderán estado parlamentario. Tras varios pedidos de un grupo de legisladores que reportan políticamente a Cristina Kirchner, la titular de la Cámara alta definió convocar a sesión, pero recién para el 26 de febrero del año entrante.

Esta decisión decanta en que dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que fueron sancionados en Diputados y aguardaban su tratamiento en el Senado perderán estado parlamentario. Deberán volver a presentarse para su tratamiento desde cero. Se trata de la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Ambas iniciativas se aprobaron en Diputados.

Sin embargo, el motivo detrás de la demanda de once legisladores kirchneristas —Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi— tiene que ver con la definición de la Vicepresidencia 1° de la Cámara alta y el resto de los lugares, que tras la sesión de jura de los nuevos legisladores quedaron acéfalos por falta de acuerdo interno. La única vicepresidencia vigente es la 5ta que ocupa el senador del bloque Unión y Libertad, Carlos Kikuchi. Es decir, ante una eventual ausencia de Kicillof y Magario al mismo tiempo, la línea de sucesión está desierta. Algunas posiciones admiten que ese lugar podría ocuparlo Kikuchi

Kicillof, Magario, Larroque y Carlos Bianco

La condición que reúne la vicepresidencia primera —que está en la línea de sucesión— es uno de los puntos que ponen sobre la mesa desde el sector de Kicillof para explicar la avanzada del kirchnerismo en este tema. “Quieren meterse con la sucesión del gobernador”, explicó un dirigente del Movimiento Derecho al Futuro a este medio. Por ello, el Ejecutivo promueve a la senadora Ayelén Durán para ese lugar. Se trata de una legisladora oriunda de Bahía Blanca y que formaba parte de la estructura de La Cámpora, pero que desde hace un tiempo está corrida de la organización que comanda Máximo Kirchner. Dio un paso al costado cuando el actual ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, tomó distancia del camporismo y formó primero la agrupación La Patria es el Otro, que luego decantó todo en el Movimiento Derecho al Futuro; el conglomerado de espacios que responden a Kicillof.

El kirchnerismo, que tiene mayoría dentro del bloque peronista en el Senado, auspicia la postulación del intendente de José C. Paz, Mario Ishii para la vicepresidencia primera de la Cámara alta. “Mario ganó 44 elecciones, es un intendente del peronismo y tiene el aval de Cristina: antecedentes le sobran y no es que es uno nuestro”, contrargumenta un camporista.

Este miércoles por la noche, Magario largó la convocatoria a los 46 senadores. La notificación y la fecha elegida no causó sorpresa tanto para oficialistas como para opositores. Hasta ese momento era una incertidumbre cómo se iba a mover la vicegobernadora con este tema. Algo similar a lo que sucedió esta semana cuando decidió renunciar a la banca como diputada provincial, a la que llegó luego de haber encabezado la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre. Sin certezas de si luego le iba a votar la licencia como diputada para regresar al Senado, la vicegobernadora decidió cortar de raíz y directamente renunciar como diputada y ni siquiera jurar como integrante de la Cámara baja.

La discusión por el PJ bonaerense también interviene en la negociación de las vicepresidencias del Senado provincial

La fecha elegida tampoco es inocente. Para ese momento -fines de febrero del 2026- se espera que el Partido Justicialista bonaerense entre en una etapa definitoria sobre la renovación de autoridades. Este jueves venció el mandato de Máximo Kirchner al frente del partido y este viernes habrá una reunión del Consejo del partido en el municipio de Malvinas Argentinas. Se espera que allí, se acuerde la prórroga al mandato de Kirchner hasta principios del 2026 y a partir de este viernes se buscará una salida que permita sostener la unidad del peronismo.

Además, Magario tiene fuertes intenciones de quedar al frente del Partido Justicialista bonaerense. En su espacio y el axelismo aseguran que la presión por la vicepresidencia del Senado también tiene que ver con la negociación por el PJ provincial.

En las últimas horas, como adelantó Infobae, el kirchnerismo le propuso a los interlocutores de Kicillof —a través del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín— un esquema de unidad “para que Axel pueda caminar tranquilo el 2026”; a cambio de sostener la presencia en el esquema de lo que será el nuevo consejo del partido y particularmente retener los lugares de los apoderados del partido y las sillas en la junta electoral. Un combo difícil de aceptar para el kicillofismo.