Magario no asumirá su banca como diputada provincial y seguirá como vicegobernadora

Verónica Magario (Aglaplata)

Finalmente, en el marco de la discusión interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que tiene sobre la mesa la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial, la vicegobernadora Verónica Magario definió que no asumirá a su banca como diputada provincial a la que accedió luego de encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

La decisión llegó en un momento de tensión que se vive en el Senado provincial, en donde el kirchnerismo le viene reclamando una sesión extraordinaria para tratar dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que pierden estado parlamentario de no tratarse antes de fin de año y, sobre todo, la presión por definir las vicepresidencias en la Cámara alta; negociación en la que Cristina Kirchner propone al intendente de José C. Paz, Mario Ishii para ocupar ese sillón estratégico, tanto en la administración de la Cámara alta, como en la línea sucesoria del Gobierno provincial. Detrás del gobernador y la vicegobernadora, continúa el vicepresidente 1° del Senado.

La vicegobernadora Verónica Magario y Axel Kicillof

Este martes por la tarde, en la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados, Magario presentó la renuncia a su banca electiva, a la que nunca juró. Lo hizo mediante nota a la presidencia. Así, bloqueó la posibilidad de que una vez jurada su banca como diputada no le voten la licencia para que regrese al Senado; lo que era una de las hipótesis que manejaban en el axelismo como parte de la discusión interna en la que se encuentra enfrascada el peronismo.

En su lugar asumirá Silvina Nardini. Se trata de una concejal del municipio de Ensenada y que responde políticamente a su intendente, Mario Secco. De esta forma, Kicillof no pierde presencia dentro del bloque peronista, aunque los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, siguen siendo “minoría” en la bancada oficialista.

“Por mis hijos, por el pueblo de Ensenada y por el mejor intendente de su historia, Mario Secco; por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública. Con Hebe como bandera, por los 30 mil y por la lucha de lucha irrenunciable la igualdad de oportunidades y la justicia social; sí juro”, fue la jura de la sucesora de Magario. En uno de los palcos aplaudían el intendente de Ensenada, Mario Secco y la exdiputada provincial, Susana González, que en los próximos días llegará a la presidencia del consorcio del Puerto La Plata.

La renuncia de Magario fue leída en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, destacando que el reemplazo de la diputada electa será de carácter definitivo.

Así, la candidatura de Magario fue de carácter testimonial. Mismo camino que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien también fue electo legislador en las últimas elecciones por ir en la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral. Fue electo senador, juró a su banca y seguidamente pidió licencia para continuar en el gabinete bonaerense, por pedido y decisión de Kicillof.

Magario junto a Katopodis. El ministro de Infraestructura pidió licenia como senador. La vicegobernadora renunció a banca como diputada

En la sesión de este martes también se votó la licencia extraordinaria del diputado kicillofista, Gustavo Pulti; quien regresó a Mar del Plata para convertirse en concejal; mientras se aguarda quien asumirá como presidente del puerto de la ciudad balnearia. Pulti es uno de los que suena para ese cargo.

En el lugar de Pulti, asumió el camporista José Ignacio Rossi, quien desempeña funciones dentro del Instituto Cultural como vicepresidente del organismo que conduce Florencia Saintout. Rossi sí juró su banca, aunque por el momento no hay certezas si luego pedirá licencia a su banca para seguir en tareas ejecutivas.