Escala la tensión en el Senado bonaerense y el kirchnerismo insiste en designar a las autoridades

Escala la tensión en el Senado de PBA y piden designar a las autoridades parlamentarias

La escalada de tensión en el peronismo dentro de la provincia de Buenos Aires tiene un nuevo capítulo en las últimas horas tras una nueva presentación para convocar a una sesión especial que fue presentado por los legisladores que responden a Cristina Kirchner. Mientras tanto, del lado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desconfían de esta convocatoria y tiene que ver con la elección de autoridades del Senado.

Como viene contando Infobae, la tensión por la designación de los principales cargos en la Cámara Alta bonaerense tiene que ver con la lucha por la vicepresidencia 1°, que está tercero en la línea de sucesión. Desde el Ejecutivo local buscan que ese lugar quede en manos de un aliado al Movimiento Derecho al Futuro. Sin embargo, desde el sector que responde a la ex presidenta quieren imponer al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishi.

La movida formal de los legisladores kirchneristas se materializó nuevamente con una nota elevada a la presidencia del Senado. En el escrito, firmado por once senadores encabezados por Evelyn Díaz y Sergio Berni, se reitera la solicitud de convocatoria a una sesión especial. Ahora la Cámara tendrá 72 horas para convocar a los legisladores y debatir los proyectos.

El pedido especifica una agenda que abarca temas desde la toma de juramento de reemplazos de los legisladores que pidieron licencia como Gabriel Kreplak y Diego Valenzuela, hasta el tratamiento de dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo bonaerense: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. También figura el punto donde piden la “Elección de Autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia”.

Respecto a esto, un punto clave que piden del kirchnerismo es que los secretarios administrativos y legislativos actuales no firmen nada: “En el marco de la próxima elección de las nuevas autoridades del Cuerpo, lo que implica la renovación de los mandatos de los funcionarios, y en atención a lo prescripto por el Artículo 212 del Reglamento Interno, dejamos expresa constancia que los Señores Secretarios Administrativo y Legislativo, deberán abstenerse de realizar cualquier acto de la administración, por cuanto sus mandatos se encuentran supeditados a la voluntad del Cuerpo”.

La presión pública por concretar la sesión extraordinaria expuso nuevamente la profundidad de las divergencias dentro del bloque peronista. Mencionando este escenario, consultado por Infobae, un colaborador cercano al Ejecutivo sostuvo: “Estuvieron seis años para tratar esos proyectos —creación de un Centro de Industria Farmacéutica y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud— y de golpe se acordaron. Es un poco raro”.

Verónica Magario en el Senado bonaerense

Cabe remarcar que tanto el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud fueron impulsados originalmente por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, referente de La Cámpora. Las iniciativas tuvieron media sanción en Diputados el año pasado, pero nunca fueron tratadas en el Senado, dilatándose hasta esta nueva instancia de disputa política.

Las diferencias se amplifican por la puja central sobre la vicepresidencia 1° del Senado, un puesto clave en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo. Hasta el 10 de diciembre, el cargo correspondía a Luis Vivona, alineado al kirchnerismo. Tras la finalización de su mandato, la disputa se centra entre Ishii y la postura del sector de Kicillof, que impulsa a la senadora Ayelén Durán. El ex intendente representa el acercamiento al sector de jefes comunales, un gesto que el kirchnerismo presenta como muestra de apertura, mientras que Durán, identificada hace tiempo con La Cámpora, pero luego alineada al entorno del gobernador, encarna la opción preferida del Ejecutivo provincial.

En este marco de tensión, la semana quedó marcada además por la decisión de Verónica Magario de presentar su renuncia definitiva a la banca de diputada provincial, por la que fue electa encabezando la lista de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral. Magario no llegó a asumir formalmente y, mediante nota presentada este martes por la tarde, notificó su renuncia priorizando el resguardo de equilibrios internos y bloqueando la alternativa de que el bloque oficialista le rechace la licencia para su regreso al Senado.

La vacante de Magario será ocupada por Silvina Nardini, concejal de Ensenada, que responde al intendente Mario Secco, cercano a Kicillof. La flamante diputada juró; “Por mis hijos, por el pueblo de Ensenada y por el mejor intendente de su historia, Mario Secco; por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública. Con Hebe como bandera, por los 30 mil y por la lucha de lucha irrenunciable la igualdad de oportunidades y la justicia social; sí juro”.