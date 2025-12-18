El cristinismo le propone a Kicillof un acuerdo de unidad para el PJ Bonaerense, pero pide respetar los lugares claves

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

El cristinismo y el kicillofismo están en plena rosca política para definir qué hacer con el PJ Bonaerense. Por estas horas se realiza un encuentro privado entre el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, por el lado de Kicillof, con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el lado de Máximo Kirchner.

El sector kirchnerista llevó a esa reunión la propuesta de cerrar un acuerdo de unidad en la antesala de la reunión del consejo partidario, que se llevará a cabo mañana en Malvinas Argentinas y en el que Kirchner va a someter a discusión la próxima fecha de las elecciones partidarias para renovar las autoridades.

El cristinismo propone conformar una lista de unidad para que “Axel pueda caminar tranquilo en el 2026″. Esa afirmación tiene dos verdades anudadas. El reconocimiento al que el principal candidato del espacio es el gobernador bonaerense y la decisión de evitar una elección interna.

La iniciativa del acuerdo de unidad viene acompañado de una condición clave: que el reparto de lugares siga igual que hasta ahora en lo que respecto a los apoderados y la junta electoral, que son los lugares determinantes en el armado partidario.

Los apoderados del partido son Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli y Ulises “Coco” Giménez. Tres históricos del PJ más el presidente del bloque de diputados, hombre de confianza de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de la junta electoral, que la preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, la situación es distinta porque hay nombres propios vinculados a Kicillof, como es el caso de Cristina Álvarez Rodríguez, Verónica Magario y Mariano Cascallares, o enfrentados con La Cámpora, como el ex intendente de Hurlingham ”Juanchi” Zabaleta.

Ahí reside el principal punto de conflicto para el kicillofismo, porque los apoderados del partido y los integrantes de la junta electoral responden, directa o indirectamente, a la conducción de Cristina Kirchner, con quien Otermin se habría juntado en las últimas horas, antes de llevar la propuesta a la reunión de este mediodía.

Por otra parte, dejan vacante la discusión por el nombre del próximo presidente. No confirman la decisión de insistir con un mandato más de Máximo Kirchner, ni obturan la posibilidad de que sea el sector de Kicillof el que ponga el nombre. En La Plata la que tiene más consenso para llegar a esa silla es la vicegobernadora Verónica Magario.

