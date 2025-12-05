Política

“Rapidito Toto”: la respuesta de Kicillof a Caputo para que Nación autorice el endeudamiento

El gobernador bonaerense reclamó al ministro de Economía que avale la toma de deuda que PBA consiguió esta semana tras la sanción legislativa. “Simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia, que vienen de la época de Vidal”, enfatizó

Kicillof pidió que Nación avale la toma de deuda para PBA (video Página 12)

Una nueva disputa atada al endeudamiento aprobado en la Legislatura bonaerense se abre entre el gobierno de Axel Kicillof y la Casa Rosada. Distintos funcionarios de la administración libertaria ya plantearon que el gobierno de Javier Milei no prestará su aval para que la provincia de Buenos Aires logre colocar la deuda que ambas cámaras legislativas le autorizaron a partir de la sanción de la ley de financiamiento aprobada en la madrugada del jueves en La Plata. Ante este escenario, Kicillof planteó: “La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Es eso, no tengo ningún problema; pero lo que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto —por el ministro Luis Caputo— y que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no pueden armarnos”.

Por la ley de Responsabilidad Fiscal, Nación tiene que dar su aval a la emisión de deuda que vayan a tomar las provincias y los municipios. El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal dispone que, para que los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios puedan acceder a operaciones de endeudamiento, así como otorgar garantías y avales, deben presentar la documentación pertinente ante el Ministerio del Interior. Este procedimiento, según el artículo 25 de la normativa, requiere que el Ministerio del Interior, en conjunto con el Ministerio de Economía, realice un análisis para autorizar dichas operaciones, siempre en concordancia con los principios establecidos por la ley.

El artículo 25 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal subraya que “los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio del Interior, el que conjuntamente con el Ministerio de Economía efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”. Además, precisa que “para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones”.

El Senado bonaerense convirtió en
El Senado bonaerense convirtió en Ley la autorización de endeudamiento para el período 2026

Tras la aprobación de la ley de financiamiento para PBA en que los bloques de La Libertad Avanza, la Izquierda y el PRO rechazaron; este último solo en particular al artículo uno del proyecto por entender que se trata de “nueva deuda”, aunque sí acompañaron el punto del rollover y la creación de un fondo para municipios; figuras de LLA plantearon que el gobierno nacional no dará su aval para la colocación de deuda nueva para PBA. Puntualmente, la autorización de deuda que se encuentra explicitada en el artículo 1 del proyecto aprobado en la madrugada de este jueves, tanto en Diputados como en el Senado bonaerense.

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema y planteó: “hay un tema importante ahí; en la ley de responsabilidad fiscal las provincias se comprometen a no tomar deuda, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla; por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a una autorización”.

“Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Es un tema que el secretario de Hacienda -Carlos Guberman- ha venido repitiéndole a las provincias desde hace varios meses y las provincias tienen que acomodarse a esto”; dijo Caputo en declaraciones a A24. También dijo que el “costo argentino está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y provincias, que en Nación. No hemos hecho otra cosa que bajar impuesto y estabilizar la macro”.

Un planteo más político lanzó sobre este punto el diputado nacional y presidente del partido de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. “No lo vamos a convalidar bajo ningún punto de vista. Estamos proponiendo un cambio de era y estamos poniendo, en virtud de lo que está sucediendo en el país, un cambio de era y en ese cambio de era estamos poniendo reglas claras sobre la mesa”; dijo a LN +.

Cerca de Kicillof confiaron a Infobae la posición de los miembros del Gobierno nacional en los medios “es puro show”, y que el diálogo es otro. “Caputo sabe que somos la provincia más austera y que tenemos sustentabilidad en las cuentas. También saben que lo que estamos pidiendo es el rolloveo de la deuda”, dejan trascender.

Semanas atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había advertido que la Nación estaba negociando con las provincias —vía el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli— los avales para tomar deuda, a cambio del respaldo en el Congreso para avanzar con el Presupuesto 2026 y otras reformas estructurales que deben pasar por el Poder Legislativo; dejando trascender que a la gestión de Kicillof no le iban a dar el aval del endeudamiento por diferencias políticas.

“Nos deben 13 mil millones de pesos. ¿Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires?, que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que nos robaron a la Provincia, en vez de hablar acá que tenemos que hacer nosotros. Que nos devuelvan porque estamos reclamando ante la corte suprema de Justicia que le está dando la razón a todas las provincias. Esperemos que prontamente nos reciban a nosotros y entonces nos devuelvan a Milei lo que le robó a los bonaerenses”, expresó Kicillof este viernes luego de la entrega de 40 nuevos móviles de la policía bonaerense para la ciudad de La Plata, junto a su intendente Julio Alak y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

