Política

El gobierno de Kicillof aseguró que la Nación le bloquea a la provincia de Buenos Aires la posibilidad de tomar deuda

En medio de la negociación de Santilli con los gobernadores, el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó que para aprobar el Presupuesto 2026, la Nación condiciona a las provincias con el aval para hacer obra pública financiada por organismos internacionales

Guardar
El gobierno bonaerense espera el
El gobierno bonaerense espera el aval de la Casa Rosada para acceder a financiamiento. Crédito: Aglapalata-fotonoticias

El cortocircuito de la relación entre la Nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires entró en una nueva fase en medio de la negociación por el Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei espera aprobar con el respaldo de los gobernadores. Los mandatarios provinciales que vienen reuniéndose con el ministro del Interior, Diego Santilli, ven en que si bien no hay liberación directa de recursos, la llegada del ex diputado nacional al gabinete nacional le dio celeridad a las autorizaciones que debe hacer la Nación para que las provincias puedan ejecutar sus propios compromisos de deuda. Pero en La Plata sostienen que eso no sucede con Buenos Aires.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue categórico este lunes. El funcionario de confianza de Axel Kicillof describió que “el ministro Santilli no se reunió con nosotros, pero sí se está reuniendo con otras 20 provincias y lo que les pide a cambio, lo que les ofrece, mejor dicho, a cambio de la aprobación del presupuesto, es que le va a dar los avales para endeudamiento”, y que esa instancia “tampoco está pasando”, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la Nación puede no aplicar la autorización para que la gestión de Kicillof pueda ejecutar el endeudamiento conseguido en la Legislatura bonaerense o bien crediticiamente con organismos internacionales para la ejecución de infraestructura.

Carlos Bianco, mano derecha del
Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Kicillof, planteó la falta de diálogo con el gobierno nacional

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establece en su artículo 25 que “los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al MINISTERIO DEL INTERIOR, el que conjuntamente con el MINISTERIO DE ECONOMÍA efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”, y que “para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones”.

En la dinámica política, Santilli viene reuniéndose con el grueso de los gobernadores —con excepción de Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella— con el objetivo de obtener en principio el respaldo de los mandatarios para la aprobación del Presupuesto 2026. En esas reuniones el tema de las autorizaciones se pone sobre la mesa. El miércoles, en la conferencia de prensa que compartieron Santilli y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, el mandatario entrerriano planteó que habían abordado muchos temas y que su provincia iba a poder “encarar muchas obras con el financiamiento de organismos multilaterales”, gracias “al aval soberano del gobierno nacional”. Lo describió como una “revolución en el arreglo de las rutas destruidas que heredamos”, cuya intervención será “precisamente a partir de esta asistencia financiera con el aval de la Nación”. Se trata de obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Diego Santilli y Rogelio Frigerio,
Diego Santilli y Rogelio Frigerio, en uno de los encuentros que el ministro del Interior mantuvo con mandatarios provinciales

En el caso de la provincia que gobierna Kicillof, el Ejecutivo bonaerense se encuentra en plena negociación política para aprobar su presupuesto provincial, la ley Fiscal Impositiva y —lo que más requiere— una ley de financiamiento con distintas autorizaciones de deuda, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Sector Público Provincial. Hay un artículo donde solicita un pedido de endeudamiento por hasta USD 1.045 millones y otro por hasta USD 1.990 millones.

De conseguir el respaldo legislativo, Buenos Aires igualmente requerirá del aval del ministerio del Interior y de Economía para poder aplicar la toma de deuda. “Ahora lo utilizan de medio de cambio para obtener los votos para el Presupuesto”, recriminó Bianco. “Históricamente, las negociaciones tenían que ver con hacer una obra, destinar recursos, etcétera. Ahora solamente te ofrecen darte un papelito que te dice: ‘si te conseguís la plata, te dejo la que la ejecutes’. Es eso lo que está pasando, cosa que nos genera grandísima preocupación”, amplió.

En la conferencia de prensa que encabezó este lunes también participó el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que enfatizó en línea con la situación descrita por Bianco que “el nivel de participación del crédito de internacional, de los préstamos multilaterales en la cartera del ministerio es de más del 30% y lo importante es que estemos aprovechando estos créditos que son una rueda de auxilio muy importante”. Ejemplificó que la obra del Río Salado ya tiene de parte de la Provincia un crédito aprobado. “Estamos a punto de licitarlo, pero falta indefectiblemente la no objeción del gobierno nacional”, planteó.

La relación entre la Provincia de Buenos Aires y Casa Rosada es compleja. “El Gobierno nacional le debe al pueblo bonaerense casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas. Ese es el planteo que queríamos presentar en una reunión formal con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ante la ausencia total de respuesta institucional tomamos la decisión de volver a exponer públicamente la magnitud de este reclamo”, volvió a plantear Bianco este lunes.

Temas Relacionados

últimas noticiasprovincia de Buenos AiresDiego SantilliCarlos BiancoEndeudamientoPresupuesto 2026Axel KicillofJavier Milei

Últimas Noticias

Gobernadores, empresarios y académicos se reunirán en la UBA para discutir estrategias de crecimiento económico

El encuentro será en la facultad de Ciencias Económicas y busca poner en debate políticas de desarrollo y aumento de la producción. Concurrirán oficialistas, opositores y directivos de grandes empresas

Gobernadores, empresarios y académicos se

Esta es la fecha de entrega de las tarjetas vencidas del Banco del Bienestar

A partir de la entrega, los jóvenes podrán contar con el medio necesario para recibir el apoyo económico, el cual se otorga cada dos meses

Esta es la fecha de

El complejo entramado de negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores ante la reforma laboral y el presupuesto

El oficialismo refuerza el diálogo pero restringe concesiones, avanzando con reuniones reservadas ante la presión de definir apoyos clave antes del recambio legislativo

El complejo entramado de negociaciones

Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026

El mandatario estará presente en el evento que se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center

Javier Milei participará junto a

El Gobierno suma apoyo de gobernadores para el Presupuesto 2026: acordó con el líder de Chaco y recibió a Weretilneck

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron hoy con Leandro Zdero en Casa Rosada. Luego estuvieron con el mandatario de Río Negro, que se fue del palacio de gobierno sin realizar declaraciones

El Gobierno suma apoyo de
DEPORTES
Las confesiones de Riquelme: del

Las confesiones de Riquelme: del especial elogio a Palermo a la estrella mundial que no llegó a Boca por una lesión

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico a los 28 años

El director de Alpine reveló detalles del auto que manejará Colapinto durante 2026 en la F1: “Nada es para siempre”

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

TELESHOW
Eugenia Tobal contó cómo sigue

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

INFOBAE AMÉRICA

Pingüinos en peligro: cuál es

Pingüinos en peligro: cuál es la zona costera que perdió el 80% de sus ejemplares

La economía japonesa se contrae por primera vez en seis trimestres debido al impacto arancelario

Paul McCartney lanzará un “tema silencioso” como prostesta contra el proyecto sobre la IA

La Unión Europea plantea una subvención de hasta 90.000 millones de euros para Ucrania si no se usan los activos rusos congelados

Un submarino de la OTAN hundió un barco en una prueba de torpedos durante un ejercicio militar