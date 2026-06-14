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Operativos en mar y tierra golpean estructuras vinculadas al narcotráfico en Panamá

Los tribunales también registraron movimientos en casos relacionados con drogas, incluyendo una nueva condena y la reprogramación de una audiencia contra 41 imputados.

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Las autoridades decomisaron 2,427 paquetes de presunta droga durante una operación marítima realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Tomada de la PN
Las autoridades decomisaron 2,427 paquetes de presunta droga durante una operación marítima realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Tomada de la PN

Panamá decomisó en los últimos días casi 2,800 paquetes de presunta droga decomisados, varias personas aprehendidas, una nueva condena por narcotráfico y procesos judiciales que continúan avanzando contra estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Los resultados forman parte de una serie de operaciones desarrolladas por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, tanto en tierra firme como en aguas del Pacífico panameño.

El mayor decomiso se registró al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Durante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectaron una embarcación en actitud sospechosa cuyos ocupantes intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades.

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Según el Ministerio Público, durante la persecución los tripulantes comenzaron a lanzar bultos al mar en un aparente intento por deshacerse de la carga ilegal. Sin embargo, la embarcación fue interceptada y sus dos ocupantes, ambos ciudadanos colombianos, fueron aprehendidos.

Múltiples lanchas de la Policía Nacional de Panamá rodean una embarcación de casco gris cargada con paquetes rectangulares de droga en alta mar.
Panamá es considerado un punto estratégico para el tránsito de cargamentos ilícitos debido a su posición geográfica y conectividad marítima.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las diligencias de verificación y conteo realizadas por la Fiscalía de Drogas, se determinó que los 57 bultos recuperados contenían 2,427 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita.

Las autoridades consideran que esta ruta marítima continúa siendo una de las más utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos procedentes de Suramérica con destino a mercados de Centroamérica, Norteamérica y Europa.

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Mientras tanto, en la provincia de Coclé también se desarrolló un operativo que permitió la incautación de otros 365 paquetes de presunta droga.

La diligencia se realizó en Río Hato, donde unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas ejecutaron un allanamiento autorizado por un juez de garantías a una camioneta que transportaba ocho bultos con la sustancia ilícita. Durante la operación fue aprehendido un hombre de 32 años.

El caso avanzó rápidamente en los tribunales. La juez de garantías de Coclé, Ilsis Samaniego Robles, validó un acuerdo de pena suscrito entre las partes y condenó al acusado a 96 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas.

Primer plano de la espalda de una persona con las manos esposadas. Viste una sudadera gris y pantalones vaqueros azules. El fondo es un suelo de asfalto.
. Un ciudadano fue condenado a ocho años de prisión por posesión agravada de drogas tras la validación de un acuerdo de pena en Coclé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia también incluyó una multa de 200 dólares a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá ser cancelada en el plazo de un año.

Otro de los operativos se desarrolló en Panamá Este. La Fiscalía de Drogas realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Los Cántaros No. 1, en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde fueron aprehendidas dos personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico.

Durante la diligencia se decomisaron múltiples envoltorios y carrizos plásticos con polvo blanco, hierba seca, un cigarrillo artesanal, una pesa digital con residuos de sustancias ilícitas y otros elementos que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades continúan analizando las evidencias para determinar el alcance de las operaciones que presuntamente se realizaban desde el inmueble. Mientras avanzan los decomisos y capturas, los tribunales también mantienen abiertos procesos contra organizaciones criminales de mayor alcance.

Fotografía cenital de una mesa de madera oscura con una carpeta judicial beige, un mazo de juez de madera, bolsas de evidencia con polvo y cristales, y billetes de dólar.
El caso Escorpión involucra a 41 personas investigadas por presunta conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana fue reprogramada para el próximo 16 de noviembre la audiencia intermedia del denominado caso Escorpión, una investigación iniciada en 2022 contra grupos criminales presuntamente dedicados a la recepción, almacenamiento y transporte de drogas a través de las costas del Pacífico panameño.

La audiencia fue aplazada por la inasistencia de uno de los imputados y la ausencia de varios abogados defensores. El proceso involucra a 41 personas acusadas de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con información judicial, 18 de los imputados permanecen bajo detención provisional, mientras otros 17 mantienen medidas cautelares de reporte periódico y seis cumplen detención domiciliaria.

Las autoridades sostienen que estas organizaciones forman parte de las estructuras logísticas utilizadas por redes internacionales de narcotráfico para recibir cargamentos procedentes del sur del continente y trasladarlos hacia otros mercados.

Los resultados obtenidos durante la semana reflejan las distintas fases de la lucha antidrogas que desarrollan las autoridades panameñas.

En lo que va de 2026, Panamá registra un total acumulado de 43 toneladas de droga decomisadas a nivel nacional. Cortesía
En lo que va de 2026, Panamá registra un total acumulado de 43 toneladas de droga decomisadas a nivel nacional. Cortesía

Por un lado continúan los operativos marítimos y terrestres para interceptar cargamentos ilícitos; por otro, avanzan las investigaciones que buscan desarticular organizaciones criminales completas; y paralelamente los tribunales continúan emitiendo condenas contra personas vinculadas al tráfico de drogas.

La ubicación geográfica de Panamá, sus extensas costas en el Pacífico y el Caribe, así como su condición de centro logístico regional, continúan convirtiendo al país en un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Frente a este escenario, fiscales y estamentos de seguridad mantienen operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e inteligencia con el objetivo de afectar las estructuras criminales que utilizan el territorio panameño como ruta para el traslado de sustancias ilícitas.

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