Kicillof avanzó con el endeudamiento en Diputados gracias al peronismo y los votos aliados

Tras febriles negociaciones, el mandatario provincial podrá salir a tomar deuda el año que viene. Se esperan fondos para los municipios y cargos a los distintos sectores de la oposición, como moneda de cambio por la aprobación

Alexis Guerrera presidió la sesión
Alexis Guerrera presidió la sesión en la que se aprobó el enduedamiento

Finalmente, el peronismo logró destrabar en la Legislatura, la negociación por el endeudamiento que solicitó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados logró los dos tercios de los votos presentes para aprobar una solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluyen emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía.

Pasadas las 1:30 am se reanudó la sesión tras el llamado de dos cuartos intermedios que se necesitaron para estirar la negociación. Acompañaron a los 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria, los bloques de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, la UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO, que optó por acompañar el artículo del proyecto para rollovear la deuda y el fondo para los intendentes; pero rechazó el punto que solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045. Así, con todo se llegó a los dos tercios con los votos

A cambio del respaldo, el Ejecutivo fue cediendo durante toda la negociación. Puntualmente, amplió el directorio del Banco Provincia. Para eso, por ley, debió modificar la carta orgánica del BAPRO. La integración pasará de ocho directores totales a nueve, que ahora se llamarán vocales. También, crearon un consejo de directores asociados dentro del BAPRO que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

Kicillof decidió no perder el control del gobierno del banco. Por eso serán cuatro los directores que se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro; uno por La Cámpora y otro por el Frente Renovador. Además, habrá tres directores por la oposición: Matías Ranzini por el PRO, Fernando Rozas por los libertarios “dialoguistas” y otra silla que se mueve en el esquema de la UCR Cambio Federal.

El proyecto de endeudamiento aprobado también incluye en uno de sus artículos la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que será para los ejercicios fiscales 2026 Y 2027.

El bloque de Unión por
El bloque de Unión por la Patria, votó en unidad (Aglaplata)

La decisión tensionó hasta último momento la negociación. De hecho, el diputado en uso de licencia, Santiago Passaglia, amenazó con recuperar su banca para votar en contra de las designaciones. Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este ‘acuerdo’ escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, expuso en sus redes. En la tarde de este miércoles, el nicoleño que integra el espacio Hechos, ingresó a la Legislatura para intervenir en la negociación. “Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia. No vamos a dejar que eso pase y perjudique a todos los habitantes de la provincia. Esto no es lo que la gente votó. Otra vez políticos cagando a la gente”; sumó. Su presencia, iba a significar un voto menos para el bloque de la UCR que acompañó la iniciativa económica. Sin embargo, no pudo reasumir su banca. En el medio, ingresó al recinto y tuvo un careo con el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera.

Además, a lo que fue el proyecto original, accedió a que la composición del Fondo de Fortalecimiento Municipal, se componga de un 8% del los dos primeros artículos; pero garantizando además una suma fija de USD 250.000 millones a pagarse en cinco cuotas a partir del mes de abril del año que viene. Si bien los intendentes pedían que sea en tres etapas el pago de ese fondo; quedará en cinco. La discusión sigue en el Senado bonaerense, donde además se deberá prestar acuerdo a los nuevos integrantes del directorio del Banco Provincia.

En el recinto, la Izquierda y La Libertad Avanza votaron en contra. “Esto es bochornoso, no tienen verguenza”, dijo la diputada por el FIT, Laura Kano.

Noticia en Desarrollo

