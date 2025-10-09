Política

Reforma de DNU: la trastienda de una votación que le permitió a Milei ganar tiempo hasta las elecciones

La iniciativa preocupaba al Gobierno, pero, gracias a contactos con los gobernadores y con ex aliados, el texto sufrió cambios y tendrá que volver al Senado

Federico Millenaar
Federico Galligani

Por Federico MillenaaryFederico Galligani

Guardar
Diputados del PRO
Diputados del PRO

Minutos antes de la votación del proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia los libertarios estaban expectantes. Como no habían logrado boicotear el quórum de la sesión especial, enfocaron todos sus esfuerzos en lograr -al menos- la modificación de alguno de los artículos del proyecto de ley para que tenga que volver al Senado.

En la Cámara alta el proyecto había sido aprobado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO. De hecho, cerca del presidente de Diputados, Martín Menem, consideran que es difícil que el oficialismo pueda evitar que el Senado insista con el texto original.

Sin embargo, en el oficialismo destacan que será una negociación que quedará para después de las elecciones. Lo mismo ocurrirá ante un eventual veto presidencial de Milei: la insistencia se tratará en noviembre o diciembre. Para esa fecha, el oficialismo espera que el fin de la campaña y el resultado electoral le permitan retomar el diálogo con los ex aliados que colaboraron durante el primer año de gestión. En el mejor de los casos, se trataría en diciembre con la nueva conformación de la Cámara, en la que los libertarios probablemente tengan un tercio de diputados propios que les permita defender cualquier veto.

Además, desde el bloque LLA destacan que los 140 votos positivos muestran que la oposición todavía está lejos de los dos tercios que le permitan rechazar un veto. Ven luz al final del túnel.

En la previa de la sesión, el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaron acercarse con los gobernadores para evitar otra derrota legislativa.

Gustavo Sáenz reclamó en Plaza
Gustavo Sáenz reclamó en Plaza de Mayo para que el Gobierno reactive la obra pública y Guillermo Francos lo saludó

Por ejemplo, lograron que los cuatro misioneros de Innovación Federal se abstengan tanto en la votación en general como en particular y que los tres diputados salteños directamente se ausenten, al igual que el rionegrino que responde al gobernador Alberto Weretilneck. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, incluso había protagonizado una curiosa protesta en Plaza de Mayo por falta de obras y fue recibido por Francos y Caputo el día anterior a la sesión.

Los tres tucumanos del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, también se ausentaron. El chubutense Nacho Torres aportó la abstención de “Loma” Ávila y el entrerriano Rogelio Frigerio hizo lo propio con las ausencias de Francisco Morchio y Marcela Antola. Los primeros dos integran Encuentro Federal y la última Democracia para Siempre. La santafesina Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, también se abstuvo.

En una suerte de “movimiento de pinzas” el presidente de Diputados Martín Menem y su aliado del PRO Cristian Ritondo jugaron fuerte para quebrar la mayoría que aprobó el proyecto en general.

El bloque Coherencia terminó votando
El bloque Coherencia terminó votando dividido en relación al artículo 3 del proyecto de ley

En concreto, lograron que dos ex aliados del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) se abstuvieran de votar el artículo 3 del proyecto. Algo similar ocurrió con los ex libertarios Carlos D’Alessandro y Gerardo González que ahora integran el bloque Coherencia: ambos pasaron de votar en favor de la ley a rechazar el artículo en particular.

Por otro lado, tres diputados del PRO que suelen votar en contra del Gobierno (Álvaro González, Sofía Barbilla y Héctor Baldassi) también rechazaron el artículo que pone un límite de 90 días para la validez de los DNU. Los libertarios lo atribuyeron a las gestiones de Cristian Ritondo.

Hubo otros diputados que votaron a favor del proyecto en general, pero rechazaron el artículo de la polémica. Fueron tres diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego) y los radicales Karina Banfi y Fabio Quetglas. Sin embargo, estas fuerzas ya habían planteado sus diferencias sobre el criterio de poner un plazo de 90 días porque consideran que el Senado “se pasó de rosca”. De hecho, la Coalición Cívica presentó un dictamen de minoría propio sin límite de tiempo cuando el proyecto se debatió en comisión.

El proyecto que volverá al Senado establece que ambas Cámaras deben ratificar los DNU, por lo que el rechazo de una de ellas es suficiente para hacerlos caer. El texto original también establecía un límite de 90 días para que el Congreso se expida. Ese fue el artículo rechazado.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosDNUGobernadoresMartín MenemSantiago CaputoGuillermo FrancosJavier MileiElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Provincias Unidas prepara otra foto para consolidarse como una alternativa a la polarización

Los seis gobernadores se reunirán en Jujuy e insistirán con la agenda productiva en medio de la tensión con la Casa Rosada. Se esperan críticas a Javier Milei y al kirchnerismo. El próximo acto será en CABA

Provincias Unidas prepara otra foto

Jorge Macri se suma a la campaña de Bullrich: la negociación detrás de la foto y la nueva estrategia

Finalmente, la ministra de Seguridad y candidata a senadora tendrá el respaldo oficial del PRO, una señal para intentar convocar al electorado tradicional del macrismo. Lo que pidió el jefe de Gobierno

Jorge Macri se suma a

El peronismo se entusiasma con un escenario de tercios en Santa Fe para competir por el primer lugar

La paridad que marcan las encuestas, sumado a que Provincias Unidas y LLA comparten electorado, aumenta las posibilidades de que Fuerza Patria pelee por un triunfo el 26 de octubre

El peronismo se entusiasma con

Milei apuesta la campaña en el interior para compensar el temblor político que atraviesa en Buenos Aires

Imposibilitado de borrar a Espert de las boletas y obligado a sostener a Karen Reichardt en el primer puesto -en lugar de Santilli-, el Presidente apuesta a las provincias para equilibrar la distribución de votos. Hoy estará en Mendoza y luego irá a Chaco

Milei apuesta la campaña en

Sabrina Ajmechet en La Entrevista Informal: “La IA ya es parte de nosotros y tenemos que sacarle provecho”

La candidata de La Libertad Avanza por CABA participó del ciclo de Infobae en colaboración con UNICEF. Propuso estimular al sector privado para contratar jóvenes sin experiencia laboral. Habló del retroceso educativo y de la edad de imputabilidad

Sabrina Ajmechet en La Entrevista
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo y por qué se

Cómo y por qué se quebró la primera arrepentida del triple crimen narco: ¿cuán creíble es para la Justicia?

Sabrina Ajmechet en La Entrevista Informal: “La IA ya es parte de nosotros y tenemos que sacarle provecho”

El Tesoro se queda sin dólares y no pudo evitar que las tasas en pesos tengan rendimientos de hasta 5% mensual

Quiénes eran las mujeres que fueron encontradas calcinadas en Bahía Blanca y cómo seguirá la investigación

Habló el padre del rugbier cordobés imputado por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche: “Es injusto”

INFOBAE AMÉRICA
El comunicado con el que

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

El hijo del comisario asesinado que buscó comprender la violencia

La épica historia del oeste de Texas que dio forma al conservadurismo estadounidense

El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

TELESHOW
La Voz Argentina 2025 ya

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”