Política

Javier Milei hará campaña el sábado en Corrientes junto a Virgina Gallardo

El Presidente irá a apoyar a su candidata a diputada nacional. En la previa a las elecciones provinciales de agosto, Karina Milei fue increpada en una caminata y esta semana hubo una amenaza antisemita que involucró al jefe de Estado

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
Javier Milei visitó Entre Ríos
Javier Milei visitó Entre Ríos y Santa Fe el último sábado

Javier Milei volverá al litoral. Después de su accidentado viaje a Santa Fe y del baño de multitud que se dio en Entre Ríos, arribará el próximo sábado a Corrientes.

Presidencia de la Nación y la campaña nacional de La Libertad Avanza resguardan con mucho celo la información de su agenda en la tierra del chamamé. Según le indicaron a Infobae, la actividad se concretará por la tarde. Uno de los posibles escenarios podría ser la costanera de la ciudad capital. La dinámica será similar a la que viene implementando: contacto con la gente y discurso amplificado por megáfono.

El objetivo de la visita de Milei a Corrientes será dar un espaldarazo a la ex vedette e influencer Virgina Gallardo. La mediática encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA. Junto a ellos estará el segundo en la nómina, Isidoro Redcozub.

La provincia del litoral renovará tres bancas en Diputados el 26 de octubre. Serán las que dejen vacantes a partir del 10 de diciembre Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Romero (Unión por la Patria).

En Corrientes, estarán habilitadas para sufragar 950.576 personas. De ese total, 29.715 son jóvenes de entre 16 y 17 años que concurrirán por primera vez a las urnas.

Virginia Gallardo es la principal
Virginia Gallardo es la principal candidata de La Libertad Avanza en Corrientes (Foto: Maximiliano Luna)

El gobierno provincial tomó distancia del evento del sábado. Una alta fuente de la gestión Valdés, con acceso directo al despacho del gobernador, dijo que no tenían idea de la visita del Presidente Milei.

Por estas horas, el mandatario correntino y su troupe están preparando un viaje a Jujuy, donde el jueves participarán de un encuentro de Provincias Unidas. También estará el resto de los gobernadores del frente que pretende representar la “avenida del medio” entre el peronismo y el mileísmo.

Un lugar hostil

Karina Milei y Martín Menem
Karina Milei y Martín Menem en Corrientes, antes de los incidentes que obligaron a evacuarlos

Dos hechos recientes marcan un alto nivel de agresividad hacia LLA en Corrientes. El primero fue el escrache que sufrieron Karina Milei y Martín Menem en la previa a los comicios provinciales de agosto. El segundo, una amenaza que se hizo en el local libertario en la que anticipaban que iban a “masacrar” al Presidente y a su comitiva.

Días antes de las elecciones para elegir gobernador, intendentes y legisladores, la hermana del Presidente y el presidente de la Cámara de Diputados viajaron a Corrientes. La intención era hacer una caminata por la peatonal de la capital y respaldar a Lisandro Almirón, el candidato libertario.

La actividad no terminó bien. La recorrida tuvo que ser suspendida luego de incidentes entre el público mileísta y un grupo de opositores que concurrió a realizar un escrache. Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en una camioneta por la custodia.

La campaña de LLA responsabilizó a Gustavo Valdés por los incidentes. “La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés”, indicó el partido violeta a través de un comunicado. El episodio terminó con dos personas detenidas. Ocurrió días después del incidente en Lomas de Zamora, donde la recorrida de Milei con el entonces cabeza de lista, José Luis Espert, se suspendió en medio de un tumulto.

Fuentes del gobierno provincial negaron el involucramiento en los hechos. Y apuntaron hacia el kirchnerismo. “No fue nada. Fueron cinco contra cinco. Se infiltró un grupo de kirchneristas. (El incidente) fue más lo que empujó la custodia de Karina a su propia gente”, describió en su momento una fuente con acceso directo al despacho de Valdés.

La amenaza antisemita contra Milei
La amenaza antisemita contra Milei en Corrientes

A fines de septiembre se comenzó a barajar la posibilidad de que Milei encabece actividades proselitistas en Corrientes. Días después, se encontró una amenaza en el local de LLA en la capital provincial.

Díganle al falso judío que si no renuncian él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, indicaba el escrito encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza, localizada en calle 25 de Mayo al 1600.

Esto motivó una denuncia ante la Justicia Federal que motorizaron las autoridades libertarias correntinas. Fue recibida por la fiscal federal subrogante de Primera Instancia Melina Perborell. “Es una amenaza directa a nuestro candidato a diputado en segundo lugar, Isidoro Gapel Redcozub, y al concejal electo Angel Kofman”, puntualizó Almirón en un posteo en redes sociales en el que dio a conocer lo ocurrido.

Temas Relacionados

Javier MileiCorrientesVirginia GallardoLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Congreso se encamina a avalar los gastos del 2020, pese al retaceo de datos sobre las vacunas del COVID-19

Los bloques de la oposición -no así dos legisladores libertarios- dispusieron avanzar con un dictamen, aunque con observaciones sobre Salud y otros ministerios. El papel de “abstención de opinión” de la AGN por falta de información

El Congreso se encamina a

El otro desafío clave de Schiaretti: que el PJ cordobés vuelva a ganar las elecciones de medio término

El ex gobernador fue el último candidato del peronismo de Córdoba que ganó una elección legislativa. Ocurrió en el 2013, cuando venció Oscar Aguad. La necesidad de potenciar a Provincias Unidas

El otro desafío clave de

Gustavo Sáenz habló de su espontánea reunión con Francos y Santiago Caputo: “Fui a hacer escuchar al Norte”

El gobernador de Salta se refirió al reclamo que hizo en Plaza de Mayo sobre la obra pública. Al tomar conocimiento de lo que sucedía, el jefe de Gabinete y el consultor del Presidente se acercaron a hablar con él

Gustavo Sáenz habló de su

Itai Hagman: “Fuerza Patria puede ponerle un límite a Milei y evitar que su gobierno genere daños irreversibles”

El diputado y candidato opositor alertó que la actual gestión podría causar consecuencias permanentes en instituciones clave y pidió al electorado respaldar a la oposición para limitar el avance oficialista

Itai Hagman: “Fuerza Patria puede

Mientras siguen los coletazos por el caso Espert, el Gobierno lidia con otro posible revés en el Congreso

La vinculación del ex candidato con un presunto narcotraficante genera ramificaciones que mantienen el tema en vigor. Ahora, deberán sumar un nuevo golpe en Diputados con el debate de la ley de DNU, que están decididos a vetar si se aprueba

Mientras siguen los coletazos por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos analizaron la huella de

Científicos analizaron la huella de carbono de 54 ciudades con datos satelitales: cuál es la que más emite

Cayó uno de los condenados por el crimen de Gonzalo Arco: huyó a Córdoba con un nombre falso y dirigía fútbol femenino

Día Mundial del Pulpo: qué dice la ciencia sobre su inteligencia y los misterios de su sistema nervioso

Roemmers compró el laboratorio Sidus y planea relanzar su portafolio de marcas

La Corte dejó firme la anulación de una multa millonaria a una plataforma digital por incumplimiento en una compra

INFOBAE AMÉRICA
Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?

Nobel de Literatura: quiénes son los favoritos según las casas de apuestas

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

TELESHOW
El emotivo posteo de Evangelina

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”