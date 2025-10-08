Javier Milei hará campaña el sábado en Corrientes junto a Virgina Gallardo

Javier Milei visitó Entre Ríos y Santa Fe el último sábado

Javier Milei volverá al litoral. Después de su accidentado viaje a Santa Fe y del baño de multitud que se dio en Entre Ríos, arribará el próximo sábado a Corrientes.

Presidencia de la Nación y la campaña nacional de La Libertad Avanza resguardan con mucho celo la información de su agenda en la tierra del chamamé. Según le indicaron a Infobae, la actividad se concretará por la tarde. Uno de los posibles escenarios podría ser la costanera de la ciudad capital. La dinámica será similar a la que viene implementando: contacto con la gente y discurso amplificado por megáfono.

El objetivo de la visita de Milei a Corrientes será dar un espaldarazo a la ex vedette e influencer Virgina Gallardo. La mediática encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA. Junto a ellos estará el segundo en la nómina, Isidoro Redcozub.

La provincia del litoral renovará tres bancas en Diputados el 26 de octubre. Serán las que dejen vacantes a partir del 10 de diciembre Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Romero (Unión por la Patria).

En Corrientes, estarán habilitadas para sufragar 950.576 personas. De ese total, 29.715 son jóvenes de entre 16 y 17 años que concurrirán por primera vez a las urnas.

Virginia Gallardo es la principal candidata de La Libertad Avanza en Corrientes (Foto: Maximiliano Luna)

El gobierno provincial tomó distancia del evento del sábado. Una alta fuente de la gestión Valdés, con acceso directo al despacho del gobernador, dijo que no tenían idea de la visita del Presidente Milei.

Por estas horas, el mandatario correntino y su troupe están preparando un viaje a Jujuy, donde el jueves participarán de un encuentro de Provincias Unidas. También estará el resto de los gobernadores del frente que pretende representar la “avenida del medio” entre el peronismo y el mileísmo.

Un lugar hostil

Karina Milei y Martín Menem en Corrientes, antes de los incidentes que obligaron a evacuarlos

Dos hechos recientes marcan un alto nivel de agresividad hacia LLA en Corrientes. El primero fue el escrache que sufrieron Karina Milei y Martín Menem en la previa a los comicios provinciales de agosto. El segundo, una amenaza que se hizo en el local libertario en la que anticipaban que iban a “masacrar” al Presidente y a su comitiva.

Días antes de las elecciones para elegir gobernador, intendentes y legisladores, la hermana del Presidente y el presidente de la Cámara de Diputados viajaron a Corrientes. La intención era hacer una caminata por la peatonal de la capital y respaldar a Lisandro Almirón, el candidato libertario.

La actividad no terminó bien. La recorrida tuvo que ser suspendida luego de incidentes entre el público mileísta y un grupo de opositores que concurrió a realizar un escrache. Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en una camioneta por la custodia.

La campaña de LLA responsabilizó a Gustavo Valdés por los incidentes. “La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés”, indicó el partido violeta a través de un comunicado. El episodio terminó con dos personas detenidas. Ocurrió días después del incidente en Lomas de Zamora, donde la recorrida de Milei con el entonces cabeza de lista, José Luis Espert, se suspendió en medio de un tumulto.

Fuentes del gobierno provincial negaron el involucramiento en los hechos. Y apuntaron hacia el kirchnerismo. “No fue nada. Fueron cinco contra cinco. Se infiltró un grupo de kirchneristas. (El incidente) fue más lo que empujó la custodia de Karina a su propia gente”, describió en su momento una fuente con acceso directo al despacho de Valdés.

La amenaza antisemita contra Milei en Corrientes

A fines de septiembre se comenzó a barajar la posibilidad de que Milei encabece actividades proselitistas en Corrientes. Días después, se encontró una amenaza en el local de LLA en la capital provincial.

“Díganle al falso judío que si no renuncian él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, indicaba el escrito encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza, localizada en calle 25 de Mayo al 1600.

Esto motivó una denuncia ante la Justicia Federal que motorizaron las autoridades libertarias correntinas. Fue recibida por la fiscal federal subrogante de Primera Instancia Melina Perborell. “Es una amenaza directa a nuestro candidato a diputado en segundo lugar, Isidoro Gapel Redcozub, y al concejal electo Angel Kofman”, puntualizó Almirón en un posteo en redes sociales en el que dio a conocer lo ocurrido.