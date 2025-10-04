Política

En medio de la tensión por el caso Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

El Presidente se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien mantiene un frente electoral. En el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro apuesta a una lista pura

Javier Milei volverá a visitar Entre Ríos este sábado

El presidente Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones que mantiene por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Este sábado viajará a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar las lista de La Libertad Avanza que competirán el próximo 26 de octubre.

Según pudo reconstruir Infobae, llegará en primer lugar a Paraná. Allí, tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. Aún no está definido si se sumará o no a alguna otra actividad tras este cónclave. La foto con el dirigente del PRO será importante también, por la necesidad de revincularse con los gobernadores por pedido de EEUU tras el respaldo financiero del Tesoro.

Luego de las actividades del mediodía, Milei partirá a Santa Fe. Una vez que concluya sus recorridas allí, volverá a Paraná, donde, según lo anunciado hasta el momento, habrá una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podrían realizarse una caminata y luego un acto.

Según explicaron fuentes de la organización, la intención es que el Presidente “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.

La presentación de la visita de Milei a Entre Ríos

El panorama electoral

En la provincia litoraleña, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado. Esos lugares quedaron para Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el diputado por Buenos Aires; y la empresaria Romina Almeida. También encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann. El segundo y el tercer lugar serán para JxER: allí se ubican Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos funcionarios del gabinete de Frigerio.

Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado. Dos serán para el ganador y uno para el que quede en segundo lugar. También pondrá en juego 5 de sus 9 bancas en Diputados. La fuerza que se imponga el 26 de octubre se quedará con tres. La segunda, con dos. En la provincia estarán habilitadas a votar 1.053.652 personas.

Otro escenario

En Santa Fe, el panorama es distinto. No hubo acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario, que supo acompañar muchas de las políticas de Milei, se realineó con el espacio Provincias Unidas. El partido violeta irá con candidatos propios.

La Libertad Avanza no logró llegar a un acuerdo electoral con Maximiliano Pullaro

En el distrito, el tercero en importancia nacional por su padrón de 2.815.453 ciudadanos habilitados a sufragar, se elegirán 9 lugares para la Cámara de Diputados. Pullaro jugará fuerte: como cabeza de lista está su vicegobernadora, Gisela Scaglia. En el espacio libertario, el primer candidato es Agustín Pellegrini. Por el lado del peronismo, Caren Tepp lidera la oferta.

Milei viene de enfrentar una semana de tensiones e incertidumbre tanto en el plano económico como político a menos de un mes de las próximas elecciones, que culminó con un respaldo a la candidatura de José Luis Espert, cuestionado por sospechas de vínculo con el narcotráfico, luego de una nueva reunión en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en búsqueda de mayor gobernabilidad.

En una jornada frenética, poco después de recibir al líder del PRO en la residencia oficial, el mandatario convocó a quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio de especulaciones de que se bajaba su candidatura. Sin embargo, todo quedó igual: “No me bajó nada”, publicó el economista en sus redes sociales. Y el mensaje fue replicado por Javier Milei. Apoyo total.

A pesar del anuncio de los Estados Unidos de una ayuda financiera que llegaría luego de los comicios del 26 de octubre, en los últimos días el precio del dólar registró alzas consecutivas hasta que recién el jueves se estabilizó el tipo de cambio.

Ante esta situación, las autoridades endurecieron los controles sobre el sistema de compra y venta de la divisa en plataformas digitales, bancos y agencias habilitadas.

