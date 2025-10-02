“Lo vamos a masacrar”: la sede de La Libertad Avanza Corrientes recibió una amenaza antisemita contra Javier Milei

Dejaron una amenaza antisemita en una sede de La Libertad Avanza de Corrientes

Un hecho de violencia antisemita y política se registró esta mañana en la ciudad de Corrientes. Se trata de una amenaza que, se supone, apunta contra el presidente Javier Milei y su gobierno. El mandatario nacional tiene previsto visitar la provincia la próxima semana.

“Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, dice el escrito encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza, localizada en calle 25 de Mayo al 1600.

El local está ubicado a pocas cuadras del centro cívico correntino, donde se ubican la Casa de Gobierno y la Jefatura de Policía provincial.

El hecho motivó una denuncia ante la Justicia Federal. Fue presentada por David Moulín, uno de los apoderados de LLA en la provincia. La recibió la fiscal federal subrogante de Primera Instancia Melina Perborell.

Según relató el letrado ante la funcionaria judicial, el mensaje fue hallado por el joven Kevin Ortiz a las 9 de la mañana. Cuando fue a abrir las puertas de la sede partidaria, se encontró con la nota colgada.

Los miembros de La Libertad Avanza Corrientes, durante un acto en abril para presentar su alianza con Camau Espínola

De inmediato, tomó intervención la presidenta del partido, Laura Marcore. Así fue que se dispuso hacer la denuncia. En la presentación se hizo notar que el candidato a diputado nacional en segundo término de LLA Corrientes, Gapel Redcozub, integra la colectividad judía.

El abogado Moulín indicó que el local cuenta con cámaras que registraron el momento en el que Ortiz abrió la puerta y encontró la nota. Esa prueba fue adjuntada a la denuncia. Además, puntualizó que la amenaza se podría haber realizado entre las 22 del 30 de septiembre y el momento en que fue encontrada. El letrado indicó además la ubicación de cámaras de seguridad localizadas en la vía pública que podrían aportar elementos a la causa.

Ante lo ocurrido, y en vista de que el Presidente llegará en los próximos días a la provincia, las autoridades libertarias locales también dieron cuenta de lo sucedido a la Casa Militar, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, que dispuso una custodia especial en el local. También se acercó al lugar personal de Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos, se comunicó con las autoridades de LLA a fin de ponerse a disposición. En el partido libertario adelantaron que no pararán hasta dar con los responsables y expusieron que no se dejarán amedrentar. Hay confianza en el accionar de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya que entienden que cuenta con los elementos para poder dar con los autores de la amenaza.

Repercusiones

Lisandro Almirón, junto a Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

“Con la creciente campaña de antisemitismo se ven cada vez más actos como estos, donde los inadaptados de siempre se ven con el suficiente terreno para hacer amenazas”, expresó el diputado nacional de LLA Lisandro Almirón.

El legislador interpretó: “Este mensaje representa una amenaza directa al Presidente Javier Milei”, y arrobó al jefe de Estado en el posteo de X que realizó sobre lo ocurrido.

Almirón entendió que la amenaza también alcanza al Gabinete nacional “con una metodología terrorista basada en un fundamentalismo islámico que no debe ser permitido en el país”.

“A su vez, también es una amenaza directa a nuestro candidato a diputado en segundo lugar, Isidoro Gapel Redcozub, y al concejal electo Angel Kofman”, puntualizó.

El legislador agregó: “La comunidad judía no debería ser objetivo de estas amenazas por su religión ni soportar tal nivel de barbarie. Las acciones tienen consecuencias. Se presentó la denuncia penal correspondiente y se buscará a los responsables para que respondan por sus actos”.

Por último, indicó: “En palabras de nuestra ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich: el que las hace las paga”.