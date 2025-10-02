Política

“Lo vamos a masacrar”: la sede de La Libertad Avanza Corrientes recibió una amenaza antisemita contra Javier Milei

El cartel encontrado en la sede partidaria este jueves apuntaba, presuntamente, contra el Presidente, quien visitará la provincia la próxima semana

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
Dejaron una amenaza antisemita en
Dejaron una amenaza antisemita en una sede de La Libertad Avanza de Corrientes

Un hecho de violencia antisemita y política se registró esta mañana en la ciudad de Corrientes. Se trata de una amenaza que, se supone, apunta contra el presidente Javier Milei y su gobierno. El mandatario nacional tiene previsto visitar la provincia la próxima semana.

Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, dice el escrito encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza, localizada en calle 25 de Mayo al 1600.

El local está ubicado a pocas cuadras del centro cívico correntino, donde se ubican la Casa de Gobierno y la Jefatura de Policía provincial.

El hecho motivó una denuncia ante la Justicia Federal. Fue presentada por David Moulín, uno de los apoderados de LLA en la provincia. La recibió la fiscal federal subrogante de Primera Instancia Melina Perborell.

Según relató el letrado ante la funcionaria judicial, el mensaje fue hallado por el joven Kevin Ortiz a las 9 de la mañana. Cuando fue a abrir las puertas de la sede partidaria, se encontró con la nota colgada.

Los miembros de La Libertad
Los miembros de La Libertad Avanza Corrientes, durante un acto en abril para presentar su alianza con Camau Espínola

De inmediato, tomó intervención la presidenta del partido, Laura Marcore. Así fue que se dispuso hacer la denuncia. En la presentación se hizo notar que el candidato a diputado nacional en segundo término de LLA Corrientes, Gapel Redcozub, integra la colectividad judía.

El abogado Moulín indicó que el local cuenta con cámaras que registraron el momento en el que Ortiz abrió la puerta y encontró la nota. Esa prueba fue adjuntada a la denuncia. Además, puntualizó que la amenaza se podría haber realizado entre las 22 del 30 de septiembre y el momento en que fue encontrada. El letrado indicó además la ubicación de cámaras de seguridad localizadas en la vía pública que podrían aportar elementos a la causa.

Ante lo ocurrido, y en vista de que el Presidente llegará en los próximos días a la provincia, las autoridades libertarias locales también dieron cuenta de lo sucedido a la Casa Militar, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, que dispuso una custodia especial en el local. También se acercó al lugar personal de Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos, se comunicó con las autoridades de LLA a fin de ponerse a disposición. En el partido libertario adelantaron que no pararán hasta dar con los responsables y expusieron que no se dejarán amedrentar. Hay confianza en el accionar de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya que entienden que cuenta con los elementos para poder dar con los autores de la amenaza.

Repercusiones

Lisandro Almirón, junto a Martín
Lisandro Almirón, junto a Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

“Con la creciente campaña de antisemitismo se ven cada vez más actos como estos, donde los inadaptados de siempre se ven con el suficiente terreno para hacer amenazas”, expresó el diputado nacional de LLA Lisandro Almirón.

El legislador interpretó: “Este mensaje representa una amenaza directa al Presidente Javier Milei”, y arrobó al jefe de Estado en el posteo de X que realizó sobre lo ocurrido.

Almirón entendió que la amenaza también alcanza al Gabinete nacional “con una metodología terrorista basada en un fundamentalismo islámico que no debe ser permitido en el país”.

“A su vez, también es una amenaza directa a nuestro candidato a diputado en segundo lugar, Isidoro Gapel Redcozub, y al concejal electo Angel Kofman”, puntualizó.

El legislador agregó: “La comunidad judía no debería ser objetivo de estas amenazas por su religión ni soportar tal nivel de barbarie. Las acciones tienen consecuencias. Se presentó la denuncia penal correspondiente y se buscará a los responsables para que respondan por sus actos”.

Por último, indicó: “En palabras de nuestra ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich: el que las hace las paga”.

Temas Relacionados

AmenazaAntisemitismoLa Libertad AvanzaCorrientesJavier MileiLisandro AlmirónElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

La oposición reunió los dos tercios necesarios y rechazó los vetos del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema, obligando al Gobierno a promulgar ambas normas

Uno por uno: así votaron

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

El Presidente recibirá nuevamente a su antecesor para continuar acercando posiciones, en el marco de la búsqueda de mayor gobernabilidad. Volverá a participar Guillermo Francos

Javier Milei volverá a reunirse

El Senado declaró “lugar histórico” y “no enajenable” el terreno que ocupa el Regimiento de Patricios

Se encuentra en Palermo y está delimitado por las avenidas Luis María Campos, intendente Bullrich, Santa Fe, Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre. Puja con el Gobierno en medio de una venta. Define Diputados. También avanzó la vigencia por ley -hoy es por decreto- del sistema “Alerta Sofía”, sobre personas extraviadas

El Senado declaró “lugar histórico”

Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”

El presidente participó de un acto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Qué dice el proyecto que enviarán al Congreso de la Nación

Milei presentó el nuevo Código

Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Las dos leyes fueron insistidas con dos tercios de los votos y recuperan vigor. La primera obtuvo 59 adhesiones, mientras que la segunda consiguió 58. Expectativa por el próximo movimiento del Ejecutivo, que días atrás dilató el giro de fondos para la también reactivada norma sobre discapacidad

Nuevo revés para el Gobierno:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Chile apuntó

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

TELESHOW
El tierno reencuentro de Marley

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes