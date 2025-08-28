Política

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

La caminata libertaria que encabezó Karina Milei y Martín Menem terminó suspendida tras los enfrentamientos entre militantes en la peatonal de la ciudad capital. Hay dos personas detenidas. Las versiones cruzadas

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Karina Milei, Martín Menem y
Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón, en el cierre de campaña libertario en Corrientes (RS Fotos)

Karina Milei y Martín Menem tenían previsto participar de una caminata en Corrientes, en el cierre de la campaña antes de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo. La iniciativa pretendía ser un espaldarazo a la candidatura del libertario Lisandro Almirón a la gobernación. También iba a resultar un empujón a Any Pereyra, la postulante a la intendencia de la ciudad capital.

Pese a los incidentes del miércoles en Lomas de Zamora, la actividad nunca estuvo en duda. Incluso cuando partieron de Aeroparque, tanto la hermana del Presidente como el titular de Diputados compartieron selfies con gente que esperaba abordar su vuelo.

Incidentes en la caminata de La Libertad Avanza

El problema estaba en el destino. Desde las primeras horas de la tarde, un grupo de manifestantes opositores, no más de 30, según medios locales, habían tomado posición en el lugar donde iba a partir la columna libertaria. Se trata de la intersección de la peatonal Junín con calle Córdoba. Tenían carteles y pasacalles con consignas agresivas hacia Karina Milei.

Pese a todo, la decisión de la campaña libertaria fue continuar con la actividad. Al arribo al aeropuerto local, Menem y Almirón incluso improvisaron un diálogo con la prensa.

A poco de comenzar la caminata, la Policía Provincial sugirió a la Policía Federal (a cargo del operativo de seguridad) que Karina y Menen no bajen del vehículo en esa intersección para evitar incidentes. Por eso descendieron una cuadra después, en Junín y Mendoza. La recorrida, prevista a las 17, comenzó una hora más tarde.

Así se fueron evacuados Karina
Así se fueron evacuados Karina Milei y Martín Menem tras los incidentes (RS Fotos)

Los manifestantes contrarios a LLA se acercaron y quisieron avanzar hacia donde estaban los funcionarios nacionales. Se hizo un cordón policial con personal de la policía provincial, para evitar que los manifestantes llegaran a las inmediaciones donde se encontraban las autoridades libertarias.

Se produjeron refriegas. Las imágenes mostraron que intervinieron militantes libertarios, opositores y también la propia custodia de la secretaria General de Presidencia y titular de LLA a nivel nacional.

Con el escenario desvirtuado, la actividad se suspendió. Al igual que ocurrió en Lomas de Zamora, Karina Milei y Menem debieron abordar una camioneta que los evacuó del lugar.

La policía detuvo a dos
La policía detuvo a dos personas por el hecho (RS Fotos)

El Gobierno de Corrientes informó que durante los incidentes, dos personas agredieron a personal policial. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 4ta. Permanecen demoradas y tendrían antecedentes penales.

Como resultado de los incidentes, agregó la información gubernamental, hay tres oficiales de la Policía correntina lesionados. Están siendo atendidos en la ART. Se iniciará una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Versiones cruzadas

Tras lo ocurrido, LLA emitió una declaración en la que responsabilizaron de la escena de violencia al gobernador Valdés. “Cuando se realizaba el gran cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, militante políticos del gobernador Valdés irrumpieron violentamente en la caminata de La Libertad Avanza”, puntualizó el parte de prensa libertario.

“La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés”, agregó luego el escrito. Estas personas ”interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poder poner a resguardo a los vecinos y comerciantes que se habían sumado a la movilización”, consignó.

Los militantes se cruzaron con
Los militantes se cruzaron con las columnas libertarias y se produjeron los incidentes (RS Fotos)

Fuentes de primera línea del Gobierno provincial consultadas por este medio se despegaron de lo sucedido. “Durante la caminata, el operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal. Había una marcha de personas por el tema discapacidad. Como la Federal se vio desbordada, tuvo la colaboración de la policía de Corrientes”, detalló un funcionario con acceso directo al despacho del Gobernador.

Luego, agregaron: “No fue nada. Fueron cinco contra cinco. Se infiltró un grupo de kirchneristas. (El incidente) fue más lo que empujó la custodia de Karina a su propia gente”, describió.

Además, sostuvo: “Nosotros estamos en otra. Inauguraciones y nuestro cierre de campaña a las 20 hs. Se trató de un problema entre ellos (los libertarios) y los K. Ambos acá (en Corrientes) están lejos de competir en las elecciones”, concluyó.

Incidentes en la caminata de La Libertad Avanza

El candidato de LLA, sin embargo, está convencido de lo contrario. “Patearon las puertas de los vehículos. Vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos iremos a votar por el cambio y la libertad. Y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”, expresó en declaraciones a medios locales.

“Este cierre es una demostración de fuerza y de confianza en un futuro distinto. Estamos convencidos de que juntos vamos a hacer temblar a la casta”, agregó. El candidato recibió de la hermana del presidente un elogio fuerte de cara al domingo: “Lisandro es Milei”, expresó “El Jefe”.

Por otra parte, Martín Menem agradeció el apoyo de los correntinos y también llamó al voto por la fórmula de La Libertad Avanza: “Con Lisandro, Evelyn y el equipo le sacaremos el poder a los políticos y para dárselo a la gente. Vamos a pintar de violeta todo el país. Es ahora o nunca”, sostuvo.

