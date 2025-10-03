Política

Pullaro respaldó la candidatura de Florencio Randazzo: “Tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo”

El gobernador de Santa Fe se reunió en Rosario con el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires

Guardar
Maximiliano Pullaro respaldó la candidatura
Maximiliano Pullaro respaldó la candidatura de Florencio Randazzo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió públicamente este viernes en Rosario con Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires. El encuentro, enmarcado en una serie de actividades destinadas a fortalecer su nueva oferta política, buscó mostrar el respaldo al ex ministro del Interior de un político con buena imagen a nivel nacional.

La presencia de Pullaro, referente de la gestión santafesina y figura emergente de los espacios dialoguistas, otorgó un impulso estratégico a una candidatura que busca posicionarse como alternativa a los modelos que marcaron la última etapa de la política argentina. Del otro lado, Randazzo, con una trayectoria que abarca cargos ejecutivos y legislativos, pretende capitalizar la experiencia acumulada en distintas jurisdicciones para ofrecer una propuesta de país sustentada en el federalismo y en la construcción de consensos.

La imagen de ambos dirigentes compartiendo agenda electoral simbolizó más que un simple gesto coyuntural: representó la apuesta por una oposición con identidad propia, capaz de articular un espacio donde confluyan distintas vertientes políticas y sociales. Según los protagonistas, la clave está en alejarse de las lógicas de polarización y diseñar una salida superadora anclada en la capacidad de gestión y el desarrollo productivo.

El respaldo de Pullaro fue explícito y cargado de sentido político. “Tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo, y para superar a este modelo se necesita desarrollo productivo. Y así lo vamos a llevar adelante con Florencio representando a Provincias Unidas en Buenos Aires”, afirmó el gobernador santafesino.

Randazzo, al tomar la palabra, enfatizó en la contribución de la gestión santafesina como referencia y ejemplo a seguir. “Provincias Unidas es una nueva fuerza que viene del interior hacia el centro. Y Maxi, en Santa Fe, es un ejemplo de una gestión que transforma y le mejora la vida a la gente”, aseguró, remarcando la vocación de Provincias Unidas por encarnar el reclamo de un federalismo moderno y eficiente frente a los desafíos actuales.

Danya Tavela también estuvo en
Danya Tavela también estuvo en la reunión con Pullaro y Randazzo

Durante la actividad también participó Danya Tavela, candidata a diputada nacional y ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, quien aportó su mirada sobre el rol de la educación superior y la articulación regional.

La búsqueda de espacios comunes, la puesta en valor del federalismo y la idea de una “tercera vía” que supere el pasado reciente buscan reunir a un electorado disperso y exigen una estructura de trabajo abocada tanto a la contención de cuadros como a la captación de adhesiones independientes.

Provincias Unidas hizo un duro diagnóstico sobre la gestión de Milei con un discurso antipolarización

Los seis gobernadores de Provincias
Los seis gobernadores de Provincias Unidas se mostraron juntos en Chubut, con la participación de Juan Schiaretti, candidato a diputado en Córdoba

Los seis gobernadores que integran Provincias Unidas encabezaron el martes un acto en Chubut, donde exhibieron unidad y un discurso claro de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los mandatarios hicieron un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei, con denuncias sobre la falta de “sensibilidad” hacia los sectores más vulnerables y “ninguneo” a las necesidades del interior del país. “Así como va, claramente nos lleva al abismo”, alertó Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

Ignacio “Nacho” Torres recibió en Puerto Madryn a Vidal, Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Vidal tomó como referencia el pasado de Santa Cruz, cuna de Néstor Kirchner, al afirmar que el kirchnerismo “casi funde el país”, pero consideró que la actual gestión “lo está logrando”. “Están exterminando la posibilidad de que como argentinos podamos salir adelante. Mucho tiene que ver con la soberbia. Mucho tiene que ver con la falta de respeto. Mucho tiene que ver con la falta de diálogo. Y algunas de las decisiones que se han tomado tienen que ver, lamentablemente, con el desconocimiento del interior nacional productivo”, expresó.

Pullaro, por su parte, profundizó su mirada contra la polarización al resaltar que Provincias Unidas “no es la tercera vía”, sino que representa “la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país”. Y apuntó contra Milei: “No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo”.

Temas Relacionados

Provincias UnidasMaximiliano PullaroFlorencio RandazzoDanya TavelaElecciones 2025Elecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

El peronismo acelera en la campaña nacional y Kicillof les pidió a los intendentes “no bajar los brazos”

Este viernes alentó a los jefes comunales para el tramo final. Por WhatsApp envió un paquete de piezas de campaña para cada municipio donde gobierna Fuerza Patria. Siguen las recorridas con Taiana y cautela con el caso de Espert

El peronismo acelera en la

Martín Lousteau apuntó contra José Luis Espert y desafió a debatir a Alejandro Fargosi

El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos dijo que no le cree “absolutamente nada” al candidato libertario tras sus explicaciones públicas y además acusó al postulante a la Cámara baja de La Libertad Avanza de “no dar la cara”

Martín Lousteau apuntó contra José

La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto

El gobierno de Milei sufrió un duro revés en el Senado este jueves y ahora enfrenta una nueva embestida con proyectos de alto impacto político. La interpelación a Francos también está en el sumario

La oposición convocó a una

De los silencios a las contradicciones: el zigzagueante camino del Gobierno hasta sostener a Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires

La cúpula libertaria navegó entre mensajes divergentes, silencios y presiones internas la crisis generada por los vínculos del economista con Fred Machado. A pesar de la aparición de nuevas pruebas, el Presidente le ratificó su respaldo

De los silencios a las

Murió Vera Jarach, un símbolo de las Madres de Plaza de Mayo y sobreviviente de la Italia fascista

Tenía 97 años. Llegó al país en 1939, huyendo de las leyes raciales de Benito Mussolini. Otra vez, la violencia reapareció en su vida tras la desaparición de su hija Franca durante la dictadura de 1976. Participó activamente del movimiento de DDHH. El mensaje de Cristina Kirchner

Murió Vera Jarach, un símbolo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno congeló el dólar

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Receta de salsa vongole, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump se pronunció sobre

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

El grupo terrorista Hamas aseguró estar listo para liberar a todos los rehenes israelíes y discutir detalles del plan de Trump

TELESHOW
Juana Repetto contó el drama

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”