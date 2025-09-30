Provincias Unidas hará un acto de unidad, en medio de la interna por las listas y la ausencia de Claudio Vidal

El último encuentro que realizaron los integrantes de Provincias Unidas en Río Cuarto

Cinco de los gobernadores que integran Provincias Unidas se mostrarán juntos este martes en Chubut, desde las 10, en lo que será el segundo evento del frente que busca hacer pie en la polarización el próximo 26 de octubre. El objetivo será mostrar unidad, en medio de la tensión por las diferencias estratégicas sobre la lista bonaerense y porteña, donde se referencian Florencio Randazzo y Martín Lousteau, respectivamente. Pero, además, Claudio Vidal (Santa Cruz) volverá a pegar el faltazo luego de sus declaraciones en redes sociales a favor de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete.

Ignacio “Nacho” Torres recibirá en Puerto Madryn a Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). La agenda oficial comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR y una reunión con el presidente, Javier Madanes. A las 11.30 se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn), seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Finalmente, a las 12:30 horas, los mandatarios compartirán un almuerzo privado.

El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. La mayoría de los integrantes de Provincias Unidas no está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.

Juan Schiaretti es el principal impulsor de la lista de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires

Además, Milei decidió polarizar la campaña en Córdoba con Schiaretti, acusándolo de subir impuestos y de exigir medidas que implican desequilibrio fiscal. En La Libertad Avanza creen que el anuncio de la eliminación de retenciones al campo lo dejó sin fundamentos, aunque la polémica por el beneficio, limitado a las principales cerealeras, abrió expectativas sobre el pronunciamiento de Provincias Unidas. Hasta ahora, solo pidieron que la medida sea permanente y no atada a tiempos proselitistas.

Torres, el anfitrión del evento, recientemente reavivó la interna por las listas en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Para demostrar su distancia con esa estrategia, publicó una foto con Ricardo López Murphy y reavivó las tensiones con la propuesta de Lousteau, ambos candidatos a diputado para el 26 de octubre.

Cerca de Torres aclararon a Infobae que la foto con López Murphy respondió más al pragmatismo que a una actitud confrontativa. Creen que después del 28 de octubre “hay que sumar a todos” y en esa lista mencionan tanto al Bulldog como al presidente de la UCR, Facundo Manes, y a Graciela Ocaña, con el objetivo de construir una alternativa para 2027. El radicalismo porteño no comparte esa visión, sobre todo por la conformación de un posible bloque en el Congreso y su funcionamiento.

La foto de Ignacio Torres con Ricardo López Murphy

Uno de los principales objetivos de los gobernadores cuando crearon Provincias Unidas fue la conformación de un bloque “compacto” en el Parlamento: legisladores que voten en función de las necesidades del interior y, sobre todo, que no haya rebeldes que de pronto voten de forma independiente. En ese punto aparecen las contradicciones entre Lousteau y López Murphy.

Los radicales recuerdan que el referente del liberalismo se fue del bloque de Encuentro Federal y se abstuvo en la votación de las leyes de Financiamiento Universitario. En cambio, resaltan el rol opositor de Lousteau en el Senado, que incluso le generó varios dolores de cabeza dentro de su propio partido.

Juan Schiaretti, el candidato de Martín Llaryora en Córdoba, fue el principal impulsor de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lousteau en la Ciudad. Coincide con los analistas electorales en que esos territorios son indispensables para instalar una fuerza nacional. Pero sus aliados en Provincias Unidas vaticinan una derrota electoral para octubre, similar o incluso peor que la que sufrió Somos Buenos Aires en septiembre.

La ausencia de Claudio Vidal

Claudio Vidal sólo participó de la foto inaugural de Provincias Unidas

En la previa al encuentro, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, publicó un mensaje en redes sociales en defensa de Guillermo Francos a raíz del pedido de moción de censura en la Cámara de Diputados contra el jefe de Gabinete por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y otras presuntas irregularidades. La iniciativa fue presentada el 15 de septiembre por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, bancada referenciada con Schiaretti.

La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. “No podemos romper el único lazo institucional fuerte que hemos tenido los gobernadores en la coordinación federal”, protestó Vidal y agregó: “Fue el único funcionario nacional que escuchó a Santa Cruz y que siempre buscó aportar paz social”.

La defensa de Claudio Vidal a Guillermo Francos

Vidal consideró que la moción de censura que presentaron Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño responde a “atropellos opositores” y “viejas recetas de oportunismo político que solo buscan destruir”. Desde Santa Cruz remarcaron que “cuando nadie atendía en Nación, Francos sí”.

Hasta el momento, el gobernador de Santa Cruz solo se mostró en la foto inaugural del lanzamiento de Provincias Unidas. Cultiva un perfil bajo y evita chocar con la Casa Rosada. De hecho, como adelantó este medio, prepara un viaje a Buenos Aires para reunirse con Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior. Será un punto a definir su participación en la agenda que prepara “Grito Federal” –como se conoció en sus inicios– el 9 de octubre en Jujuy y el 15 en CABA, en la previa de las elecciones.