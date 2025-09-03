Política

La violencia política en la recta final de la campaña y una advertencia: “Si nos tiran piedras, vamos a contestar”

El aumento de incidentes y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición marcan un punto crítico que podría incidir en la participación ciudadana en las elecciones del próximo domingo

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Guardar
Los incidentes en Lomas de
Los incidentes en Lomas de Zamora. La policía protege a Javier Milei, Karina Milei, José Luis Espert y Sebastián Pareja de los objetos que les arrojaron los manifestantes (Foto AP/Natacha Pisarenko)

En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo, la escalada de violencia en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas. El propio Javier Milei denunció este miércoles que “intentaron matarlo” durante la caravana que encabezó la semana pasada en Lomas de Zamora, mientras que el cierre de campaña del frente LLA en Moreno se vio rodeado de fuertes controversias por la seguridad. Desde el oficialismo apuntan al kirchnerismo por fomentar el caos, y el gobierno bonaerense alertó de una convocatoria “sospechosa”.

En este contexto, y consultados por Infobae, dos dirigentes que militan la boleta libertaria, en la Tercera y en la Quinta sección electoral, vincularon directamente los hechos de violencia con una estrategia K y advirtieron que ya se adoptaron medidas de “autodefensa” para cuidar locales partidarios y que se preparan para custodiar las escuelas el día de la elección: “Hay más violencia que de costumbre. Si nos tiran piedras, vamos a contestar”, plantearon. Es un diagnóstico que coinciden tanto en LLA como en el PRO.

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

“Se fueron de mambo con los carpetazos y con la violencia. Le tiraron piedras al Presidente, cagaron a trompadas a los militantes. Esto demuestra que el peronismo no está unificado y que cada facción opera por su cuenta. No hay ninguna duda de que quieren generar miedo para que la gente no vaya a votar”, remarcaron.

A modo de ejemplo, graficaron: “Ellos vienen, te pegan ¿y vos tenés que mirar cómo te pegan para después hacer una denuncia a un fiscal de la provincia de Buenos Aires, que va a archivar la causa hasta dentro de cuatro meses, y que tampoco va a pasar nada? Entonces, si quieren pegar, contestamos. Es una campaña parecida al ‘83 o al ‘85″.

Cierre libertario en Moreno

El clima de tensión se trasladó también al operativo de seguridad previsto para el cierre de campaña de LLA que Milei encabezará en Moreno, donde participarán los candidatos provinciales para todas las secciones electorales. En la previa, el gobierno bonaerense alertó que no están dadas las condiciones de seguridad en Villa Trujui, barrio donde se realizará el acto. “Nada de eso se ha hecho, es muy peligroso lo que va a pasar”, afirmó, y recordó lo sucedido en Lomas de Zamora: “El desbande fue un desastre, dejaron tirado a un diputado nacional… Pareciera que están buscando eso, una refriega”, indicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Javier Milei y Karina Milei
Javier Milei y Karina Milei (Reuters)

El gobernador Axel Kicillof fue más allá. En la mañana de este miércoles publicó una carta con duras críticas al Jefe de Estado y lo responsabilizó por cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse en Moreno.

“Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo“, planteó el mandatario provincial, y pidió que los vecinos ”no se acerquen“.

En otro pasaje de la carta, Kicillof también hizo referencia a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora: “Fue una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente”, planteó, y dijo que ese mismo modus operandi advirtieron en la ciudad de Junín y también en Corrientes. “Intentaron echarnos la culpa, pese a que en los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”, indicó.

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó como “extorsiva y mafiosa” la actitud del gobierno bonaerense por “estigmatizar a los vecinos de Moreno” y advirtió: “Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas”.

Todas estas situaciones se dan en la previa de los comicios del próximo domingo 7 de septiembre, donde los bonaerenses irán a las urnas para votar legisladores provinciales y concejales. Pero el clima político, aseguran, se extenderá hasta las elecciones nacionales, a finales de octubre. “Lo hacen para sembrar miedo. Ese miedo genera incertidumbre y sólo puede ser contenido con medidas extraordinarias de corto plazo como la intervención del Tesoro o la suba de tasas, hijas directas del conflicto político. Tenemos que estar preparados porque los próximos 50 días de la Argentina serán así”, aseguró un diputado nacional.

Temas Relacionados

Violencia políticaJavier MileiKirchnerismoPatricia BullrichCarlos BiancoAlejandro FinocchiaroBuenos AiresMorenoCampaña electoralCasa RosadaElecciones 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Un video hecho con IA mostró a Javier Milei y Diego Valenzuela en su juventud: la historia que los une hace 30 años

El Presidente y el candidato a senador bonaerense por LLA se conocen desde el principio de los años 90, cuando fueron compañeros en la Universidad de Belgrano

Un video hecho con IA

Qué dijo Homeland Security sobre el acuerdo para que los argentinos puedan viajar a EEUU sin visa

Según informaron desde Estados Unidos, el Departamento de Estado habría pausado el acuerdo de exención de visas. La versión que dieron desde la cartera que dirige Patricia Bullrich

Qué dijo Homeland Security sobre

Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el presidente amenazó con golpear a otro constituyente

Sobre el final de una sesión, Felipe Michlig no advirtió que su micrófono seguía abierto y le aseguró a quien estaba a su lado que atacaría a “trompadas” al libertario Nicolás Mayoraz

Escándalo en la Convención Reformadora

Milei en Moreno: la intendenta dijo que el Gobierno busca hechos de violencia y pidió a los vecinos que no se acerquen

Tras las advertencias del gobierno de Axel Kicillof, el Presidente encabezará esta tarde el último acto de La Libertad Avanza por los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre. En la previa, hubo acusaciones cruzadas entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense por las condiciones de seguridad de la actividad

Milei en Moreno: la intendenta

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Los habitantes de la Quinta sección bonaerense elegirán este domingo a cinco senadores provinciales entre más de una decena de listas, en medio de un calendario electoral desdoblado y con un sistema de reparto proporcional de bancas

Elecciones Buenos Aires 2025: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Retrato de una dama”: entregaron

“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que lo habían escondido

La desregulación del mercado eléctrico que impulsa el Gobierno podría ser positiva para las generadoras, según Fitch

Científicos prueban una estrategia pionera para evitar la reaparición del cáncer de mama

Juicio a Marcelo Corazza: los imputados escucharon los cargos y el ex productor de GH reiteró su inocencia

Un video hecho con IA mostró a Javier Milei y Diego Valenzuela en su juventud: la historia que los une hace 30 años

INFOBAE AMÉRICA
Radiohead anuncia su regreso a

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

Por qué no funciona la emulsión de Trump

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

Los líderes nórdicos y bálticos prometieron incrementar el apoyo militar a Ucrania

TELESHOW
Mirtha Legrand recordó a Antonio

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo