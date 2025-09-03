Kicillof hizo responsable a Milei de cualquier hecho de violencia en el cierre de campaña y recomendó a los vecinos que “no se acerquen”

Axel Kicillof, gobernador bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió una carta pública con duras críticas al presidente Javier Milei mediante la cual lo hizo responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse esta tarde, en Moreno, en el acto de cierre de campaña convocado por la Libertad Avanza.

El mandatario les pidió además a lo vecinos de la zona que no se acerquen al acto. "Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo“, planteó.

El gobernador recordó incidentes recientes: “Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente”. Además, Kicillof subrayó que “de no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica”, y agregó que “lo tuvo que reconocer la propia ministra Bullrich”.

El mandatario también mencionó hechos similares en Junín y Corrientes, donde, según sus palabras, “intentaron echarnos la culpa” pese a que “en los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”. Kicillof criticó la respuesta del Gobierno ante el malestar social: “En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas”. El gobernador denunció que “ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones”.

En su análisis, el dirigente bonaerense sostuvo que “para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”. Respecto al cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Kicillof expresó su preocupación: “Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

Carta de Axel Kicillof a Javier Milei

El gobernador vinculó la convocatoria con la persecución a periodistas: “La convocatoria se realiza además mientras persiguen a periodistas por desnudar una trama de corrupción con los fondos que estaban destinados a personas con discapacidad”.

Kicillof fue enfático al señalar las responsabilidades en materia de seguridad: “La seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”.

El mandatario justificó su desconfianza: “Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”. Dirigiéndose a la población de Moreno, Kicillof pidió: “No se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

El gobernador bonaerense concluyó su mensaje con un llamado a la participación democrática: “Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas”.

Finalmente, Kicillof lanzó una advertencia directa: “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”. El gobernador cerró su intervención asegurando: “Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.