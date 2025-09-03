Política

Kicillof hizo responsable a Milei de cualquier hecho de violencia en el cierre de campaña y recomendó a los vecinos que “no se acerquen”

El gobernador escaló al máximo nivel la controversia por la actividad que encabezará el Presidente en Moreno en la previa de las elecciones del próximo domingo. “La convocatoria tiene aspectos extraños y sospechosos”, dijo

Guardar
Axel Kicillof, gobernador bonaerense
Axel Kicillof, gobernador bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió una carta pública con duras críticas al presidente Javier Milei mediante la cual lo hizo responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse esta tarde, en Moreno, en el acto de cierre de campaña convocado por la Libertad Avanza.

El mandatario les pidió además a lo vecinos de la zona que no se acerquen al acto. "Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo“, planteó.

El gobernador recordó incidentes recientes: “Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente”. Además, Kicillof subrayó que “de no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica”, y agregó que “lo tuvo que reconocer la propia ministra Bullrich”.

El mandatario también mencionó hechos similares en Junín y Corrientes, donde, según sus palabras, “intentaron echarnos la culpa” pese a que “en los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”. Kicillof criticó la respuesta del Gobierno ante el malestar social: “En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas”. El gobernador denunció que “ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones”.

En su análisis, el dirigente bonaerense sostuvo que “para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”. Respecto al cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Kicillof expresó su preocupación: “Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

Carta de Axel Kicillof a
Carta de Axel Kicillof a Javier Milei

El gobernador vinculó la convocatoria con la persecución a periodistas: “La convocatoria se realiza además mientras persiguen a periodistas por desnudar una trama de corrupción con los fondos que estaban destinados a personas con discapacidad”.

Kicillof fue enfático al señalar las responsabilidades en materia de seguridad: “La seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”.

El mandatario justificó su desconfianza: “Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”. Dirigiéndose a la población de Moreno, Kicillof pidió: “No se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

El gobernador bonaerense concluyó su mensaje con un llamado a la participación democrática: “Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas”.

Finalmente, Kicillof lanzó una advertencia directa: “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”. El gobernador cerró su intervención asegurando: “Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.

Temas Relacionados

Axel KicillofÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Por primera vez después de los audios, Milei reúne a todo su Gabinete en Casa Rosada y busca alinear la gestión antes de irse a los EEUU

Está presente prácticamente toda la plana mayor de la administración libertaria. A la tarde estará en Moreno para el cierre de campaña en la Provincia y luego partirá para Estados Unidos

Por primera vez después de

El gobierno de Kicillof insistió con que es “muy peligroso” el acto de Milei en Moreno y Patricia Bullrich respondió

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reiteró que “no están dadas las condiciones de seguridad” en el barrio Villa Trujui. La ministra de Seguridad nacional acusó al gobernador de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos

El gobierno de Kicillof insistió

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La presidenta de la institución criticó al gobierno provincial y destacó el estado del club donde el mandatario hablará ante miles de militantes

El club Villa Ángela contestó

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

La líder de Coalición Cívica sorprendió al confesar un vínculo afectivo. “Es una buena diferencia”, confesó

Elisa Carrió anunció que está

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

El presidente se lo dijo a Louis Sarkozy, hijo del ex mandatario francés. Habló de las próximas elecciones y advirtió: “Los K y sus aliados aplican la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves”

Milei: “La estrategia del kirchnerismo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron un agujero negro supermasivo

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

TELESHOW
La provocativa frase de Mauro

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad