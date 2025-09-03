Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

Las declaraciones del presidente Milei sobre las próximas eleccioones y la idea del kirchnerismo

El presidente Javier Milei advirtió que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

El primer mandatario lo dijo en una entrevista que le concedió el viernes pasado a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, en la Casa Rosada. El encuentro ocurrió a instancias del embajador en Francia, Ian Sielecki, según pudo confirmar Infobae.

Las impactantes definiciones se dieron luego de la agresión con piedras y otros elementos contundentes que sufrieron Milei y los candidatos de La Libertad Avanza en la caravana que intentaron realizar en Lomas de Zamora. Son definiciones que se conocen a horas del acto de cierre en el partido bonaerense de Moreno, donde el gobierno de la provincia advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad para la presencia del primer mandatario en la localidad de Trujui.

Milei y los candidatos recibieron pedradas en la caravana en Lomas de Zamora de la semana pasada (foto AFP)

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, afirmó.

Y agregó: “Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

“Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”, afirmó.

Milei y Louis Sarkozy, en la entrevista que le concedió en Casa Rosada el viernes pasado

El encuentro con Louis Sarkozy se produjo el viernes pasado, en el final de una semana sacudida por el escándalo de las filtraciones de audios del expulsado titular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Ese mismo día, trascendieron escuchas ilegales a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.

De hecho, de acuerdo a lo que conoció ese mismo día Infobae, el presidente Milei se enteró de los audios de su hermana minutos antes de iniciar el diálogo con Louis Sarkozy, un joven de 28 años que anunció su decisión de competir como candidato en Menton, una localidad de la Costa Azul.

En la entrevista, de cerca de una hora, Milei habló sobre “la batalla cultural”, la política de austeridad que aplicó en la Argentina para estabilizar la economía, elogió fuertemente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contrapuso la idea de inmigración versus “invasión”.