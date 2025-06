Reelección indefinida de los legisladores bonaerenses: Vidal afirmó que irá a la Justicia si Diputados ratifica la ley

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reiteró hoy su rechazo a la ley de reelección indefinida para legisladores bonaerenses y confirmó que recurrirá a la Justicia si la Cámara de Diputados aprueba de manera definitiva la normativa.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, Vidal señaló: “Estuve hablando con un grupo de abogados para ver qué viabilidad tiene, si esto se convierte en ley, presentar una denuncia ante la Justicia. Ya hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia que fijaron el límite a la reelección indefinida. Hubo antecedentes en Formosa, hubo antecedentes en San Juan. Si hay viabilidad jurídica, quienes peleamos por esto no tenemos que abandonar esa pelea”.

En esta línea, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, amplió: “Tiene que haber un límite. No se puede hacer cualquier cosa".

“No podés andar 22 años en el poder y decir ‘es la gente la que me elige’. Cuando sos un intendente del conurbano manejás los medios locales, es difícil para tu competidor hacerse conocido, manejas el Concejo Deliberante. Ni hablar cuando manejan la violencia en el territorio. Nadie te puede ganar si te quedás 25 o 30 años en el poder. Mirá si de verdad hay voluntad popular o lo que hay es miedo”, sostuvo.

Vidal, que durante su mandato en la provincia de Buenos Aires había modificado la ley para restringir las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares, planteó que un mandato y una reelección “es suficiente”. “Si para el gobernador es suficiente, es suficiente para todos los demás. Se discute porque hay 24 senadores y diputados provinciales que, si la ley se aplica tal como está, no podrán presentarse en esta elección por tener más de dos mandatos”, agregó.

La votación en el senado provincial terminó 22 a 22 y fue la vicegobernadora, Verónica Magario, la encargada de desempatar en el recinto a favor de la reelección indefinida. “En esta ocasión me toca desempatar. A diferencia de algunos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley tiene media sanción”, señaló en el recinto.

El texto avalado en el Senado encontró respaldo en sectores del oficialismo y de la oposición, con 19 de los 21 legisladores peronistas apoyando la iniciativa y sumando a dos bancas de los libertarios dialoguistas y, sorpresivamente, del senador monzoísta Marcelo Daletto.

Entre las negativas, estuvo la particularidad que la senadora massista dentro de Unión por la Patria, Sofía Vanelli, que señaló que mantendría la posición histórica del Frente Renovador.

Además de la postura de Vanelli, dentro de UxP otro legislador rechazó el proyecto antes de la votación y efectivamente votó en contra. Se trata de Federico Fagioli, referenciado en Juan Grabois, quien en anteriores oportunidades no había dado el quórum para avanzar con el proyecto.

“La provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento. En un año electoral no hay que debatir temas electorales. Los senadores de la UCR vamos a votar en contra”, señaló en la previa de la votación el legislador radical Agustín Maspoli sobre la postura de su bloque. En tanto, La Libertad Avanza y el PRO también rechazaron la medida.

En otro pasaje de la entrevista, Vidal fue consultada sobre si ocupará un lugar en las listas legislativas para los comicios en octubre. Y señaló: “Si mi partido cree que soy la mejor para representarlo, yo estoy”.

