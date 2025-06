Un senador bonaerense de UxP rechazó la reelección indefinida de legisladores: “Es un tema que solo le interesa a la política”

El senador bonaerense Federico Fagioli

La sesión en el Senado de la provincia de Buenos Aires convocada para esta tarde no pudo comenzar a la hora estipulada por falta de acuerdo y pasó a un cuarto intermedio. El temario incluye cuestiones sensibles para el gobierno de Axel Kicillof como la aprobación de más de 90 pliegos judiciales, la autorización para tomar deuda por un equivalente a USD 1.045 millones y la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares.

La reelección indefinida de diputados y senadores provinciales es impulsada por el cristinismo, pero tiene el visto bueno del gobierno provincial (intentó sumar también la reelección de intendentes). Sin embargo, pondrá a prueba la unidad del peronismo -recientemente vigorizada tras la condena a CFK- ya que es rechazada por el Frente Renovador de Sergio Massa y por el sector referenciado en Juan Grabois.

Se trata de la segunda vez que este tema llega a la Legislatura provincial: en mayo se cayó una sesión por falta de quórum. En esa oportunidad, fue clave la postura en rechazo de la senadora Sofía Vanelli, en línea con un planteo histórico del massimo en contra de las reelecciones indefinidas.

En tanto, Federico Faggioli, del espacio Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, también tuvo un rol protagónico y tildó el proyecto como una “estupidez”. Y este martes volvió a rechazar la iniciativa públicamente.

“Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto”, publicó el senador provincial en sus redes sociales.

Ante la consulta de Infobae, Fagioli insistió en que solo se tratarían temas que “le interesan a la política” y por eso decidieron no bajar a dar quórum. En esa línea, destacó que la insistencia con tratar el proyecto se relaciona con el cronograma electoral: “Si no lo sacan ya, no llegan al cierre de listas del 19 de julio para la elección provincial. Justamente con eso no estamos de acuerdo”.

Y agregó: “En este contexto, que acabamos de atravesar un momento histórico complicado porque proscribieron a Cristina, que estamos dando la pelea contra el gobierno de Milei que avanza ferozmente contra el pueblo argentino, estar discutiendo las cosas que le interesas solo a la política es un horror”.

Por otro lado, especuló con que la decisión de no acompañar las reelecciones de algunos sectores internos de la coalición no debería afectar el espíritu de unidad del peronismo que se vio reforzado tras la detención de Cristina Kirchner.

“Sería muy triste que la unidad esté atada a que un legislador pueda reelegir o no. La unidad tiene que ser programática, en base a cómo encaramos esta etapa, cómo llevamos adelante un proceso de resistencia, cómo construimos fuerza para ganar en el 27 y, obviamente, para indultar a Cristina”, sintetizó.

A pesar de todo, el peronismo bonaerense podría llegar al quórum si logra que la massista Vanelli dé quórum pero luego se abstenga a la hora de votar y también si consigue el apoyo de libertarios disidentes y algún miembro del PRO o la UCR.

Verónica Magario en el Senado bonaerense

Las discusiones legislativas sobre la duración de los mandatos y las reelecciones en la provincia de Buenos Aires se han convertido en un eje central de tensión política, motivado en parte por los cambios implementados en los últimos años. La Constitución provincial, a diferencia de otras jurisdicciones, no establece restricciones explícitas para la cantidad de veces que un funcionario puede ser reelecto. Esto deja la regulación en manos de legisladores. Un ejemplo claro es la Ley 14.836, sancionada en 2016, que estableció un límite para las reelecciones consecutivas de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Según lo dispuesto por esta norma, aquellos funcionarios que completaran dos períodos consecutivos debían, obligatoriamente, esperar un mandato antes de intentar regresar al mismo cargo.

La interpretación de estas reglas se alteró con la entrada en vigor de la Ley 15.315 en 2021, que ajustó la aplicación de los límites en los mandatos. Bajo esta reforma, los períodos iniciados en 2017 y 2019 comenzaron a considerarse como el primer mandato oficial para quienes pretendan postularse nuevamente. Más aún, aclaró que un mandato iniciado en 2021 solo se computará como reelección si hubo otro inmediatamente anterior.